Cuối ngày hôm nay 10/5: Những con giáp này chuẩn bị đón hỷ sự, cát lộc đuề huề, ngồi trên đống vàng, tình duyên tiến triển, sung sướng không ai bằng

Hôm nay Chính Quan nâng mệnh, đây thời điểm người tuổi Thìn đang rất nỗ lực cho sự nghiệp của bản thân. Chẳng điều gì tự nhiên đến, bạn nhận thức rất rõ điều đó nên tự xây dựng quyết tâm và thái độ nghiêm túc để bản thân cố gắng để vươn đến thành công.

Tình duyên, hôm nay là một ngày rất vui. Thìn có nhiều tương tác với người yêu, cả 2 gắn kết và vui vẻ. Điều này giúp tình yêu thêm sâu đậm.

Bên cạnh đó, đây cũng là lúc bạn nên dành thời gian cho việc chăm sóc sức khỏe và luyện tập thể dục. Đừng vì quá bận rộn mà quên việc chăm sóc bản thân. Chỉ khi có thể lực tốt thì bạn mới đủ tỉnh táo đưa ra những quyết định khôn ngoan.

Công việc, vì thành công mà bị đồng nghiệp xấu lên kế hoạch ám hại. Bạn phải biết cách đề phòng mọi người và đừng nói bị mật một cách tuỳ tiện.

Tài vận, nhờ sự hỗ trợ của bạn bè mà bạn có thêm nhiều tiền.

Con số may mắn: 6, 24, 32

Màu sắc may mắn: Đen, nâu, cam

Hôm nay Chính Quan nâng mệnh, đây thời điểm người tuổi Thìn đang rất nỗ lực cho sự nghiệp của bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Hôm nay được Thiên Ấn trợ mệnh, người tuổi Dậu sẽ đạt được những bước tiến mới trong công việc của mình. Những khó khăn nảy sinh bất ngờ trong công việc tưởng như cản lối con giáp này lại trở thành cơ hội để bạn tỏa sáng ngày hôm nay, giành lấy những gì xứng đáng với mình.

Tài năng tiềm ẩn chưa từng được dùng đến của người tuổi Dậu khiến cho cấp trên có cái nhìn khác về bản mệnh, tin tưởng và quyết định trao thêm nhiều cơ hội cho bản mệnh phát huy được hết tài năng của mình, mang lại hiệu quả cao trong công việc.

Tình duyên, bạn muốn thoát kiếp độc thân nhưng lại không chịu hành động. Hãy chủ động hơn nhé.

Công việc, Dậu tự tin làm việc, có trách nhiệm, có nhiều đổi mới, được lãnh đạo ghi nhận và đánh giá cao. Nhờ đó mà có nhiều cơ hội phát huy.

Tài vận, nắm bắt được cơ hội kiếm tiền.

Con số may mắn: 1, 15, 26

Màu sắc may mắn: Vàng cam, xanh lá cây

Hôm nay được Thiên Ấn trợ mệnh, người tuổi Dậu sẽ đạt được những bước tiến mới trong công việc của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi hôm nay tuổi Tuất được cát tinh Chính Quan chỉ lối dẫn đường, nhờ thế mà giành được những thành công vượt trội trong công việc. Mọi việc tiến triển một cách thuận lợi đến chính bạn cũng phải bất ngờ. Khó khăn không làm bản mệnh nản lòng, ngược lại càng thôi thúc con giáp này thêm nỗ lực nhiều hơn nữa.

Tinh thần cống hiến hết mình và nghiêm túc giúp mệnh chủ không để những trở ngại làm cho mình bỏ cuộc, bạn có tinh thần trách nhiệm cao, đã là những việc được giao cho mình là cố gắng hết sức để hoàn thành, chính vì thế mà cấp trên rất yên tâm khi giao công việc cho người tuổi này.

Tình duyên, nếu không thích thì nên chủ động nói. Đừng lúc nào cũng chơi trò chiến tranh lạnh và chờ đối phương chia tay.

Công việc, tinh thần đồng đội sẽ giúp bạn làm nên thành công, vì vậy bạn phải học cách giữ thái độ bình tĩnh để hợp tác tốt với mọi người.

Tài vận, bạn tiết kiệm được chi tiêu cá nhân nhưng lại phải bỏ ra khá nhiều tiền để mua đồ cho gia đình.

Con số may mắn: 3, 9, 27

Màu sắc may mắn: Xanh ngọc lục bảo, vàng ánh kim, xám nhạt

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo