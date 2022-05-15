Tử vi tuần cuối tháng 5 âm lịch: TOP 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, THIÊN TUẾ độ mệnh, may mắn hết phần thiên hạ, 'nằm im' tiền cũng rơi vào túi, tình - tiền thăng hoa, viên mãn

Những người cầm tinh con dê trời sinh có ánh mắt sắc bén, đối nhân xử thế khéo léo, hiểu được khi nào có cơ hội, khi nào nên đầu tư. Không chỉ thế, khi làm việc, tuổi Mùi đặc biệt chú ý đến năng lực, vì vậy rất hiệu quả.

Tình hình tài chính của người làm kinh doanh có dấu hiệu cải thiện vào cuối tuần. Bạn được người khác giới thiệu cho những cơ hội quý báu, nếu nhanh chóng nắm bắt thì tiền đổ về túi ngay lập tức. Thậm chí, có người phát tài bất ngờ vào ngay tuần này.

Đúng tuần cuối cùng tháng 5 âm lịch sắp tới, do có cát tinh soi chiếu, cộng với sự nhanh nhẹn của con giáp này nên dường như những cơ hội may mắn nhất, tốt nhất đều rơi tay người tuổi Mùi.

Tuy nhiên, bản mệnh cũng dễ rơi vào tình trạng lao lực vì làm việc quá vất vả. Hãy tìm cách để cân bằng cuộc sống và sự nghiệp của mình, không nên lơ là những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể.

Tài lộc của người tuổi Mùi nở rộ bất ngờ. Không chỉ có quý nhân giúp đỡ, chuyện gì cũng nhờ vào cố gắng của mình, tuổi Mùi thể hiện được sự quyết tâm đến cùng của mình để được thành công.

Đúng tuần cuối cùng tháng 5 âm lịch sắp tới, do có cát tinh soi chiếu, cộng với sự nhanh nhẹn của con giáp này nên dường như những cơ hội may mắn nhất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Nếu kể về những con giáp giàu có thì không thể nào thiếu tuổi Mão, nhờ có được sự trợ giúp Thần Tài, nhân duyên và vận quý nhân rất tốt, khi khó khăn luôn có người giúp đỡ con giáp này vượt qua, vì thế không phải vướng bận, không phải ưu phiền.

Bước sang tuần cuối cùng của tháng 5 âm lịch sắp tới, người tuổi Mão có những sự đột phá mới trong công việc và vươn đến những thành công đáng tự hào. Con giáp may mắn này có cơ hội được tiếp xúc với những người đi trước và từ đó tích lũy được những bài học đáng quý cho bản thân sau này

Mão sẽ nhận được sự hậu thuẫn to lớn, làm mọi việc đều xuôi thuận, tài lộc đổ về như thác khiến vận mệnh của con giáp này xoay chuyển bất ngờ. Đây sẽ là thời điểm vàng son khi mà Mão làm đâu thắng đó, không gặp nhiều sự trắc trở. Nhìn chung vận trình của Mão sẽ khởi sắc tốt đẹp, tình tiền phấp phới, trọn vẹn.

Mọi việc vẫn đang diễn ra như thường lệ, cũng có lúc bế tắc. Tuy nhiên, nhờ vận quý nhân vượng, có cấp trên chỉ bảo, cộng thêm năng lực bản thân vững, tuổi Mão sẽ nhanh chóng tháo gỡ, tìm ra hướng đi riêng cho mình.

Dịch Mã động tinh báo hiệu bản mệnh có một tuần cuối tháng nhiều sự dịch chuyển. Những chú Mèo càng xông xáo, càng chủ động trong công việc lại càng dễ gặt hái thành công. Ngược lại, nếu an phận thủ thường, không kiên trì theo đuổi mục tiêu sẽ vấp phải thất bại.

Mão sẽ nhận được sự hậu thuẫn to lớn, làm mọi việc đều xuôi thuận, tài lộc đổ về như thác - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dậu dù là đàn ông hay phụ nữ đều hiền lành, sống tình cảm và chân thành trong tất cả các mối quan hệ. Con giáp này không khinh người nghèo, không xu nịnh người giàu mà cứ thẳng thắn với lòng mình nên ai cũng quý mến, trời Phật thương yêu.

Tử vi cho biết, bước sang tháng 5 âm lịch sắp tới, quý nhân sẽ xuất hiện báo hiệu con đường sự nghiệp, người làm nghề nào cũng đặc biệt và được kỳ vọng sẽ gặt hái thành công. Người tuổi Dậu thường được đánh giá cao cao và phát huy hết thế mạnh của mình.

Tử vi cho biết vận may của người tuổi Dậu đã đến, cuộc đời bắt đầu bước sang một ngã rẽ mới, vừa giàu sang vừa quyền quý.

Công việc của những Dậu có dấu hiệu khởi sắc vào thời điểm này khi được Chính Quan nâng đỡ, thế nhưng đến cuối tuần lại có dấu hiệu đi xuống do chịu ảnh hưởng của Thương Quan. Bạn dễ vướng phải chuyện kiện tụng, tranh chấp với đồng nghiệp và thậm chí là cấp trên, cần phải giữ vững lý trí, không nên hành động quá nóng nảy gây ảnh hưởng đến tiền đồ của mình.

Tử vi cho biết, bước sang tháng 5 âm lịch sắp tới, quý nhân sẽ xuất hiện báo hiệu con đường sự nghiệp, người làm nghề nào cũng đặc biệt và được kỳ vọng sẽ gặt hái thành công - Ảnh minh họa: Internet

Tài chính nhờ đó cũng được khai thông, tốt hơn giai đoạn trước rất nhiều. Cả Chính Tài và Thiên Tài đều tới, việc chính việc phụ mang tới thu nhập dồi dào, có số đầu tư buôn bán sinh lời. Người này nếu chuyên tâm vào đường cầu tài thì sẽ đại phú đại quý, đếm tiền mỏi tay không hết.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm