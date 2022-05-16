Đúng giờ Tý ngày mai 17/5: Con giáp này đón nhận nhiều tin vui, may mắn gõ cửa, vận khí lên hương, tài vận hanh thông, thiên đường hạnh phúc

Sự nghiệp: Người tuổi Thân giờ Tý ngày mai có thêm tinh thần và nghị lực hơn người nên đủ sức để vượt qua khó khăn thử thách. Thất Sát là thần sát của ngày có thể truyền cho bạn lòng dũng cảm cần thiết để nói lên chính kiến của mình.

Tình cảm: Tử vi tình duyên của người tuổi Thân phụ thuộc nhiều vào cách nhìn nhận và hành động của bản thân bạn. Nếu bản mệnh suy nghĩ thận trọng và tích cực thì mọi chuyện sẽ chuyển hướng tốt đẹp. Người độc thân có thể gặp gỡ, làm quen với nhiều người khác giới dưới sự ảnh hưởng của Tương Phá. Tuy nhiên bản mệnh còn khá lưỡng lự, thiếu quyết đoán nên có thể chưa tìm được người chung đôi.

Tài lộc: Quan Đới có ý nghĩa là chiếc mũ, một phục sức trong thời cổ đại của vua chúa. Nó mang ý nghĩa người này đã trưởng thành. Nên mang đến vận khí may mắn, thịnh vượng cho vận tiền bạc của bạn. Thiên Tài mang tới tín hiệu vui liên quan đến chuyện tiền bạc đang được cải thiện, có thể vì con giáp tuổi Thân đang cố gắng làm thêm nghề phụ để tăng thu nhập. Những ai đang kinh doanh tự do lúc này cũng đang đi đúng hướng, hứa hẹn thu nhập tăng tiến.

Ngũ hành tương sinh cho thấy nhờ việc rút kinh nghiệm từ những sai lầm mà nay mối quan hệ giữa hai vợ chồng bạn phát triển tốt đẹp. Hai người luôn tôn trọng nhau, thậm chí mỗi ngày, tình cảm của hai người lại càng gắn kết hơn.

Người tuổi Thân hôm nay có thêm tinh thần và nghị lực hơn người nên đủ sức để vượt qua khó khăn thử thách Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Thìn trong ngày mai diễn ra vô cùng thuận lợi. Với sự trợ lực của Chính Quan nên mang lại nhiều may mắn cho những người đang có ý muốn chuyển đổi công việc, mở rộng quy mô làm ăn. Những bước đi ban đầu chẳng dễ dàng gì, nhưng là thử thách cần phải vượt qua để biết sức mình tới đâu.

Thực Thần mang tới tin tốt lành, đây là ngày mà tuổi Thìn nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ những người luôn luôn hiểu mình, yêu thương mình. Thế nên hãy nắm lấy cơ hội này và thực hiện mong muốn cá nhân, theo tuvingaynay.com thay vì quay lưng lại với họ và rồi trách cứ họ vì đã không giúp bạn nhé.

Tình cảm: Vận trình tình cảm kém hoà thuận. Tâm trạng bất ổn và thiếu khả năng kiểm soát các cảm xúc tiêu cực của bản thân chính là vấn đề cần lo lắng nhất. Tình yêu khó lòng giữ được nếu như bản mệnh cứ tiếp tục trút bỏ sự tức bực, khó chịu của mình lên nửa kia.

Vận trình tình cảm không như ý, có thể tình yêu ngọt ngào, lãng mạn của ai đó có thể khiến cho bạn ghen tị. Bạn nên tự tìm lấy niềm vui cho riêng mình thay vì đi ghen tị như vậy nhé, bạn sẽ chỉ mất thời gian và làm tổn thương chính mình mà thôi.

Tài vận: Vận trình tài lộc vượng vận. Đây là thời điểm thích hợp để con giáp này thực hiện các kế hoạch đầu tư, hợp tác mới.

Thực Thần mang tới tin tốt lành, đây là ngày mà tuổi Thìn nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ những người luôn luôn hiểu mình, yêu thương mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Ngọ trong ngày mai diễn ra dễ thở. Con giáp này luôn có sự khéo léo trong việc đối nhân xử thế. Họ đối xử với mọi người bằng trái tim chân thành, tử tế nên khi gặp khó khăn gì cũng có người hết lòng giúp đỡ.

Tình cảm: Vận trình tình cảm tươi sắc. Sau cơn mưa trời lại sáng, sau những giận hờn cãi vả là sự chủ động gắn kết tình cảm của những người trong cuộc. Đáng khen nhất có lẽ là cả hai đều có lòng bao dung rộng lớn, không chấp nhặt những thiếu sót của đối phương.

Tài vận: Vận trình tài lộc vượng sắc. Thiên Tài che chở đem tới cho bản mệnh những cơ may nhất định liên quan tới đường tài vận.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng chính Nam phía ngoài của phòng giã gạo, phòng xay bột. Do đó, thai phụ không nên lúi tới, tiếp xúc với các đồ vật trong đó, tiến hành di chuyển vị trí hoặc sửa chữa chúng. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Vận trình công việc của tuổi Ngọ trong ngày mai diễn ra dễ thở. Con giáp này luôn có sự khéo léo trong việc đối nhân xử thế - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo