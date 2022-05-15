Đồng hồ điểm 12h ngày mai 16/5: Những con giáp này đề phòng mất cắp, cẩn thận tiền mất tật mang, xui rủi đủ đường, tiền tài hao hụt, đào hoa trục trặc

Kiếp Tài giáng họa, người tuổi Dần dễ rơi vào cảnh mâu thuẫn với bạn bè, đồng nghiệp. Đôi bên cần phải bình tĩnh trò chuyện, trao đổi với nhau thì mới có thể cùng đi đến quyết định cuối cùng.

Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực Kiến là ngày tốt để làm hầu hết mọi việc. Vì vậy, bạn nên sắp xếp các công việc cho phù hợp để quá trình thực hiện gặp nhiều may mắn

Bạn có thể là một người rất mạnh mẽ, quyết đoán, song trước khi bắt tay vào công việc gì, bạn cũng nên lắng nghe quan điểm của mọi người trước. Đừng biến mình thành một kẻ mù quáng, cuối cùng tự đâm đầu vào rắc rối.

Tài lộc khá ảm đạm. Đầu tuần có Kiếp Tài đứng bóng, tiền ngay trước mắt nhưng chưa chắc con giáp này đã lấy được về tay. Thậm chí, trong một phút bất cẩn, có thể bản mệnh sẽ đưa ra những quyết định sai lầm khiến cho tài lộc tổn hao.

Kiếp Tài giáng họa, người tuổi Dần dễ rơi vào cảnh mâu thuẫn với bạn bè, đồng nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Ngày mai, người tuổi Thìn cần phải cảnh giác trước nguy cơ bị kẻ xấu hãm hại. Hãy luôn cẩn thận trong từng đường đi nước bước, không hành xử theo cảm tính.

Đặc biệt, đừng để những lời nói trong cơn nóng giận của mình trở thành cái cớ cho kẻ tiểu nhân lợi dụng, đẩy bản thân vướng vào những rắc rối lớn hơn. Hãy học cách suy nghĩ tích cực, bởi bạn là con giáp được thần phật che chở, mọi khó khăn rồi sẽ qua.

Trong chuyện tình cảm, những người còn độc thân đang có xu hướng khép mình lại và ngại giao tiếp với mọi người. Bạn chưa bước ra khỏi cái bóng của cuộc tình cũ nên luôn giữ những suy nghĩ tiêu cực về tình yêu.

Con giáp này cũng có thể sẽ hơi buồn về chuyện tình cảm, điều bản mệnh cần lưu ý đó là dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cả hai bạn vẫn cần phải giữ những lời lẽ tôn trọng nhau, không nói những lời nặng nề gây tổn thương cho đối phương. Hay nói cách khác, bạn cần giảm thiểu những cảm xúc tiêu cực khi tranh luận.

Ngày mai, người tuổi Thìn cần phải cảnh giác trước nguy cơ bị kẻ xấu hãm hại - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Thương Quan báo hiệu một ngày chẳng hề may mắn đối với người tuổi Tỵ. Bạn dễ vướng phải tranh chấp, mâu thuẫn với cấp trên. Nếu không có cách giải quyết khéo léo thì quan hệ đôi bên rất dễ trở nên căng thẳng, công việc trở nên bế tắc. Không có tài tinh chiếu mệnh, đường tài lộc của những chú Rắn khó suôn sẻ như ý muốn. Chuyện kiếm tiền trở nên khó khăn hơn hẳn, trong khi đó có biết bao nhiêu chuyện cần chi tiêu, con giáp này đau đầu nhưng chưa thể tìm ra cách để cải thiện tình hình.

Một số người gặp khó khăn trong công việc đừng vội nghĩ đến việc bỏ cuộc, bởi bỏ cuộc thì mọi công lao của bạn sẽ đổ sông đổ bể. Hãy nghĩ rằng khó khăn cũng chính là dịp để mình rèn luyện bản thân, trở thành một con người tài giỏi và bản lĩnh hơn.

Trong chuyện tình cảm, người tuổi này có mối quan hệ rất hòa hợp với nửa kia của mình. Đôi bên luôn thấu hiểu và bao dung cho nhau. Khi gặp phải bế tắc, bạn có thể chia sẻ với người ấy để đôi bên có thể chung sức vượt qua sóng gió.

Thương Quan báo hiệu một ngày chẳng hề may mắn đối với người tuổi Tỵ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo