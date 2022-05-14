Tử vi 3 ngày đầu tuần ( 16 - 18/5 ): Top 3 con giáp vận khí lên hương, 'nằm im' may mắn tự nhiên tới, sự nghiệp hanh thông, đào hoa khởi sắc

Tâm linh - Tử vi 14/05/2022 14:33

Tử vi dự đoán vào 3 ngày đầu tuần, 3 con giáp này vận khí lên hương chỉ sau một đêm, không làm gì may mắn cũng gõ cửa, cả sự nghiệp và tình duyên đều viên mãn, khởi sắc.

Tuổi Dậu

3 ngày đầu tuần người tuổi Dậu dễ dàng khẳng định được khả năng và nhận được sự thán phục của mọi người xung quanh nhờ vốn hiểu biết phong phú. Cục diện Tam Hợp như hỗ trợ, thúc đẩy để có thể khẳng định được vị thế của mình.

Tuy nhiên, con giáp này cũng không nên quá hiếu thắng trong mọi vấn đề. Trước khi bắt tay vào giải quyết việc gì, bạn nên suy tính trước sau kĩ càng, đánh giá đúng năng lực bản thân cũng như tình hình thực tế trước mắt.

Chuyện tình cảm của con giáp này phát triển tốt đẹp và ổn định. Trải qua trò chuyện, trao đổi thường xuyên, bạn và người ấy ngày càng trở nên thấu hiểu nhau hơn. Nếu còn chưa kết hôn, hai bạn đã có thể bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này.

Về tình yêu: Tam hợp hỗ trợ cho tuổi Dậu hàn gắn những vết rạn nứt trong tình cảm vừa qua với người ấy, cả hai sẽ có lại những cảm xúc như những ngày mới yêu.

Về sức khỏe: Bạn không có vấn đề gì đáng lo về sức khỏe cả.

Giờ tốt trong ngày: 18h – 20h

Tử vi 3 ngày đầu tuần ( 16 - 18/5 ): Top 3 con giáp vận khí lên hương, 'nằm im' may mắn tự nhiên tới, sự nghiệp hanh thông, đào hoa khởi sắc - Ảnh 1
3 ngày đầu tuần người tuổi Dậu dễ dàng khẳng định được khả năng và nhận được sự thán phục của mọi người xung quanh  - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Vận trình của người tuổi Mão nhìn chung khá ổn định, có hung có cát đan xen, nhưng mọi thứ đều ở mức độ hài hòa, không có điều gì quá lo ngại. Công việc trong tuần diễn ra khá trôi chảy, hầu như không gặp phải trở lực nào lớn.

Mọi việc vẫn đang diễn ra như thường lệ, cũng có lúc bế tắc. Tuy nhiên, nhờ vận quý nhân vượng, có cấp trên chỉ bảo, cộng thêm năng lực bản thân vững, tuổi Mão sẽ nhanh chóng tháo gỡ, tìm ra hướng đi riêng cho mình.

Trên phương diện sức khỏe, theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày 16 âm lịch nhân thần ở lòng bàn tay, trước ngực và trong ngực. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này.

Về sức khỏe: Thời tiết đang nóng dần lên bạn nên chú ý đến những thực phẩm mình đang tiêu thụ sẽ mọc nhiều mụn đó.

Giờ tốt trong ngày: 8h – 10h

Tử vi 3 ngày đầu tuần ( 16 - 18/5 ): Top 3 con giáp vận khí lên hương, 'nằm im' may mắn tự nhiên tới, sự nghiệp hanh thông, đào hoa khởi sắc - Ảnh 2
Vận trình của người tuổi Mão nhìn chung khá ổn định, có hung có cát đan xen, nhưng mọi thứ đều ở mức độ hài hòa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Đầu tuần này, nhân duyên của những chú Rồng cũng khá tốt. Các mối quan hệ của bạn phát triển một cách hài hòa. Người khởi nghiệp làm ăn, kinh doanh có thể tìm được người có đồng chí hướng, giúp công việc phát triển có định hướng hơn.

Đầu tuần cũng là thời điểm kiếm tiền của tuổi Thìn do được Chính Tài và Thực Thần che chở, gạt bớt những khó khăn, tiền đổ về túi nhanh chóng. Tuy nhiên, tới cuối tuần khả năng mất tiền hao của khá lớn, bản mệnh cần kiểm soát thu chi thường xuyên, đừng tùy tiện mua sắm theo ý thích.

Tình cảm gia đình hòa thuận, vợ chồng con cái tìm được tiếng nói chung. Các cặp đôi dù mới yêu hay đã gắn bó một thời gian dài đều hài lòng với mối quan hệ hiện tại. Cả hai cùng động viên nhau phấn đấu trong công việc, sự nghiệp để xây dựng nền tảng tài chính vững chắc, gìn giữ cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.

Về sức khỏe: Sức khỏe suy yếu bạn nên rèn luyện cơ thể đi nhé.

Giờ tốt trong ngày: 7h – 9h

Tử vi 3 ngày đầu tuần ( 16 - 18/5 ): Top 3 con giáp vận khí lên hương, 'nằm im' may mắn tự nhiên tới, sự nghiệp hanh thông, đào hoa khởi sắc - Ảnh 3
Đầu tuần này, nhân duyên của những chú Rồng cũng khá tốt. Các mối quan hệ của bạn phát triển một cách hài hòa - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Tử vi tuần mới ( 16 - 22/5 ): Những con giáp này phát tài phát lộc, đại cát đại lợi, tiền tài phủ phê, số tài khoản tăng cấp số nhân, chỉ sợ xài không hết

Tử vi tuần mới ( 16 - 22/5 ): Những con giáp này phát tài phát lộc, đại cát đại lợi, tiền tài phủ phê, số tài khoản tăng cấp số nhân, chỉ sợ xài không hết

Dự đoán tuần mới của những con giáp này cực kì may mắn, có tin vui về tiền bạc, đại cát đại lợi, phú quý ngập tràn, số tài khoản tăng vù vù.

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