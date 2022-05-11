Đồng hồ điểm 12h hôm nay 11/5: Con giáp mở cửa đón tin vui, sự nghiệp hanh thông, thuận lợi như 'cá gặp nước', tiền về như thác, tình duyên tiến triển tốt đẹp

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Tý trong ngày hôm nay diễn ra hanh thuận. Đường công danh rộng mở, tuổi Tý chỉ cần tập trung vào các kế hoạch hiện tại thì sẽ tìm được cơ hội để chuyển mình. Chỉ cần cố gắng hết mình và kiên trì tới cùng thì sẽ sớm đạt được những kết quả như mong đợi.

Tài vận: Vận trình tài lộc rực rỡ. Con giáp này không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để làm đầy túi tiền của mình.

Tình cảm: Vận trình tình cảm chứa đầy bất an. Con giáp này có xu hướng tự suy tự diễn, dễ cáu gắt và ghen tuông vô cớ nên khiến mối quan hệ tình cảm trở nên căng thẳng. Nếu như người trong cuộc biết sẻ chia, quan tâm tới cảm xúc của nhau hơn thì sẽ tránh được những sự đổ vỡ đáng buồn.

Cẩn trọng: Trong ngày người tuổi Tý cần hạn chế tiếp xúc với những người tuổi Mùi thì hơn.

Giờ tốt trong ngày: 10h - 12h

Vận trình công việc của tuổi Tý trong ngày hôm nay diễn ra hanh thuận - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Tỵ trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng trôi chảy. Đặc biệt là người làm công việc liên quan tới lĩnh vực nghệ thuật, sáng tạo sẽ có cơ hội để phát triển năng lực của bản thân. Trước mỗi quyết định được đưa ra, bản mệnh cần phải cân nhắc kỹ lưỡng để hạn chế mọi sai sót.

Tình cảm: Vận trình tình cảm khẳng định ngọt ngào. Con giáp này đang nhìn nhận tình yêu với thái độ nghiêm túc và luôn dốc sức hết mình để vun vén mối quan hệ tình cảm hiện tại. Không mong cầu gì hơn, bản mệnh trân trọng hạnh phúc mình đang có.

Tài vận: Vận trình tài lộc dư dôi. Nguồn thu nhập có được từ nhiều phía đem lại cho con giáp này cuộc sống thoải mái, sung túc.

Cẩn trọng: Trong ngày mệnh chủ cần chú ý đến cách ăn nói của mình.

Giờ tốt trong ngày: 14h - 16h

Vận trình công việc của tuổi Tỵ trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng trôi chảy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày 11/5/2022, người tuổi Mùi từng bước thoát khỏi giai đoạn khó khăn, vất vả. Quý nhân xuất hiện kịp thời nên bản mệnh cũng có thêm động lực để làm ổn định lại vận trình công danh của mình.

Vận trình tài lộc hao hụt, nhắc nhở con giáp này nên có biện pháp để quản lý tốt túi tiền của mình, đề phòng những thất thoát không đáng có.

Đời sống hôn nhân hoà thuận, thuận hoà giúp cả hai có thể an tâm tận hưởng trọn vẹn hạnh phúc. Mâu thuẫn dần được gỡ bỏ và giờ đây, người trong cuộc chỉ còn nhắc về nhau với tất cả những điều tốt đẹp.

Cẩn trọng: Trong ngày bạn không thể vui được khi có người định hãm hại mình.

Giờ tốt trong ngày: 10h - 12h

Quý nhân xuất hiện kịp thời nên bản mệnh cũng có thêm động lực để làm ổn định lại vận trình công danh của mình - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo