Cuối ngày hôm nay 16/5: Mở cửa đón hy sự, những con giáp này phú quý tràn ngập, vận may bùng nổ, sự nghiệp hanh thông, tình duyên rộng mở

Tử vi hàng ngày dự báo tuổi Dần có nhiều tin vui về đường tình cảm khi có sao Thái Âm chiếu mệnh. Tình duyên vượng sắc, đào hoa nở rộ. Nữ mệnh sẽ có nhiều cơ may về tình duyên hơn so với nam mệnh, song nói chung con giáp này sẽ nhanh chóng tìm được hạnh phúc thuộc về mình.

Tình duyên, bạn và người yêu rất hài hoà. Bất kể bạn muốn gì, đối phương cũng đều ủng hộ. Bạn cảm thấy tràn đầy tình yêu và mối quan hệ của 2 bạn sẽ tiếp tục nóng lên.

Đầu tuần là lúc mà bản mệnh nên tranh thủ tiến hành những việc quan trọng bởi Chính Ấn trợ mệnh, vận trình công danh sự nghiệp suôn sẻ hơn. Quý nhân đa phần là nữ sẽ giúp con giáp này rất nhiều trên hành trình tìm kiếm thành công.

Công việc, có một số việc đang trì hoãn, bạn nên giải quyết nó càng sớm càng tốt.

Tài vận, tuy thu nhập đã tăng nhưng bạn cần có kế hoạch chi tiêu, tiết kiệm tiền.

Cẩn trọng: Những ngày gần đây tuổi Dần luôn bị người khác lừa.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Tử vi hàng ngày dự báo tuổi Dần có nhiều tin vui về đường tình cảm khi có sao Thái Âm chiếu mệnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi 12 con giáp cho rằng vận trình của người tuổi Tuất nhìn chung khá ổn định, có hung có cát đan xen, nhưng mọi thứ đều ở mức độ hài hòa, không có điều gì quá lo ngại. Công việc trong tuần diễn ra khá trôi chảy, hầu như không gặp phải trở lực nào lớn.

Tình duyên, việc giao tiếp với người yêu rất hiệu quả. Mối quan hệ của 2 bạn rất hoà hợp và hạnh phúc.

Công việc, cố gắng thể hiện bản thân nhưng quá sức sẽ dẫn đến kết quả không tốt, quá thực dụng sẽ khiến người khác chán ghét. Thực tế, bạn chỉ cần làm tốt công việc của mình là đủ.

Tài vận, bạn hài lòng với mức lương hiện hưởng và khoản thưởng thêm giúp Dậu có thêm động lực để tiến về phía trước. Thiên Tài và Chính Tài giúp người tuổi này gặp được nhiều cơ hội làm ăn vào thời điểm này, giúp vận trình phất lên nhanh chóng. Khi cơ hội xuất hiện trước mắt, bản mệnh không nên chần chừ do dự quá lâu mà cần nắm bắt ngay, bạn sẽ đạt được thành tích khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Cẩn trọng: Con giáp này gặp khó khăn trong chuyện vợ chồng.

Giờ tốt trong ngày: 10h - 12h

Tử vi 12 con giáp cho rằng vận trình của người tuổi Tuất nhìn chung khá ổn định - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày mới cho biết tuổi Thìn có một cuối ngày hứa hẹn khi được sao Thái Dương cát tinh trợ mệnh. Công việc cũng như vấn đề tình cảm của bản mệnh trong tuần đều hết sức suôn sẻ, vì thế, nếu có chuyện gì phát sinh thì cũng cứ hãy bình tĩnh, rồi bạn sẽ tìm ra giải pháp sớm thôi. Quan trọng nhất vẫn là bạn phải tin tưởng hoàn toàn vào những gì mình đã lựa chọn.

Tình duyên, nếu bạn còn độc thân nên tạo cơ hội để tiếp xúc với người mình thích. Hãy chủ động tạo vài chủ đề chung, khả năng được đồng ý khi tỏ tình là rất cao.

Công việc, nếu có ý tưởng hãy mạnh dạn đề xuất. Rất có thể, bạn sẽ được lãnh đạo đánh giá cao về những ý tưởng đó.

Tài vận, việc kiểm soát tiền bạc cần hợp lý, đừng tiêu những khoản không nên tiêu. Cần biết tăng thu nhập và tiết giảm chi tiêu.

Cẩn trọng: Tuổi Thìn dễ vướng phải những câu chuyện không hay.

Giờ tốt trong ngày: 8h - 10h

Tử vi ngày mới cho biết tuổi Thìn có một cuối ngày hứa hẹn khi được sao Thái Dương cát tinh trợ mệnh - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.