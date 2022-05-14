Tử vi tháng 5 âm lịch: Dự đoán những con giáp này phú quý đầy nhà, cầu được ước thấy, tiền của đuề huề, đường sự nghiệp thênh thang, tình duyên khởi sắc, thăng hoa

Người tuổi Dần đón tháng 5 âm lịch với nhiều điều tốt đẹp và thuận lợi. Bản mệnh làm trong ngành nghề nào cũng có cơ hội được đón tin vui, chỉ cần bạn làm việc chăm chỉ, tâm huyết.

Chuyện làm ăn cũng diễn tiến thuận lợi. Bạn xây dựng được những mối quan hệ khách hàng, đối tác rộng rãi nên được tiếp xúc với những cơ hội đầy triển vọng. Khoảng thời gian này, bạn làm ăn tốt, khiến tiền đổ về trong túi đều đặn và có xu hướng tăng dần.

Đây là thời điểm các mối quan hệ xã giao của bản mệnh phát triển hài hòa. Bạn nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của nhiều người xung quanh, nhờ đó mà các khúc mắc được giải quyết nhanh chóng, các kế hoạch đặt ra cũng dần có dấu hiệu phát triển tích cực. Điều cần thiết nhất trong thời điểm này chỉ là thái độ kiên trì, bền bỉ của bạn mà thôi.

Chuyện tình cảm cũng có những chuyển biến tích cực. Với những thành tích nổi bật trong công việc, bạn dễ dàng lọt vào mắt xanh của người khác giới. Do được ngũ hành tương sinh giúp đỡ. Bạn có thể được giới thiệu cho những đối tượng triển vọng, đôi bên hợp nhau ngay từ những lần nói chuyện đầu tiên.

Người tuổi Dần đón tháng 5 âm lịch với nhiều điều tốt đẹp và thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn được đón tin vui trên nhiều phương diện cuộc sống vào tháng 5 âm lịch này. Cả đường công danh, sự nghiệp, tài lộc và tình duyên của bản mệnh đều có những bước chuyển biến đáng kể.

Bạn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, làm gương cho người khác nên được cả lãnh đạo cũng như đồng nghiệp, bạn bè yêu mến, đánh giá cao. Đây chính là thời điểm thích hợp để bạn khẳng định giá trị bản thân, đặt những viên gạch vững chắc trên con đường thăng quan tiến chức.

Trên phương diện tài lộc, bạn là người có con mắt tinh đời nên thường đưa ra được những quyết định nhanh chóng và chính xác, hạn chế được nhiều tổn thất không đáng có. Nếu mạnh dạn làm theo ý mình, bạn có thể mở ra một lối phát triển mới, đem lại nhiều ích lợi cho chính bản thân mình và mọi người xung quanh.

Con giáp này có thể tích cực tham gia những hoạt động tập thể, vừa khiến cơ thể khỏe mạnh, tinh thần sảng khoái, vừa giúp bạn mở rộng được các mối quan hệ xã giao, giúp ích cho sự nghiệp hoặc con đường tình duyên.

Người tuổi Thìn được đón tin vui trên nhiều phương diện cuộc sống vào tháng 5 âm lịch này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Nhìn chung, người tuổi Tỵ sẽ gặp được khá nhiều may mắn trong tháng 5 âm lịch này. Công việc của bản mệnh phát triển thuận lợi, quan hệ xã giao hài hòa, bạn gặt hái được nhiều thành công như mong đợi.

Trên phương diện sự nghiệp, bạn nhận được sự giúp đỡ của quý nhân. Đối phương có thể cho bạn sự giúp đỡ hữu ích mỗi khi bạn vướng phải khó khăn. Hơn nữa, với tính cách chủ động, dám nghĩ dám làm, bạn sẵn sàng thử thách bản thân ở những nội dung mới, từ đó tìm ra phương hướng và cách làm việc phù hợp với mình.

Trên phương diện tài lộc, mọi việc tiến triển đều đều. Các mối đầu tư trước đó của bạn dần thu được lợi nhuận nhất định. Bạn hợp tác tốt với đồng nghiệp và đối tác nên các mâu thuẫn được giảm thiểu, đôi bên luôn trao đổi với nhau trước khi bắt tay thực hiện công việc, nhờ thế mà đồng tiền chảy vào túi ổn định. Thậm chí, đôi bên có thể nghĩ đến việc mở rộng quy mô hợp tác.

Chuyện tình cảm cũng có nhiều tin vui đáng kể do được Bách Việt chủ đào hoa soi chiếu. Bạn trở nên nổi bật trong mắt người khác giới nên nhận được nhiều lời mời làm quen, tìm hiểu. Nếu có con mắt nhìn người chính xác, bạn có thể tìm được đối tượng phù hợp phát triển lâu dài.

Nhìn chung, người tuổi Tỵ sẽ gặp được khá nhiều may mắn trong tháng 5 âm lịch này - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm