Bước qua ngày hôm nay 13/5: Vận xui tan biến, những con giáp này dữ hóa điềm lành, một bước lên mây, hưởng hết may mắn thiên hạ, đào hoa rộng mở, sung túc thăng hoa

Tài lộc: Với tư chất thông minh, hành xử chính trực, khéo léo trong giao tiếp người tuổi Thìn dễ dàng kéo về nhiều hợp đồng hay mối làm ăn tốt. Nhưng nhớ đừng quá tham lam bạn nhé!

Sức khỏe: Mặt sức khỏe gặp Mộc sinh Hỏa mệnh chủ cực thịnh. Bạn cần dự phòng tình huống hoa mắt, chóng mặt, huyết áp thấp người tuổi Thìn có thể ăn một miếng sôcôla, ăn bánh kẹo, uống cà phê sữa, uống trà gừng. Tránh để đói, tránh làm việc quá sức.

Tình cảm: nhờ có Thực Thần tọa mạng, hôm nay con giáp này sẽ dốc toàn tâm toàn lực thể hiện tình yêu của mình với đối phương. Cả hai sẽ có một ngày hạnh phúc và vui vẻ bên nhau. Bạn không chỉ coi trọng chất lượng cuộc sống mà còn chú ý đến cả cảm xúc lãng mạn trong đó. Nên những người này có thể tạo ra không khí gia đình hòa thuận, ấm áp.

Giờ tốt: 13h đến 15h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Tý, Thân

Với tư chất thông minh, hành xử chính trực, khéo léo trong giao tiếp người tuổi Thìn dễ dàng kéo về nhiều hợp đồng hay mối làm ăn tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Sự nghiệp: Người tuổi Ngọ hôm nay có Thực Thần độ mệnh. Có thể nói công việc của bạn gặp nhiều điều thuận lợi. Trong công việc bạn có chính kiến của riêng mình, nhiều ý tưởng đóng góp sáng tạo nên được mọi người ghi nhận.

Tài lộc: Mệnh có Thực Thần chủ một ngày tài vận sung túc. Người tuổi Ngọ hôm nay có thiên tính hướng nội đa sầu đa cảm. Nhưng lại độ lượng, tốt bụng hiểu được cách an ủi người khác nên mặt tài vận dễ dàng được giúp đỡ và giải quyết được tranh chấp.

Tình cảm: Phương diện tình yêu không được thuận lợi cho lắm, kiến nghị người tuổi Ngọ phải mạnh mẽ và chủ động hơn trong hôm nay. Đừng lúc nào cũng chỉ thụ động mong chờ người ấy bày tỏ tình cảm, quan tâm, chăm sóc cho mình. Tình yêu phải xuất phát từ 2 phía, nếu một bên chỉ cho và một bên chỉ nhận thì tình cảm đã bị chênh lệch, khó có thể lâu dài được.

Giờ tốt: 13h đến 15h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Dần, Mùi

Người tuổi Ngọ hôm nay có Thực Thần độ mệnh. Có thể nói công việc của bạn gặp nhiều điều thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Sự nghiệp: Theo tử vi hàng ngày, Tam Hợp cục đem tới ưu điểm cần cù chịu khó nên sẽ giúp ích được nhiều cho mệnh chủ trong công việc. Bạn chịu thương chịu khó, lại cần cù nhẫn nại nên sự nghiệp càng thêm tốt đẹp hơn.

Tài lộc: Mặt tài vận gặp Chính Ấn thần sát. Chuyện tiền bạc thực sự không thuận lợi cho lắm vì tư duy tính toán của tuổi Hợi khá kém. Tài vận không thông, mặc dù năng lực làm việc tốt hiệu suất công việc cao nhưng về mặt chi tiêu thì bạn lại thua hoàn toàn.

Tình cảm: Đường tình duyên của người tuổi Hợi hôm nay có Thực Thần tọa mệnh. Bạn và người ấy có thể gặp phải một vài rắc rối trong ngày hôm nay, đôi bên có thể nảy sinh một vài ý kiến bất đồng mà chưa thể thống nhất ngay được.

Sức khỏe: Mặt sức khỏe gặp Mộc sinh Hỏa mệnh chủ cực thịnh. Hôm nay người tuổi Hợi cần dành thời gian để nằm nghỉ ngơi và thư giãn, tránh vận động mạnh, sử dụng những động tác xoay cổ để thoải mái hơn.

Giờ tốt: 17h đến 19h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Mão, Dần

Theo tử vi hàng ngày, Tam Hợp cục đem tới ưu điểm cần cù chịu khó nên sẽ giúp ích được nhiều cho mệnh chủ trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo