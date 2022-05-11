Đúng giờ Tý ngày mai 12/5: THẦN TÀI ban phúc lộc, con giáp này hưởng trọn phú quý nhân gian, may mắn không ai sánh bằng, tình - tiền thăng hoa, hạnh phúc khôn tả

Sự nghiệp: Người tuổi Sửu làm việc gì cũng cẩn thận, rõ ràng, đến nơi đến chốn, vì thế nên ai làm việc cùng bạn cũng không sợ bị thiếu sót hoặc sai điều gì đó. Nhờ biết coi trọng chữ tín nên bạn còn được lãnh đạo để ý và giao thêm nhiều quyền lực.

Tình cảm: Vận đào hoa của người tuổi Sửu dần khởi vượng trong ngày mai. Tuy nhiên, đối với con giáp này có thể chỉ là thoáng qua, mang tới mối nhân duyên tốt nhưng diễn biến tình cảm thế nào chưa thể nói trước được điều gì. Bản mệnh vốn có lối sống phóng khoáng, ghét phải ràng buộc bởi những mối quan hệ mập mờ. Sự chủ động đó luôn tạo ra nét cuốn hút riêng ở con giáp này.

Tài lộc: Khi Chính Quan thần sát tọa mạng dự báo bạn là người coi trọng danh tiếng và địa vị, coi trọng chữ tín nên bạn có khuynh hướng sử dụng uy tín của mình để vay tiền hoặc giúp người khác vay tiền. Nhưng nhớ không được quá tham lam nhé!

Giờ tốt: 15h-17h

Quý nhân phù trợ: Tý, Dậu, Hợi

Khi Chính Quan thần sát tọa mạng dự báo bạn là người coi trọng danh tiếng và địa vị - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Sự nghiệp: Ngày mai có Thương Quan tọa mệnh, là ngày tốt để bạn có thể làm những việc lớn, những việc mình đã ấp ủ bấy lâu nay. Nhưng thần sát này cũng khiến người tuổi Mão khá kiêu ngạo và ương bướng. Đây sẽ là áp lực vô hình đặt lên con người tài hoa của bạn.

Người làm kinh doanh có một ngày buôn bán phát tài, hàng hóa bán chạy vô cùng. Chất lượng sản phẩm được đảm bảo, bản mệnh làm ăn có uy tín nên giành được lòng tin của khách hàng, không cần quảng cáo nhiều mà vẫn có lượng khách hàng nhất định.

Tài lộc: Trong chuyện tiền bạc, tuổi Mão hôm nay ghét bị người khác trói buộc, nên thường sẽ tự mình cố gắng. Bạn nên thận trọng với việc đẩy các mối quan hệ xã giao đi đến bờ cực đoan. Nên chọn những khoản thu mà bản thân bạn tự phát huy hoặc tự có đầu mối.

Tình cảm: Ngày mai dường như đối phương có quan điểm khác biệt và không thấu hiểu cho cách làm của bạn. Hãy thay đổi suy nghĩ của mình, thử tiếp cận từ một góc độ khác. tuổi Mão cũng nên bao dung và thoải mái hơn trong tình yêu. Yêu một người không nhất định phải chiếm hữu tất cả người ấy. Yêu đôi khi cũng giống như sự kinh doanh từ nhiều phía, thì mới tốt được.

Giờ tốt: 15h-17h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Tuất, Hợi

Ngày mai có Thương Quan tọa mệnh, là ngày tốt để bạn có thể làm những việc lớn, những việc mình đã ấp ủ bấy lâu nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tị

Sự nghiệp: Ngày mai, tuổi Tị hợp tác với mọi người tại chỗ làm rất tốt. Các mối quan hệ tốt giúp bạn có nhiều người đưa đường chỉ lối, công việc xuôi chèo mát mái. Lưu ý bản mệnh không nên thiếu sáng tạo hay ỷ lại. Làm việc cần phải năng động và nhiều ý tưởng thì cấp trên mới nhìn nhận, cất nhắc.

Tài lộc: Mặt tài vận của tuổi Tị hôm nay gặp Thương Quan thần sát. Thương Quan có thể sinh tài, chủ về một ngày tài lộc đầy đủ, sung túc. Nó cũng thể hiện tính cách mạnh mẽ, phàm chủ về mặt tiền bạc thì luôn can đảm mạnh mẽ giành lấy cho mình.

Cơ hội thăng quan tiến chức đang bày ngay trước mặt khi Chính Quan độ mệnh, nếu bạn không nắm lấy ngay sẽ hối không kịp. Vì tương lai tốt đẹp hơn nên bản mệnh không ngại ngần đầu tư tiền của và công sức vào vị trị hiện tại. Đây là khoản đầu tư sẽ sinh lại và đã tính toán kĩ càng, không sợ mất hay lỗ, nhất định thu về còn nhiều hơn bỏ ra.

Tình cảm: Về phương diện tình cảm, những người tuổi tuổi Tị đang ế sẽ có cơ hội tìm được tình yêu đích thực của mình. Đó là khi bạn chấp nhận tình cảm của ai đó đang thầm thương bạn. Cả hai sẽ được tận hưởng khoảng thời gian ngọt ngào nhất của tình yêu.

Giờ tốt: 19h-21h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Thân, Dậu

Ngày mai, tuổi Tị hợp tác với mọi người tại chỗ làm rất tốt - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.