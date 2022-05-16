Cuối ngày hôm nay 16/5: Thần may mắn 'điểm mặt gọi tên', những con giáp này vận khí tăng cao, phú quý đầy nhà, tài khoản nhảy số tưng bừng, chỉ sợ tiêu xài không hết

Tâm linh - Tử vi 16/05/2022 07:24

Tử vi dự đoán cuối ngày hôm nay 16/5, những con giáp này được thần may mắn điểm mặt gọi tên, phú quý tràn ngập, tài khoản nhảy số tưng bừng, cực kì sung túc viên mãn.

Tuổi Tý

Tử vi 12 con giáp cho thấy đường tài lộc của người tuổi Tý xuất hiện nhiều dấu hiệu may mắn nhờ có Thiên Tài chiếu cố. Bản mệnh có thể phát tài nhanh chóng nhờ nghề tay trái của mình hoặc nhận thành quả xứng đáng với công sức lao động suốt bấy lâu.

Thậm chí một số người còn có cơ may phát tài nhờ những trò may rủi. Tuy nhiên, khoản tiền từ trên trời rơi xuống đó không giúp bạn duy trì sự khá giả được lâu nếu bạn cứ tiêu xài phung phí. Bạn cần học cách làm giàu dựa trên chính công sức của mình.

Thủy khắc Hỏa cho thấy mối quan hệ giữa con giáp này và người nhà không được như ý muốn bởi hai bên thường xuyên có những ý kiến trái ngược nhau. Đôi bên đều nên học cách lắng nghe, không nên giữ mãi những quan điểm cố hữu của mình.

Tài vận, đừng tiêu tiền vào những thứ không cần thiết hay những món đồ xa xỉ cả năm không dùng. Hãy biết tiết kiệm tiền.

Con số may mắn: 6, 25, 27

Màu sắc may mắn: Xanh ôliu, trắng

Cuối ngày hôm nay 16/5: Thần may mắn 'điểm mặt gọi tên', những con giáp này vận khí tăng cao, phú quý đầy nhà, tài khoản nhảy số tưng bừng, chỉ sợ tiêu xài không hết - Ảnh 1
Tử vi 12 con giáp cho thấy đường tài lộc của người tuổi Tý xuất hiện nhiều dấu hiệu may mắn nhờ có Thiên Tài chiếu cố - Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Ngọ

Hôm nay công việc của người tuổi Ngọ tiến triển vô cùng thuận lợi nhờ có Tam Hội nâng đỡ. Bạn chỉ cần hết mình vì công việc thì sẽ đạt được mục tiêu đã đề ra, thậm chí thành quả mà bạn gặt hái được còn vượt xa mong đợi. 

Các mối quan hệ xã giao của con giáp này phát triển hài hòa. Càng may mắn hơn, bạn có cơ hội gặp được quý nhân vào chính ngày hôm nay. Quý nhân sẽ là người chỉ ra cho bạn những con đường phù hợp trong tương lai.

Nếu có việc cần phải xuất hành trong ngày hôm nay, bản mệnh nên đi về hướng Đông Bắc để gặp Hỷ thần hoặc Nam để gặp Tài Thần. Hai hướng đi này sẽ giúp công việc của bạn gặp nhiều điều thuận lợi hơn.

Tài vận, bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền vì sự trì hoãn.

Con số may mắn: 5 13, 37

Màu sắc may mắn: Xanh lam, đỏ gạch, xám

Cuối ngày hôm nay 16/5: Thần may mắn 'điểm mặt gọi tên', những con giáp này vận khí tăng cao, phú quý đầy nhà, tài khoản nhảy số tưng bừng, chỉ sợ tiêu xài không hết - Ảnh 2
Hôm nay công việc của người tuổi Ngọ tiến triển vô cùng thuận lợi nhờ có Tam Hội nâng đỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Hôm nay nhờ có Tam Hợp phù trợ, người tuổi Dậu dễ dàng thể hiện được khả năng lãnh đạo của mình và có thể trở thành người dẫn dắt, giúp tập thể vượt qua những khó khăn trước mắt. Bạn xứng đáng nhận được sự tôn trọng của mọi người xung quanh.

Tuy nhiên, bạn cần chú ý thói quen nói năng, cư xử quá mức thẳng thắn của mình. Dù là lãnh đạo thì khi phê bình cấp dưới, bản mệnh cũng nên sử dụng những từ ngữ uyển chuyển, giúp người nghe dễ tiếp thu hơn.

Hỏa khắc Kim, mối quan hệ giữa bản mệnh và con cái không quá thuận hòa, có thể là vì bạn và con cái hoặc cha mẹ của mình vẫn chưa thực sự thấu hiểu nhau. Hãy dành thời gian để bình tĩnh trò chuyện giải tỏa khúc mắc, đồng thời học cách lắng nghe đối phương.

Tài chính: Hãy tiết kiệm đi nhé vì bản mệnh không có nhiều khoản tiền cần phải chi tiêu.

Con số may mắn: 7, 18, 23

Màu sắc may mắn: Đỏ đậm, lục lam, xanh da trời

Cuối ngày hôm nay 16/5: Thần may mắn 'điểm mặt gọi tên', những con giáp này vận khí tăng cao, phú quý đầy nhà, tài khoản nhảy số tưng bừng, chỉ sợ tiêu xài không hết - Ảnh 3
Hôm nay nhờ có Tam Hợp phù trợ, người tuổi Dậu dễ dàng thể hiện được khả năng lãnh đạo của mình - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Cuối ngày hôm nay 16/5: Mở cửa đón hy sự, những con giáp này phú quý tràn ngập, vận may bùng nổ, sự nghiệp hanh thông, tình duyên rộng mở

Cuối ngày hôm nay 16/5: Mở cửa đón hy sự, những con giáp này phú quý tràn ngập, vận may bùng nổ, sự nghiệp hanh thông, tình duyên rộng mở

Tử vi dự đoán cuối ngày hôm nay 16/5, những con giáp này phú quý ngập tràn, lộc lá đầy nhà, vận may bùng nổ, may mắn không ai bằng.

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