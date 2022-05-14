Đúng giờ Tý ngày mai 15/5: Con giáp này mua may bán đắt, tiền vô như nước, lộc lá đầy nhà, tiêu xài thả ga, hạnh phúc trăm bề

Tâm linh - Tử vi 14/05/2022 08:25

Tử vi dự đoán đúng giờ Tý ngày mai 15/5, những con giáp này gặp thời mua bán, tiền vô như nước, lộc lá đuề huề, tiêu xài không hết.

Tuổi Thìn

Chính Ấn giúp tuổi Thìn ngày mai được mở mang tầm mắt. Những điều mà bạn khám phá được rất giá trị, nó hỗ trợ bạn xem xét mọi thứ ở góc độ mới mẻ, hoàn toàn khác biệt. Đừng bỏ lỡ cơ hội để trải nghiệm cuộc sống theo một chiều hướng rất khác nhé.

Bạn đang có được những điều kiện thuận lợi và chúng không tự nhiên mà có được vì thường là có sự giúp sức từ rất nhiều người. Do đó, bản mệnh nên trân trọng và bày tỏ sự biết ơn với những ai đã hậu thuẫn mình trong suốt thời gian qua.

Ngày 15 âm lịch nhân thần ở trong miệng, khắp thân mình và túc dương minh vị kinh. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này.

Tài vận: Vận trình tài lộc tươi sáng. Con giáp này rất biết cách tận dụng tài ngoại giao của mình để mang về những hợp đồng làm ăn “thơm”.

Cẩn trọng: Nóng giận khó kiểm soát lời nói, cách cư xử.

Đúng giờ Tý ngày mai 15/5: Con giáp này mua may bán đắt, tiền vô như nước, lộc lá đầy nhà, tiêu xài thả ga, hạnh phúc trăm bề - Ảnh 1
Chính Ấn giúp tuổi Thìn ngày mai được mở mang tầm mắt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Thực Thần se duyên cho tuổi Tỵ với những mối quan hệ mới tốt đẹp. Ai đó tò mò về bạn, quan tâm đến bạn và muốn biết thật nhiều các thông tin về bạn. Vậy thì đây chính là ngày để bạn giới thiệu mình đấy, hãy tự tin và hãy cho mọi người thấy bạn thực sự là người thế nào nhé.

Tử vi ngày mới dự báo về một số biểu hiện không tốt liên quan tới chuyện tiền nong. Bản mệnh chớ vay thêm nhiều tiền, nhất là khả năng chi trả của bạn đang hạn hẹp, nhất là đối với những ai đang mất việc trong thời kỳ dịch bệnh này nên chọn lối sống tiết kiệm thì hơn.

Hôm nay nếu đi đâu bản mệnh nên ưu tiên hướng Hỷ thần: Hướng Đông Nam, hoặc hướng Tài thần: Hướng Bắc, hạn chế chọn hướng Hắc thần: Hướng Nam.

Tài vận: Vận trình tài lộc khá sáng. Bên cạnh thu nhập chính thì bản mệnh còn có được một khoản rủng rỉnh từ nghề tay trái.

Cẩn trọng: Mệt mỏi, chán chường nên không có tâm trạng để làm việc gì.

Đúng giờ Tý ngày mai 15/5: Con giáp này mua may bán đắt, tiền vô như nước, lộc lá đầy nhà, tiêu xài thả ga, hạnh phúc trăm bề - Ảnh 2
Thực Thần se duyên cho tuổi Tỵ với những mối quan hệ mới tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Thiên Tài mang tới cơ may cho con giáp tuổi Tuất, nhờ đó mà của cải của không ít bản mệnh thuộc con giáp này được cải thiện trong thời gian này. Không những thế có một số người còn có thể làm giàu nhờ những món hàng bán được giá cao, lãi suất lớn.

Bản mệnh nên tránh xa các rắc rối trong chuyện tình cảm có thể xảy ra trong hôm nay. Bạn đang quá dễ tin người ngoài và không đánh giá cao những lời giải thích của người ấy cũng như các thành viên trong gia đình mình, đó là một sai lầm đấy nhé.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng chính Nam phía ngoài của phòng thai phụ, giường nằm ngủ và phòng vệ sinh. Do đó, không nên lui tới, di chuyển vị trí hoặc tiến hành sửa chữa những nơi nảy. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Cẩn trọng: Không nên chủ quan vì bất cẩn một chút cũng có thể gây hậu quả nặng nề.

Đúng giờ Tý ngày mai 15/5: Con giáp này mua may bán đắt, tiền vô như nước, lộc lá đầy nhà, tiêu xài thả ga, hạnh phúc trăm bề - Ảnh 3
Thiên Tài mang tới cơ may cho con giáp tuổi Tuất, nhờ đó mà của cải của không ít bản mệnh thuộc con giáp này được cải thiện trong thời gian này - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Cuối ngày hôm nay 13/5: Top con giáp mở cửa đón loạt tin vui, tài lộc tăng vùn vụt, ngồi mát ăn bát vàng, lộc lá đầy nhà, đào hoa đỏ thắm

Cuối ngày hôm nay 13/5: Top con giáp mở cửa đón loạt tin vui, tài lộc tăng vùn vụt, ngồi mát ăn bát vàng, lộc lá đầy nhà, đào hoa đỏ thắm

Cuối ngày hôm nay 13/5, những con giáp này mở cửa đón nhận tin vui, sự nghiệp, tiền bạc hay vận đào hoa đều thăng hoa, viên mãn.

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