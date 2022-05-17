Tử vi dự đoán 20 ngày tới: Đi đến đâu may mắn đến đó, ai khổ mặc ai những con giáp này sự nghiệp thăng tiến, tiền chất đầy két, tình duyên khởi sắc, cuộc sống sung túc, viên mãn

Người tuổi Dần tích cực, lạc quan, độc lập, ngoan cường, nỗ lực và thích cạnh tranh. Họ không muốn bị người khác thao túng hay điều khiển và luôn có chính kiến riêng của mình. Người tuổi Dần còn là người ngay thẳng, chính trực, không bao giờ thích giở trò tiểu xảo. Họ sẽ dựa vào thực lực và tài năng của chính mình để giành lấy cơ hội.

Chuyện làm ăn cũng diễn tiến thuận lợi. Bạn xây dựng được những mối quan hệ khách hàng, đối tác rộng rãi nên được tiếp xúc với những cơ hội đầy triển vọng. Khoảng thời gian này, bạn làm ăn tốt, khiến tiền đổ về trong túi đều đặn và có xu hướng tăng dần.

20 ngày tới là thời điểm các mối quan hệ xã giao của bản mệnh phát triển hài hòa. Bạn nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của nhiều người xung quanh, nhờ đó mà các khúc mắc được giải quyết nhanh chóng, các kế hoạch đặt ra cũng dần có dấu hiệu phát triển tích cực.

Chuyện tình cảm cũng có những chuyển biến tích cực. Với những thành tích nổi bật trong công việc, bạn dễ dàng lọt vào mắt xanh của người khác giới. Chỉ cần bạn tích cực, nhiệt tình trò chuyện thì việc tìm được người phù hợp nằm ngay trong tầm tay.

20 ngày tới là thời điểm các mối quan hệ xã giao của bản mệnh phát triển hài hòa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân từ nhỏ đã bộc lộ trí thông minh thiên bẩm, luôn đứng đầu trong chuyện học hành. Sự xuất sắc này không chỉ thể hiện trên ghế nhà trường mà sau này, khi bước chân vào xã hội, họ cũng được đánh giá là tài trí hơn người.

Trong 20 ngày tới công việc tiến triển tương đối thuận lợi với con giáp này. Bạn tập trung vào nhiệm vụ thì ắt đạt được kết quả đáng mừng. Tuy nhiên, điều cần chú ý là bản mệnh phải duy trì được sự kiên trì của mình, đừng nên nhiệt tình lúc bắt đầu rồi sau đó lại thành ra chán nản, bỏ dở giữa chừng, khiến người khác phải giải quyết giúp mình.

Chuyện làm ăn có những dấu hiệu tương đối tích cực khi bạn xây dựng được những mối quan hệ xã giao hài hòa, việc kí kết hợp đồng nhìn chung thuận lợi. Song, trước khi hợp tác với ai, bạn cần dành thời gian theo dõi, đánh giá đối phương cũng như tính khả thi của kế hoạch làm ăn. Khi nhận thấy mọi khía cạnh đều phù hợp, bạn mới nên nên đưa ra quyết định cuối cùng.

Đường tình duyên của người tuổi Thân trở nên sáng sủa hơn hẳn trong 20 ngày tới. Bạn hãy mở lòng để đón nhận hạnh phúc, bởi bạn hoàn toàn xứng đáng. Người độc thân với tính cách nhiệt tình, cởi mở dễ dàng ghi điểm trong mắt người khác giới. Nhiều người nhận được lời mời làm quen, gặp gỡ. Nếu có thiện cảm với ai, bạn nên cho đôi bên một cơ hội, bởi rất có thể đó là người mà bạn chờ đợi đã lâu.

Trong 20 ngày tới công việc tiến triển tương đối thuận lợi với con giáp này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Những người thuộc tuổi Tý được nhận định là một trong những con giáp có trí thông minh vượt trội nhất trong số 12 con giáp. Họ không chỉ thông minh trong cách làm việc, học tập mà trong giao tiếp hàng ngày họ cũng thể hiện sự nhanh nhẹn, khéo léo của mình trong việc duy trì các mối quan hệ xã hội của mình.

Trên phương diện sự nghiệp, bạn biết rõ mình cần phải làm gì nếu muốn chinh phục mục tiêu. Lại thêm tính cách vui vẻ, cởi mở, bạn xây dựng được các mối quan hệ xã giao rộng rãi và hợp tác tốt với mọi người, nhờ thế mà công việc dù khó khăn cũng được giải quyết nhanh chóng, thậm chí có người còn chinh phục được đỉnh cao.

Việc hợp tác làm ăn cũng có lợi trong 20 ngày tới. Bạn nên mở rộng các mối quan hệ của mình, tăng cơ hội gặp được những đối tác, khách hàng triển vọng, khiến đồng tiền đổ về túi từ nhiều nguồn hơn.

Khi có đồng tiền rủng rỉnh trong tay, bạn cũng có thể tiếp tục đầu tư hoặc bồi dưỡng cho bản thân để biết thêm nhiều kiến thức mới hữu ích, phục vụ tương lai.

Chuyện tình cảm cũng có nhiều tin vui đáng kể. Bạn trở nên nổi bật trong mắt người khác giới nên nhận được nhiều lời mời làm quen, tìm hiểu. Nếu có con mắt nhìn người chính xác, bạn có thể tìm được đối tượng phù hợp phát triển lâu dài.

Trên phương diện sự nghiệp, bạn biết rõ mình cần phải làm gì nếu muốn chinh phục mục tiêu - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo