Thiên Tài chiếu mệnh, người tuổi Sửu có thể kiếm được một khoản tiền lương, tiền thưởng kha khá nhờ các công việc phụ của mình. Nếu đã làm việc chăm chỉ suốt thời gian qua thì đây là lúc bạn có thể yên tâm tận hưởng thành quả

Tình duyên, hai bạn rất hiểu nhau, mối quan hệ cũng đã bước vào giai đoạn ổn định. Có lẽ đã đến lúc đưa mối quan hệ lên mức cao hơn.

Một số người có thể phát tài nhanh chóng nhờ vào vận may của mình. Bạn cần có cách sử dụng số tiền ấy hợp lý, tốt nhất là đầu tư hoặc gửi tiết kiệm, chớ tiêu xài hoang phí kẻo của thiên rồi cũng trả địa.

Theo Hải Thượng Lãn Ông, hôm nay là ngày 17 âm lịch nhân thần ở phía trong khớp cổ chân, khí xung và xương bánh chè. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này.

Thiên Tài chiếu mệnh, người tuổi Sửu có thể kiếm được một khoản tiền lương, tiền thưởng kha khá - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi hàng ngày, người tuổi Dậu dễ dàng khẳng định được khả năng và nhận được sự thán phục của mọi người xung quanh nhờ vốn hiểu biết phong phú. Cục diện Tam Hợp như hỗ trợ, thúc đẩy để có thể khẳng định được vị thế của mình.

Chính Tài hỗ trợ con giáp tuổi Dậu cải thiện chất lượng công việc để có thể lấy uy tín từ cấp trên và nâng lương cho mình. Những ai kinh doanh tự do hứa hẹn chốt được khá nhiều đơn hàng, doanh thu nhờ đó mà tăng lên đáng kể.

Tuy nhiên, con giáp này cũng không nên quá hiếu thắng trong mọi vấn đề. Trước khi bắt tay vào giải quyết việc gì, bạn nên suy tính trước sau kĩ càng, đánh giá đúng năng lực bản thân cũng như tình hình thực tế trước mắt.

Thổ sinh Kim, chuyện tình cảm của con giáp này phát triển tốt đẹp và ổn định. Tình cảm: Chuyện tình yêu của người tuổi này khá tốt đẹp, có thể đón nhận thêm nhiều tin tốt lành vào ngày mai.

Chính Tài hỗ trợ con giáp tuổi Dậu cải thiện chất lượng công việc để có thể lấy uy tín từ cấp trên và nâng lương cho mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Cuối ngày 17/5/2022, Chính Ấn đem lại cho người tuổi Hợi cơ hội khẳng định bản thân. Bạn có cách giải quyết mọi rắc rối rất khéo léo nhờ vào vốn tri thức sẵn có và kinh nghiệm của mình. Vận tài lộc ngày một tiến xa. Con giáp này có khoảng thu rủng rỉnh vào ngày mai nhờ sự siêng năng, chăm chỉ trong quá trình làm việc.

Tuy nhiên, bạn nên đặt ra những mục tiêu cao xa hơn cho sự nghiệp của mình, đừng vội bằng lòng với thực tại. Bạn có tiềm năng vươn cao, vươn xa hơn rất nhiều trong tương lai, vì thế hãy luôn cố gắng nhé.

Thiên Quan có thể gây ra những sai phạm nhưng tuổi Hợi hãy cứ để những cảm xúc của bạn dắt lối cho bạn ngày hôm nay nhé. Nỗi sợ hãi và những điều kỳ vọng có thể tạo ra động lực hơn bất cứ điều gì khác đấy, thử mà xem.

Cuối ngày 17/5/2022, Chính Ấn đem lại cho người tuổi Hợi cơ hội khẳng định bản thân - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo