Đúng giờ Tý ngày mai 13/5: Những con giáp này mở cửa đón nhận tin mừng, quan vận hanh thông, thăng quan hiển quý, tài lộc bùng nổ, tình duyên thắm đượm

Sự nghiệp: Với chí hướng cao xa và lòng tự tin hơn người, bạn dễ dàng xử lý mọi công việc phát sinh trong ngày. Khi đối diện với khó khăn, tuổi Mùi dũng cảm và quyết đoán dẫn dắt đội nhóm vượt rào ngoạn mục. Tính tình độ lượng, hòa đồng cũng là một yếu tố đem lại vận quý nhân rực rỡ cho bản mệnh.

Tình cảm: Vận tình cảm có Thiên Ấn tọa mạng. Người tuổi tuổi Mùi rất vượng đào hoa. Dù đã lập gia đình hay vẫn còn độc thân, con giáp này dễ dàng gây ấn tượng với người khác nhờ cách nói chuyện hài hước và dễ mến. Nếu còn độc thân thì đây là cơ hội tốt để mở rộng các mối quan hệ, biết đâu bản mệnh sẽ tìm ra được người mình mong chờ.

Tài lộc: Người tuổi Mùi có tinh thần chiến đấu mạnh mẽ, theo trường phái anh hùng ý chí cao xa. Cách đối nhân xử thế rộng lượng chính trực. Chính điều này khiến bạn tiêu tiền không suy nghĩ.

Ngày mai là ngày 13 âm lịch, theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày 13 âm lịch nhân thần ở cạnh trong đùi, răng, lợi, bàn chân, gan. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này.

Giờ tốt: 13h-15h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mão, Ngọ

Với chí hướng cao xa và lòng tự tin hơn người, bạn dễ dàng xử lý mọi công việc phát sinh trong ngày - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Sự nghiệp: Tử vi nói rằng tuổi Tuất ngày mai sẽ ghi điểm với lãnh đạo nhờ bản lĩnh và tinh thần tự lực tự cường. Bạn luôn mạnh mẽ và chủ động đón đầu khó khăn thách thức. Người tuổi này giống như một "đầu tàu", giúp thúc đẩy các dự án tiến lên mạnh mẽ về phía trước.

Tài lộc: Mặt tài lộc được hỗ trợ bởi Tam Hội cục. Vận khí tài lộc chủ hành Mộc, đại diện cho sức mạnh và nguồn sống dồi dào. Người tuổi Tuất vừa dịu dàng mà cũng vừa cứng cỏi, luôn thể hiện sự nhiệt thành trong công việc nên tài lộc thuận lợi.

Tình cảm: Vận tình cảm có Thiên Ấn tọa mạng. Mặt tình cảm, người tuổi Tuất sống khá hướng nội. Bản mệnh không dành nhiều thời gian cho đối phương. Cuộc sống bận rộn khiến bạn đôi khi trở nên vô tâm, không đủ tinh tế để theo từng niềm vui nỗi buồn của người ấy. Điều này khiến cho quan hệ của cả hai càng ngày càng xa cách, nên quan tâm người ấy nhiều hơn nhé.

Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực Thu là ngày tốt để làm những công việc có sự thu hái kết quả như thu hoạch hoa mầu, ngũ cốc, dựng kho tàng, cất chứa của cải…

Giờ tốt: 13h-15h

Quý nhân phù trợ: Thân, Dần, Ngọ

Tử vi nói rằng tuổi Tuất ngày mai sẽ ghi điểm với lãnh đạo nhờ bản lĩnh và tinh thần tự lực tự cường - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Sự nghiệp: Mọi việc đều diễn ra thuận lợi, dễ dàng nhờ sự nâng đỡ của cát tinh. Tuổi Tị nhanh chóng hoàn thành những nhiệm vụ quan trọng và gặt hái được nhiều thành công. Hãy cố gắng nâng cao hiệu suất làm việc, thừa thắng xông lên để tạo thành tích bất ngờ.

Tài lộc: Mặt tài vận gặp Kiếp Tài thần sát nên người tuổi Tị vốn có tinh thần lạc quan, sức sống dồi dào nhưng bản tính lại tự tin quá đáng. Dù bản thân biết cách kiếm tiền nhưng không biết giữ tiền, gây hao tài tốn của.

Tình cảm: Chuyện tình cảm của con giáp này khá lý tưởng trong ngày hôm nay khi gặp Kiếp Tài. Tình yêu lứa đôi, hôn nhân gia đình ngày càng khăng khí, mặn nồng sau khi đôi bên cùng nhau trải qua không ít sóng gió, biến cố của cuộc đời. Đời sống vợ chồng hài hòa, gia đạo an yên.

Trong gia đình, con giáp này là một người dịu dàng và biết quan tâm, săn sóc các thành viên. Bạn sẵn sàng lắng nghe mọi tâm sự của người thân và cố gắng giúp đỡ hết sức trong khả năng của mình.

Giờ tốt: 7h-9h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Sửu, Thân

Mọi việc đều diễn ra thuận lợi, dễ dàng nhờ sự nâng đỡ của cát tinh - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.