Công việc, được quý nhân giúp đỡ nên nhiều việc tiến hành suôn sẻ, sớm được thăng quan, trở thành đối tượng được mọi người ngước nhìn.

Tình duyên, 2 bạn bao dung trước những khuyết điểm của nhau nên mối quan hệ rất hài hoà. Ngũ hành tương sinh nên đào hoa vượng, người độc thân có thể nhận được sự quan tâm đến từ một vài đối tượng khác giới, song bạn nên dành thời gian tiếp tục tìm hiểu, trước khi lựa chọn bạn cứ bình tĩnh cân nhắc thêm chứ chớ nên vội vàng làm gì.

Đừng để khó khăn do Tỷ Kiên xuất hiện mà tìm cớ để bỏ cuộc nhé tuổi Tỵ. Hãy tập trung vào những mục tiêu của mình và đừng bao giờ từ bỏ hy vọng. Khi tinh thần của bạn luôn hướng vào mục tiêu với tất cả sự quyết tâm thì sẽ không khó để bạn có thể tìm cách đạt được nó.

Tài vận, khởi nghiệp nhiều rủi ro, đầu tư càng lớn thì càng tổn thất.

Cẩn trọng: trong ngày mệnh chủ rất bực bội vì không có người khác giúp đỡ.

Giờ tốt trong ngày: 14h – 16h

Công việc, được quý nhân giúp đỡ nên nhiều việc tiến hành suôn sẻ, sớm được thăng quan - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tình duyên, một ngày vui vẻ, được người yêu chia sẻ nhiều điều trong cuộc sống.

Công việc, tận dụng được nhiều ưu điểm của bản thân, học hỏi được từ đống nghiệp và cấp trên. Có quý nhân giúp đỡ nên công việc ngày càng thuận lợi.

Tài vận, công việc kinh doanh thêm phát triển tốt, thu nhập tăng đều. Thương Quan thì con giáp tuổi Mùi chớ nên vội vàng làm gì. Dường như mọi thứ đang chậm lại và điều đó là hoàn toàn cần thiết. Không phải lúc nào bạn cũng có thể hành động dứt khoát, bởi ai cũng cần phải có sự nghỉ ngơi chứ. Bạn hãy hiểu rằng không có gì là mãi mãi nhé.

Cẩn trọng: trong ngày tuổi Mùi đang bực bội vì không có gì ổn định trong công việc của mình. Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng chính Nam của phòng bếp và bếp lò hoặc bếp than. Do đó, thai phụ nên hạn chế lui tới, tiếp xúc, di chuyển vị trí hoặc sửa chữa nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Giờ tốt trong ngày: 10h – 12h

Công việc, tận dụng được nhiều ưu điểm của bản thân, học hỏi được từ đống nghiệp và cấp trên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi hôm nay tuổi Tuất cảm nhận được hạnh phúc hiếm hoi nhờ có Tam Hợp nâng đỡ, có thể vì thời gian này bạn có nhiều thời gian hơn ở bên người ấy, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi nên căng thẳng cũ được hóa giải. Hơn nữa, khi hai người hiểu được khó khăn của nhau thì cũng giải tỏa được rất nhiều căng thẳng do hiểu nhầm.

Nhờ Thực Thần mà con giáp tuổi Tuất giải quyết mọi thứ suôn sẻ hơn. Việc nhìn nhận, đánh giá mọi thứ đôi khi không chỉ đơn thuần bằng đôi mắt, mà còn bằng khối óc, trái tim. Khi bạn biết được mình thực sự mong muốn gì thì mọi lựa chọn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều đấy.

Mộc - Thổ xung khắc cho thấy thời tiết là yếu tố ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe của bản mệnh. Do đó, đừng lơ là việc chuẩn bị quần áo, khẩu trang và những đồ dùng cần thiết trước khi ra khỏi nhà.

Cẩn trọng: con giáp này đang bị người khác gạt sang một bên vì bạn làm gì cũng không xong.

Giờ tốt trong ngày: 10h – 12h

Tử vi hôm nay tuổi Tuất cảm nhận được hạnh phúc hiếm hoi nhờ có Tam Hợp nâng đỡ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo