Tử vi 2 ngày đầu tuần (17,18/10/2022), 3 con giáp được Thần Tài gửi gắm tài lộc, vận may không ngừng, sự nghiệp khởi sắc, vận số lên hương

Người cầm tinh con giáp tuổi Sửu là con giáp hiền lành, dễ tính và quảng giao. Họ được biết đến là những con giáp có ngoại hình đẹp, quyến rũ và hấp dẫn hơn người. Người tuổi trâu mang tính cách khá xuề xòa, giản dị. Họ ưa chuộng hòa bình, công bằng và lẽ phải. Khi thấy người khác gặp khó khăn, người tuổi Sửu thường sẵn lòng giúp đỡ mà không toan tính thiệt hơn.

Người tuổi Sửu làm công ăn lương cũng đạt thành tích tốt trong công việc. Thời gian tới, họ được cấp trên tín nhiệm, giao cho những nhiệm vụ quan trọng.

Tử vi 2 ngày đầu tuần (17,18/10/2022), người tuổi Sửu phúc lộc hơn người, công việc, sự nghiệp hanh thông hơn nhiều so với thời gian trước. Trong thời điểm này, họ có duyên đầu tư kinh doanh. Các khoản đầu tư trước đây của người tuổi Sửu sẽ sinh lời và mang về cho họ nguồn thu nhập tốt.

Tử vi 2 ngày đầu tuần (17,18/10/2022), con giáp này có vận đào họa vượng, người đã có gia đình sẽ sớm có tin vui.

Tử vi 2 ngày đầu tuần (17,18/10/2022), con giáp này có vận đào họa vượng, người đã có gia đình sẽ sớm có tin vui. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ nhiệt tình, năng động và luôn tràn đầy nhiệt huyết. Người tuổi này tính tình hướng ngoại, giỏi giao tiếp xã hội, được mọi người yêu mến. Họ là người có chính kiến, sống tốt bụng và chân thành.

Tử vi 2 ngày đầu tuần (17,18/10/2022), con giáp này gặp được quý nhân phù trợ nên tài vận vượng hơn thấy rõ. Không những thế, con giáp này còn gặp được chuyên gia trong lĩnh vực mà mình theo đuổi nên nhận được những lời khuyên bổ ích.

Người làm kinh doanh thì sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, chốt được nhiều khách hàng, gặp gỡ được nhiều khách hàng tiềm năng. Không những thế, con giáp này còn có cơ hội hợp tác làm ăn và học hỏi kinh nghiệm từ những người đang theo đuổi cùng lĩnh vực với mình. Người làm trồng trọt, chăn nuôi cũng có mùa màng bội thu, thu nhập tăng đáng kể.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần là một trong những con giáp có tư tưởng độc lập từ khi còn nhỏ. Họ dám theo đuổi ước mơ và không dễ gì từ bỏ mục tiêu. Đường đời của người tuổi này không hề bằng phẳng, nhiều trắc trở, truân chuyên. Nhưng họ vẫn giữ được tâm lý rất tốt, bình tĩnh đối mặt với những khó khăn và nỗ lực vượt lên nghịch cảnh.

Người tuổi Dần rất lạc quan và tích cực. Họ có thể đạt được thành công trong sự nghiệp. Đồng thời, họ cũng rất có trách nhiệm trong cuộc sống cũng như công việc.

Tử vi 2 ngày đầu tuần (17,18/10/2022), tài vận của người tuổi này vượng hơn thấy rõ. Những nỗ lực của họ trong quá khứ giờ đã được đền đáp xứng đáng. Người làm công ăn lương sẽ ký được hợp đồng. Người làm kinh doanh thì trúng vận đỏ, doanh thu lên đáng kể.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.