Bước qua ngày hôm nay 14/5: Vận xui tân biến, dữ hóa điềm lành, những con giáp này hưởng trọn phúc khí nhân gian, vận khí tăng cao, tình - tiền viên mãn

Xem tử vi ngày mai của 12 con giáp, nhờ có Tam Hợp mà con giáp tuổi Tý thực sự tỏa sáng, sức hấp dẫn, sự nổi trội của bạn thu hút mọi ánh nhìn, giúp cho bạn thu hút được mọi người xung quanh. Vậy thì đây là cơ hội để kết nối và xây dựng những mối quan hệ mới mẻ, đừng bỏ lỡ vì có thể một trong số họ sẽ trở thành bạn đời của bạn đấy nhé.

Theo Hải Thượng Lãn Ông, hôm nay là ngày 15 âm lịch nhân thần ở trong miệng, khắp thân mình và túc dương minh vị kinh. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này.

Sức khỏe của bản mệnh lúc này không được đảm bảo, do đó đừng cố tình bỏ qua các dấu hiệu không được khỏe của cơ thể rồi tiếp tục làm những việc quá sức trong ngày này đấy bạn nhé. Nếu có thể hãy nhờ người khác giúp để bản mệnh có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn.

Tài vận: Vận trình tài lộc rực sáng. Bản mệnh dễ dàng cải thiện được túi tiền của mình từ công việc tay trái.

Cẩn trọng: Chưa cân đối tốt thời gian làm việc và cho các mối quan hệ xã hội khác.

Nhờ có Tam Hợp mà con giáp tuổi Tý thực sự tỏa sáng, sức hấp dẫn, sự nổi trội của bạn thu hút mọi ánh nhìn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Nhờ có Thiên Tài mà có khả năng lớn con giáp tuổi Thân được giúp đỡ về tiền bạc trong ngày mai. Bạn đủ biết rằng để kiếm tiền không phải là việc dễ dàng gì cả, nên nếu ai đó hỗ trợ thì bạn cực kỳ trân trọng tấm lòng của người ta.

Dù việc liên quan tới giấy tờ hôm nay không nhiều nhưng tuổi Thân cũng không được chủ quan trong ngày có Thiên Quan. Bạn cần phải đọc kỹ mọi giấy tờ, văn bản trước khi ký kết, nếu không bạn có thể rơi vào rắc rối vì mắc sai lầm. Cẩn thận bạn sẽ không phải đau đầu vào ngày mai.

Những điều mà bạn nói ngày mai thật sự ngọt ngào, thu hút. Vậy thì bạn chính là tâm điểm của đám đông, bạn thu hút mọi người, mọi ánh nhìn và có được nhiều thiện cảm từ những người xung quanh đấy.

Tài vận: Vận trình tài lộc rủng rỉnh. Bản mệnh có thể thoải mái, an tâm hơn và đặc biệt là gạt bỏ được nỗi lo tài chính.

Cẩn trọng: Nuông chiều bản thân quá mức có thể gây ra những vấn đề bất lợi đối với sức khỏe.

Nhờ có Thiên Tài mà có khả năng lớn con giáp tuổi Thân được giúp đỡ về tiền bạc trong ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Ngày mai nhờ Tam Hội nên cũng là ngày để tuổi Dậu mở rộng các hoạt động, tăng cường trải nghiệm và kết nối. Hãy bắt đầu bằng cách thực hiện cuộc gọi với những đối tác bạn quan tâm, xây dựng các tương tác mới, điều đó sẽ đem lại cho bạn thật nhiều ý tưởng thú vị, đừng bỏ qua.

Chính Tài mang lại tín hiệu vui liên quan đến tiền bạc cho con giáp tuổi Dậu. Nhưng nên nhớ khi nhận được tiền thì bạn nên ưu tiên một phần trả nợ, một phần để tiết kiệm cho việc đầu tư, bảo đảm tương lai trước khi muốn mua sắm gì bạn nhé.

Ngũ hành xung khắc cho thấy bản mệnh cần chăm sóc sức khỏe cho bản thân. Ví dụ như một cuộc dạo chơi, những trải nghiệm thú vị giữa thiên nhiên sẽ đem lại cho bạn một tinh thần thư giãn, thoải mái hơn trong những ngày hối hả, mệt mỏi này. Hãy cố gắng để cân bằng tâm trí của mình một chút nhé.

Tài vận: Vận trình tài lộc phát tài. Cơ hội củng cố lại nguồn tích luỹ đang rõ rệt hơn bao giờ hết, chớ để sự lơ là đánh mất tất cả.

Cẩn trọng: Nên lắng nghe tiếng lòng mình để biết đâu mới là điều bản thân thật sự cần.

Ngày mai nhờ Tam Hội nên cũng là ngày để tuổi Dậu mở rộng các hoạt động, tăng cường trải nghiệm và kết nối - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo