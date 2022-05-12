Bước qua ngày hôm nay 12/5: Những con giáp này được quý nhân giúp đỡ, hóa dữ thành may, phú quý giàu sang chỉ sau một đêm, tiêu xài không hết, viên mãn sung túc

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp, Chính Quan đem lại cơ hội thăng quan tiến chức cho người tuổi Sửu. Sự cố gắng không ngừng của bạn trong suốt khoảng thời gian qua chắc hẳn đã được ghi nhận và lãnh đạo sẽ dành tặng cho bạn một phần thưởng xứng đáng.

Cùng với đó, để phát triển nhanh chóng và ổn định hơn, con giáp này hãy từ bỏ những suy nghĩ cố hữu để tiếp nhận những điều mới mẻ hơn, đừng mãi hạn chế bản thân trong những điều mình đã biết.

Khi đã nhận được sự tin tưởng và đánh giá cao của mọi người, theo tuvingaynay.com bạn hãy tự tin hơn và tiếp tục phát huy điểm mạnh của bản thân. Bạn hoàn toàn có khả năng tiến xa hơn nữa trong tương lai, đừng vội hài lòng với những gì mình đang có.

Mặt sức khỏe gặp Mộc sinh Hỏa mệnh chủ cực thịnh. Tuổi Sửu nên tránh ăn đồ cay nóng, nên xem phim hài hoặc nghe nhạc để cải thiện tinh thần.

Chính Quan đem lại cơ hội thăng quan tiến chức cho người tuổi Sửu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Dưới sự chiếu cố của Thiên Tài, người tuổi Tỵ nhận được phần tiền thưởng, tiền lãi xứng đáng với công sức lao động từ những công việc làm thêm. Đây chính là nguồn động lực lớn lao giúp bạn tiếp tục cố gắng.

Một số người còn có khả năng phát tài nhờ vào vận may của mình. Khoản tiền đó có thể giúp bạn dư dả một thời gian, nhưng tốt nhất hãy dùng tiền vào những việc có ích, giúp tiền sinh ra tiền, chứ đừng chỉ nghĩ tới việc ăn chơi, hưởng thụ.

Trong gia đình, con giáp này là một người dịu dàng và biết quan tâm, săn sóc các thành viên. Bạn sẵn sàng lắng nghe mọi tâm sự của người thân và cố gắng giúp đỡ hết sức trong khả năng của mình.

Mặt sức khỏe gặp Mộc sinh Hỏa mệnh chủ cực thịnh. Mặt sức khỏe người tuổi Tị cần lưu ý vệ sinh cá nhân sạch sẽ, tránh ánh sáng kích ứng mạnh. Buổi sáng, khi rửa mặt, dùng khăn thấm nước ấm nóng đắp lên mắt vài lần khiến cho khí huyết được lưu thông.

Dưới sự chiếu cố của Thiên Tài, người tuổi Tỵ nhận được phần tiền thưởng, tiền lãi xứng đáng với công sức lao động - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Chuyện tình cảm của người tuổi Hợi hôm nay đón nhận tin mừng. Bản mệnh rất thấu hiểu nửa kia của mình, thậm chí mỗi lần mâu thuẫn là một lần đôi bên thêm thấu hiểu và quý trọng nhau hơn. Mối quan hệ hiện tại của cả hai đang khiến rất nhiều người ngưỡng mộ.

Ngoài ra, con giáp này còn là một người cha, người mẹ rất quan tâm đến con cái của mình. Bạn thường xuyên trò chuyện để có thể trở thành một người bạn thân thiết và gần gũi của con, đưa cho con những lời khuyên và sự giúp đỡ đúng lúc.

Thiên Ấn mang tới những dấu hiệu tốt trên con đường sự nghiệp của bản mệnh. Bạn tìm được cơ hội để khẳng định điểm mạnh, khiến cấp trên chú ý và từ đó nhận được sự khâm phục của bạn bè, đồng nghiệp.

Người tuổi Hợi có thể giảm thiểu tiếng ồn, ánh sáng và các mùi hương (đặc biệt các mùi khi nấu ăn và khói thuốc lá). Tránh các yếu tố thúc đẩy cơn đau nửa đầu như sử dụng các thực phẩm có chất kích thích.

Chuyện tình cảm của người tuổi Hợi hôm nay đón nhận tin mừng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo