Tử vi dự đoán cuối ngày hôm nay 16/5: Hung cát đan xen, những con giáp này không mấy may mắn, sự nghiệp xuống dốc, đường tình trắc trở

Xem tử vi ngày 16/5/2022 của 12 con giáp, Thủy khắc Hỏa là dấu hiệu chẳng lành đối với người tuổi Tý trên phương diện xã giao. Bạn cần hạn chế mâu thuẫn, xích mích với người khác, khiến chuyện bé xé ra to, phải tốn thời gian khắc phục. Chuyện tình cảm của bản mệnh cũng chưa có tiến triển nào đáng kể. Người độc thân chớ nên ngây thơ tin vào lời dụ dỗ, rủ rê của những đối tượng mình chưa thực sự hiểu rõ. Nếu bạn quá dễ dãi thì dễ phải nhận lấy tổn thương hoặc rắc rối trong tương lai.

Sở thích của trẻ em trong nhà có thể khiến bạn mất nhiều thời gian và sự chú ý hơn bạn nghĩ. Cố gắng hoàn thành những việc còn tồn đọng. Cảm xúc có thể dâng cao khi xảy ra việc liên quan đến ngôi nhà hoặc gia đình của bạn. Hãy kiên nhẫn và tha thứ.

Thiên Quan ngáng trở, người tuổi Mão có thể sẽ phải đối diện với nhiều khó khăn trong công việc vào cuối ngày hôm nay. Cấp trên gây khó dễ khiến bạn không thể nào thoải mái phát huy được khả năng của mình.



Với người làm lãnh đạo, bạn có thể phải nhận sự phản đối của cấp dưới, có thể là vì từ trước tới nay, bạn luôn làm việc theo ý mình mà ít khi chịu lắng nghe. Hãy thay đổi cách làm việc để tập thể có thể hợp tác với nhau ăn ý hơn.

Hãy thận trọng với túi tiền ngay cả khi tình hình tài chính của bạn có vẻ thuận lợi. Những người trẻ hơn sẽ được hưởng lợi từ sự quan tâm của bạn.

Thiên Quan ngáng trở, người tuổi Mão có thể sẽ phải đối diện với nhiều khó khăn trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tiếp nối tử vi ngày 15/5/2022 của 12 con giáp, Tỷ Kiên chiếu mệnh, người tuổi Mùi dễ vướng phải những phi vụ tranh quyền đoạt lợi với đồng nghiệp. Ai cũng muốn giành lợi thế về mình nên chẳng ai chịu nhường nhịn, mọi chuyện dễ lâm vào bế tắc.

Những lúc thế này, bạn cần bình tĩnh lại và cân nhắc tính đúng sai của mọi chuyện. Bản mệnh chớ nên tham lam những thứ không thuộc về mình, bởi lòng tham có thể đẩy bạn vướng vào chốn lao tù. Hãy chỉ tập trung làm cho tốt nhiệm vụ của mình.

Đừng để nỗi sợ hãi hay lo lắng làm bạn chùn bước hoặc khiến bạn phải đoán già đoán non về quyết định của mình. Tự tin nói ra và hành động. Giữ liên lạc chặt chẽ với những người bạn tốt và chấp nhận mọi lời mời để vui chơi.



Trong ngày Hỏa vượng, bản mệnh dễ mắc các bệnh về tim mạch, thiếu máu, bệnh về mắt, mũi, ruột non, lưỡi... Vì thế, hãy chú ý giữ gìn sức khỏe của mình, ăn uống, sinh hoạt điều độ để cơ thể luôn khỏe mạnh.

Tỷ Kiên chiếu mệnh, người tuổi Mùi dễ vướng phải những phi vụ tranh quyền đoạt lợi với đồng nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo