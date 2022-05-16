Tử vi dự đoán cuối ngày hôm nay 16/5: Hung cát đan xen, những con giáp này không mấy may mắn, sự nghiệp xuống dốc, đường tình trắc trở

Tâm linh - Tử vi 16/05/2022 10:24

Tử vi cuối ngày hôm nay 16/5, những con giáp này không mấy may mắn, sự nghiệp xuống dốc, tình duyên không có bước tiến triển.

Tuổi Tý

Xem tử vi ngày 16/5/2022 của 12 con giáp, Thủy khắc Hỏa là dấu hiệu chẳng lành đối với người tuổi Tý trên phương diện xã giao. Bạn cần hạn chế mâu thuẫn, xích mích với người khác, khiến chuyện bé xé ra to, phải tốn thời gian khắc phục.

Chuyện tình cảm của bản mệnh cũng chưa có tiến triển nào đáng kể. Người độc thân chớ nên ngây thơ tin vào lời dụ dỗ, rủ rê của những đối tượng mình chưa thực sự hiểu rõ. Nếu bạn quá dễ dãi thì dễ phải nhận lấy tổn thương hoặc rắc rối trong tương lai.

Sở thích của trẻ em trong nhà có thể khiến bạn mất nhiều thời gian và sự chú ý hơn bạn nghĩ. Cố gắng hoàn thành những việc còn tồn đọng. Cảm xúc có thể dâng cao khi xảy ra việc liên quan đến ngôi nhà hoặc gia đình của bạn. Hãy kiên nhẫn và tha thứ.

Tử vi dự đoán cuối ngày hôm nay 16/5: Hung cát đan xen, những con giáp này không mấy may mắn, sự nghiệp xuống dốc, đường tình trắc trở - Ảnh 1
Thủy khắc Hỏa là dấu hiệu chẳng lành đối với người tuổi Tý trên phương diện xã giao -  Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Thiên Quan ngáng trở, người tuổi Mão có thể sẽ phải đối diện với nhiều khó khăn trong công việc vào cuối ngày hôm nay. Cấp trên gây khó dễ khiến bạn không thể nào thoải mái phát huy được khả năng của mình.

Với người làm lãnh đạo, bạn có thể phải nhận sự phản đối của cấp dưới, có thể là vì từ trước tới nay, bạn luôn làm việc theo ý mình mà ít khi chịu lắng nghe. Hãy thay đổi cách làm việc để tập thể có thể hợp tác với nhau ăn ý hơn.

Hãy thận trọng với túi tiền ngay cả khi tình hình tài chính của bạn có vẻ thuận lợi. Những người trẻ hơn sẽ được hưởng lợi từ sự quan tâm của bạn.

Tử vi dự đoán cuối ngày hôm nay 16/5: Hung cát đan xen, những con giáp này không mấy may mắn, sự nghiệp xuống dốc, đường tình trắc trở - Ảnh 2
Thiên Quan ngáng trở, người tuổi Mão có thể sẽ phải đối diện với nhiều khó khăn trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tiếp nối tử vi ngày 15/5/2022 của 12 con giáp, Tỷ Kiên chiếu mệnh, người tuổi Mùi dễ vướng phải những phi vụ tranh quyền đoạt lợi với đồng nghiệp. Ai cũng muốn giành lợi thế về mình nên chẳng ai chịu nhường nhịn, mọi chuyện dễ lâm vào bế tắc.

Những lúc thế này, bạn cần bình tĩnh lại và cân nhắc tính đúng sai của mọi chuyện. Bản mệnh chớ nên tham lam những thứ không thuộc về mình, bởi lòng tham có thể đẩy bạn vướng vào chốn lao tù. Hãy chỉ tập trung làm cho tốt nhiệm vụ của mình. 

Đừng để nỗi sợ hãi hay lo lắng làm bạn chùn bước hoặc khiến bạn phải đoán già đoán non về quyết định của mình. Tự tin nói ra và hành động. Giữ liên lạc chặt chẽ với những người bạn tốt và chấp nhận mọi lời mời để vui chơi.
 
Trong ngày Hỏa vượng, bản mệnh dễ mắc các bệnh về tim mạch, thiếu máu, bệnh về mắt, mũi, ruột non, lưỡi... Vì thế, hãy chú ý giữ gìn sức khỏe của mình, ăn uống, sinh hoạt điều độ để cơ thể luôn khỏe mạnh.

Tử vi dự đoán cuối ngày hôm nay 16/5: Hung cát đan xen, những con giáp này không mấy may mắn, sự nghiệp xuống dốc, đường tình trắc trở - Ảnh 3
Tỷ Kiên chiếu mệnh, người tuổi Mùi dễ vướng phải những phi vụ tranh quyền đoạt lợi với đồng nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng giờ Tý ngày mai 17/5: Con giáp này đón nhận nhiều tin vui, may mắn gõ cửa, vận khí lên hương, tài vận hanh thông, thiên đường hạnh phúc

Đúng giờ Tý ngày mai 17/5: Con giáp này đón nhận nhiều tin vui, may mắn gõ cửa, vận khí lên hương, tài vận hanh thông, thiên đường hạnh phúc

Tử vi dự đoán đúng giờ Tý ngày mai 17/5, may mắn gõ cửa nhà con giáp này, vận khí lên hương, hanh thông tài vận, hạnh phúc tràn đầy.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi 12 con giáp con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Video 1 giờ 14 phút trước
Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Tâm sự 1 giờ 44 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Sao quốc tế 2 giờ 1 phút trước
Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Sao quốc tế 2 giờ 14 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 14 phút trước
Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Video 2 giờ 44 phút trước
Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Sao quốc tế 2 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể