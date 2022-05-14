Tử vi tuần mới ( 16 - 22/5 ): Những con giáp này phát tài phát lộc, đại cát đại lợi, tiền tài phủ phê, số tài khoản tăng cấp số nhân, chỉ sợ xài không hết

Xem tử vi hàng tuần của 12 con giáp cho hay, đầu tuần chính là khoảng thời gian người tuổi Ngọ phát triển mạnh mẽ nhất. Bạn được cấp trên giao cho những nhiệm vụ khó khăn nhưng chính vì thế, bạn lại khẳng định được bản thân và tìm ra tiềm năng của mình.

Nhân duyên của con giáp cũng khá tốt khi các mối quan hệ phát triển hài hòa, dễ tìm được người có đồng chí hướng. Đầu tuần, bạn có nhiều cơ hội kiếm tiền, tuy nhiên cần học cách kiếm tiền để tránh hao tiền tốn của vào cuối tuần.

Thậm chí, bạn tìm ra hướng đi mới cho cả tập thể, giúp những kế hoạch tưởng chừng bế tắc trở nên hanh thông. Lãnh đạo chắc chắn sẽ dành cho bạn một khoản tiền thưởng nóng đáng ngưỡng mộ.

Chuyện làm ăn đến cuối tuần sẽ tiến triển thuận lợi hơn hẳn. Bạn và đối tác hợp tác ăn ý với nhau, khiến đồng tiền đổ về trong túi ồ ạt. Đôi bên có thể tiếp tục cân nhắc hợp tác lâu dài và sâu rộng hơn, chắc chắn tiền lãi lời sẽ còn tiếp tục tăng tiến.

Về tình cảm: Chuyện tình cảm cũng khá thuận hòa, cả hai đều hài lòng với mối quan hệ hiện tại.

Con số may mắn: 20 và 48.

Bạn được cấp trên giao cho những nhiệm vụ khó khăn nhưng chính vì thế, bạn lại khẳng định được bản thân và tìm ra tiềm năng của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Là con giáp phát tài tuần này nên người tuổi Sửu sẽ có một tuần phát triển rực rỡ. Bằng vào bản lĩnh của mình, bạn nhanh chóng khẳng định vị thế, khiến mọi người khâm phục và cấp trên dành cho cơ hội cất nhắc.

Người làm công ăn lương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nên dễ được thưởng nóng. Người dành thời gian cho các công việc làm thêm cũng được trả tiền công hậu hĩnh, dù vất vả nhưng những gì nhận được là vô cùng xứng đáng.

Với người làm kinh doanh, việc làm ăn tiến triển thuận lợi hơn vào thời điểm cuối tuần, khi Chính Tài và Thiên Tài xuất hiện. Bạn tìm được nhiều mối khách hàng triển vọng, giúp tiền chảy vào túi không ngớt.

Tuy nhiên, dù có thuận lợi thế nào, bạn cũng cần phải chú ý đến kẻ tiểu nhân rình rập tìm cách ném đá giấu tay, gây ảnh hưởng danh tiếng của bạn. Tốt nhất, bạn cần có lòng đề phòng kẻ khác.

Tài chính được khai thông, bạn có nguồn thu nhập từ cả công việc chính và phụ, bạn chỉ cần chuyên tâm làm việc thì sẽ gặt hái thành công. Chuyện tình cảm cũng có nhiều khởi sắc, đây là cơ hội tuyệt vời để bạn có một mối quan hệ mới. Gia đình mong muốn bạn sẽ kết hôn với một người khác không theo đuổi nghệ thuật.

Con số may mắn: 67 và 51.

Người làm công ăn lương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nên dễ được thưởng nóng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp nói rằng, để trở thành con giáp phát tài tuần này, người tuổi Tuất nên nhanh chóng nắm bắt cơ hội do Thiên Ấn và Chính Ấn đem lại để ghi điểm trong mắt cấp trên.

Bạn hãy sẵn sàng nhận các nhiệm vụ khó và tin tưởng vào bản thân, rồi bạn sẽ nhanh chóng chạm tay vào cái đích mà mình đã đặt ra từ trước đó, khiến tiền bạc tăng tiến là chuyện nhỏ, thăng chức mới là chuyện lớn.

Con đường kiếm tiền trở nên hanh thông hơn hẳn vào cuối tuần. Với người làm ăn, các khoản tiền đầu tư trước đó của bạn đang cho thấy hiệu quả, giúp bạn có một túi tiền rủng rỉnh.

Nếu còn trẻ tuổi, bạn hãy không ngừng cố gắng rèn luyện bản thân, người khác ắt sẽ nhìn nhận được sự cố gắng của bạn và dành cho bạn cơ hội kiếm về một khoản kha khá. Tài vận càng về cuối tuần càng có nhiều khởi sắc đáng kể, bạn có cơ hội gặp được nhiều đối tác làm ăn giúp vận trình phất lên nhanh chóng, đừng chần chừ do dự quá lâu.

Về tình cảm: Sự xuất hiện của Tam Hợp giúp bạn cảm thấy bình an bên cạnh người ấy.

Con số may mắn: 26 và 75.

Bạn hãy sẵn sàng nhận các nhiệm vụ khó và tin tưởng vào bản thân, rồi bạn sẽ nhanh chóng chạm tay vào cái đích mà mình đã đặt ra từ trước đó - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo