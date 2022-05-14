Quý Mão 2023: Duy nhất 3 con giáp này may mắn hơn người, đánh đâu thắng đó, mua may bán đắt, làm việc gì cũng vô cùng thuận lợi, tình duyên đỏ thắm, hạnh phúc trăm bề

Tâm linh - Tử vi 14/05/2022 11:23

Điểm danh những con giáp này sẽ đại cát đại lợi, cực kì sung túc trong năm quý mão 2023 tới, hãy xem bạn có trong danh sách những con giáp may mắn này không nhé.

Tuổi Ngọ

Đứng đầu trong top 5 con giáp may mắn năm 2023 đó chính là tuổi Ngọ. Bước sang năm mới Qúy Mão, người tuổi Ngọ sẽ dần cảm thấy cuộc sống cũng như sự nghiệp chuyển sang hướng mới. Thần Tài chiếu cố, tài lộc hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên “làm đâu thắng đó”. Nhất là vào thời điểm nửa cuối của năm 2023, kế hoạch đầu tư gặp dịp phát tài, phát lộc.

Nếu mua sắm bất động sản trong năm này thì tiền trong túi của người tuổi Ngọ sẽ không ngừng sinh sôi. Đây có thể nói là năm tài chính xuất sắc của không ít những người có năm sinh tuổi Ngọ và đạt được một số thành tựu sự nghiệp vang dội.

Năm 2023, tuổi Ngọ và sao Thái Tuế tạo nên "bán hợp hỏa cục", tương sinh tương hợp với Thái Tuế tinh. Hơn thế, Thái Tuế còn là sao Chính Ấn của tuổi Ngọ trong Ngũ hành, là sao Chính Quan của tuổi Ngọ trong Tuế can. Hai cục diện hợp lại gọi là "quan ấn tương sinh".

Theo lý thuyết, đây là thế cục mang lại may mắn, thuận lợi. Nhưng không phải tất cả người tuổi Ngọ đều sẽ suôn sẻ, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Những người tuổi Ngọ sinh vào mùa thu đông, đặc biệt là mùa đông sẽ gặp nhiều điềm lành nhất.

Quý Mão 2023: Duy nhất 3 con giáp này may mắn hơn người, đánh đâu thắng đó, mua may bán đắt, làm việc gì cũng vô cùng thuận lợi, tình duyên đỏ thắm, hạnh phúc trăm bề - Ảnh 1
Đứng đầu trong top 5 con giáp may mắn năm 2023 đó chính là tuổi Ngọ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Đứng vị trí thứ 2 trong 5 con giáp may mắn năm 2023 ngay sau tuổi Ngọ về phương diện may mắn tài chính trong năm 2023 là tuổi Hợi. Nếu người tuổi Hợi gặp bất lợi tài chính trong năm 2023 thì năm Qúy Mão sẽ hoàn toàn thay đổi. Theo tử vi năm 2023 của 12 con giáp người tuổi này có bước phát triển vượt bậc trong sự nghiệp, thu về nguồn tiền bạc dư giả.

Các công việc diễn biến suôn sẻ, công sức cũng như thời gian bỏ ra đều được đền bù xứng đáng. Người tuổi Hợi còn có thể tiết kiệm được khoản trong năm Qúy Mão. Đây là năm người tuổi này chi tiêu cho bản thân và gia đình tương đối thoải mái mà không cần phải lo nghĩ nhiều.

Trong năm 2023, tuổi Hợi và sao Thái Tuế tạo thành cung hợp Dần-Hợi, thể hiện rằng Thiên Tuế tinh sẽ làm tiêu hao năng lượng của tuổi Hợi. Nhưng cung tạo thành là lục hợp nên không quá lo ngại. Người sinh vào mùa đông càng không cần sợ bị hao tổn năng lượng. Vì Đại chi của tuổi Hợi là Hợi Thủy, mà mùa đông Thủy rất thịnh vượng.

Năm Nhâm Dần 2023, Mộc vượng hóa Thủy, thể hiện cho tài hoa tiến bộ, tâm tình vui vẻ, nhiều ánh mặt trời và ít tiêu cực. Thái Tuế Nhâm Mộc là sao khắc chế cung sát nên tuổi Hợi dễ nắm trong tay quyền thế, người làm quan chức cũng không dám "động chạm" đến vì họ vừa có tài vừa có quyền.

Quý Mão 2023: Duy nhất 3 con giáp này may mắn hơn người, đánh đâu thắng đó, mua may bán đắt, làm việc gì cũng vô cùng thuận lợi, tình duyên đỏ thắm, hạnh phúc trăm bề - Ảnh 2
Nếu người tuổi Hợi gặp bất lợi tài chính trong năm 2023 thì năm Qúy Mão sẽ hoàn toàn thay đổi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tiếp sau tuổi Hợi là những người tuổi Tuất lọt vào top 5 con giáp may mắn năm 2023. Đối với người tuổi Tuất thì năm Qúy Mão cũng là năm may mắn về tài lộc. Các dự định đều hoàn thành và đạt kết quả tốt đẹp như ban đầu hoạch định. Hai tháng liên tiếp là tháng 4, tháng 5 trong năm 2023 người tuổi Tuất liên tục có được cơ hội đưa tới. Nếu bản thân biết chớp lấy thời cơ, đồng thời tính toán đầu tư thì cuối năm có thể thu về khoản tiền lớn.

 

Tuy nhiên, người tuổi Tuất cần lưu ý, bên cạnh những cát lành về tài lộc trong năm, đôi khi người tuổi này cũng gặp trở ngại. Đó có thể là do có người tìm cách quấy phá, khiến công việc không được như ý muốn và ảnh hưởng phần nào đó tới tài lộc. Nếu bản thân luôn cẩn trọng, các bước tiến hành suy tính kỹ lưỡng thì người tuổi Tuất có thể vượt qua được khó khăn này.

Nhưng không phải ai tuổi Tuất cũng được may mắn như vậy. Người tuổi Tuất sinh vào mùa thu đông, đặc biệt là mùa đông, muốn không may cũng không được. Năm 2023 giúp dương khí của họ càng thêm hưng vượng, có thêm nhiều của cải. Bên cạnh đó, tuổi Tuất cũng có áp lực vì mang trên mình sự trói buộc nhất định.

Quý Mão 2023: Duy nhất 3 con giáp này may mắn hơn người, đánh đâu thắng đó, mua may bán đắt, làm việc gì cũng vô cùng thuận lợi, tình duyên đỏ thắm, hạnh phúc trăm bề - Ảnh 3
Đối với người tuổi Tuất thì năm Qúy Mão cũng là năm may mắn về tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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