Đúng giờ Tý ngày mai 13/5: Những con giáp này mở cửa đón nhận tin mừng, quan vận hanh thông, thăng quan hiển quý, tài lộc bùng nổ, tình duyên thắm đượm

Tâm linh - Tử vi 12/05/2022 07:29

Tử vi dự đoán đúng giờ Tý ngày mai 13/5, có 3 con giáp này mở cửa đón nhận loạt tin vui, từ sự nghiệp đến tình duyên đều hanh thông, nở rộ.

Tuổi Mùi

Sự nghiệp: Với chí hướng cao xa và lòng tự tin hơn người, bạn dễ dàng xử lý mọi công việc phát sinh trong ngày. Khi đối diện với khó khăn, tuổi Mùi dũng cảm và quyết đoán dẫn dắt đội nhóm vượt rào ngoạn mục. Tính tình độ lượng, hòa đồng cũng là một yếu tố đem lại vận quý nhân rực rỡ cho bản mệnh.

Tài lộc: Người tuổi Mùi có tinh thần chiến đấu mạnh mẽ, theo trường phái anh hùng ý chí cao xa. Cách đối nhân xử thế rộng lượng chính trực. Chính điều này khiến bạn tiêu tiền không suy nghĩ.

Tình cảm: Vận tình cảm có Thiên Ấn tọa mạng. Người tuổi tuổi Mùi rất vượng đào hoa. Dù đã lập gia đình hay vẫn còn độc thân, con giáp này dễ dàng gây ấn tượng với người khác nhờ cách nói chuyện hài hước và dễ mến. Nếu còn độc thân thì đây là cơ hội tốt để mở rộng các mối quan hệ, biết đâu bản mệnh sẽ tìm ra được người mình mong chờ.

Ngày mai là ngày 13 âm lịch, theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày 13 âm lịch nhân thần ở cạnh trong đùi, răng, lợi, bàn chân, gan. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này.

Giờ tốt: 13h-15h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mão, Ngọ

Đúng giờ Tý ngày mai 13/5: Những con giáp này mở cửa đón nhận tin mừng, quan vận hanh thông, thăng quan hiển quý, tài lộc bùng nổ, tình duyên thắm đượm - Ảnh 1
 Với chí hướng cao xa và lòng tự tin hơn người, bạn dễ dàng xử lý mọi công việc phát sinh trong ngày - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Sự nghiệp: Tử vi nói rằng tuổi Tuất ngày mai sẽ ghi điểm với lãnh đạo nhờ bản lĩnh và tinh thần tự lực tự cường. Bạn luôn mạnh mẽ và chủ động đón đầu khó khăn thách thức. Người tuổi này giống như một "đầu tàu", giúp thúc đẩy các dự án tiến lên mạnh mẽ về phía trước.

Tài lộc: Mặt tài lộc được hỗ trợ bởi Tam Hội cục. Vận khí tài lộc chủ hành Mộc, đại diện cho sức mạnh và nguồn sống dồi dào. Người tuổi Tuất vừa dịu dàng mà cũng vừa cứng cỏi, luôn thể hiện sự nhiệt thành trong công việc nên tài lộc thuận lợi.

Tình cảm: Vận tình cảm có Thiên Ấn tọa mạng. Mặt tình cảm, người tuổi Tuất sống khá hướng nội. Bản mệnh không dành nhiều thời gian cho đối phương. Cuộc sống bận rộn khiến bạn đôi khi trở nên vô tâm, không đủ tinh tế để theo từng niềm vui nỗi buồn của người ấy. Điều này khiến cho quan hệ của cả hai càng ngày càng xa cách, nên quan tâm người ấy nhiều hơn nhé.

Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực Thu là ngày tốt để làm những công việc có sự thu hái kết quả như thu hoạch hoa mầu, ngũ cốc, dựng kho tàng, cất chứa của cải…

Giờ tốt: 13h-15h

Quý nhân phù trợ: Thân, Dần, Ngọ

Đúng giờ Tý ngày mai 13/5: Những con giáp này mở cửa đón nhận tin mừng, quan vận hanh thông, thăng quan hiển quý, tài lộc bùng nổ, tình duyên thắm đượm - Ảnh 2
Tử vi nói rằng tuổi Tuất ngày mai sẽ ghi điểm với lãnh đạo nhờ bản lĩnh và tinh thần tự lực tự cường - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Sự nghiệp: Mọi việc đều diễn ra thuận lợi, dễ dàng nhờ sự nâng đỡ của cát tinh. Tuổi Tị nhanh chóng hoàn thành những nhiệm vụ quan trọng và gặt hái được nhiều thành công. Hãy cố gắng nâng cao hiệu suất làm việc, thừa thắng xông lên để tạo thành tích bất ngờ.

Tài lộc: Mặt tài vận gặp Kiếp Tài thần sát nên người tuổi Tị vốn có tinh thần lạc quan, sức sống dồi dào nhưng bản tính lại tự tin quá đáng. Dù bản thân biết cách kiếm tiền nhưng không biết giữ tiền, gây hao tài tốn của.

Tình cảm: Chuyện tình cảm của con giáp này khá lý tưởng trong ngày hôm nay khi gặp Kiếp Tài. Tình yêu lứa đôi, hôn nhân gia đình ngày càng khăng khí, mặn nồng sau khi đôi bên cùng nhau trải qua không ít sóng gió, biến cố của cuộc đời. Đời sống vợ chồng hài hòa, gia đạo an yên.

Trong gia đình, con giáp này là một người dịu dàng và biết quan tâm, săn sóc các thành viên. Bạn sẵn sàng lắng nghe mọi tâm sự của người thân và cố gắng giúp đỡ hết sức trong khả năng của mình.

Giờ tốt: 7h-9h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Sửu, Thân

Đúng giờ Tý ngày mai 13/5: Những con giáp này mở cửa đón nhận tin mừng, quan vận hanh thông, thăng quan hiển quý, tài lộc bùng nổ, tình duyên thắm đượm - Ảnh 3
Mọi việc đều diễn ra thuận lợi, dễ dàng nhờ sự nâng đỡ của cát tinh - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.

Cuối ngày hôm nay 11/5: Những con giáp chuẩn bị đón hỷ sự, vận khí lên hương, lộc lá đầy nhà, tình duyên rộng mở, sung túc viên mãn

Cuối ngày hôm nay 11/5: Những con giáp chuẩn bị đón hỷ sự, vận khí lên hương, lộc lá đầy nhà, tình duyên rộng mở, sung túc viên mãn

Tử vi dự đoán cuối ngày hôm nay, những con giáp này mở cửa nhận tin vui, lộc lá tràn về, vận khí lên hương chỉ sau 1 đêm, may mắn sung túc.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp 12 con giáp tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 17 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 47 phút trước
Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 1 giờ 17 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 1 giờ 47 phút trước
Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Tâm sự gia đình 2 giờ 17 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Video 2 giờ 47 phút trước
Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Tâm sự 3 giờ 17 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng