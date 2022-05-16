Bước qua ngày hôm nay 16/5: CÁT TINH soi đường, THẦN PHẬT độ mệnh, những con giáp này cầu được ước thấy, làm việc gì cũng hanh thông, thuận lợi, tiền - tình thăng hoa

Người tuổi Tuất cảm nhận được hạnh phúc hiếm hoi nhờ có Tam Hợp nâng đỡ, có thể vì thời gian này bạn có nhiều thời gian hơn ở bên người ấy, cùng nhau chia ngọt xẻ bùi nên căng thẳng cũ được hóa giải. Hơn nữa, khi hai người hiểu được khó khăn của nhau thì cũng giải tỏa được rất nhiều căng thẳng do hiểu nhầm.

Nhờ Thực Thần mà con giáp tuổi Tuất giải quyết mọi thứ suôn sẻ hơn. Việc nhìn nhận, đánh giá mọi thứ đôi khi không chỉ đơn thuần bằng đôi mắt, mà còn bằng khối óc, trái tim. Khi bạn biết được mình thực sự mong muốn gì thì mọi lựa chọn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều đấy.

Thiên Tài chiếu mệnh, người tuổi Tuất có thể kiếm được một khoản tiền lương, tiền thưởng kha khá nhờ các công việc phụ của mình. Nếu đã làm việc chăm chỉ suốt thời gian qua thì đây là lúc bạn có thể yên tâm tận hưởng thành quả. Một số người có thể phát tài nhanh chóng nhờ vào vận may của mình. Bạn cần có cách sử dụng số tiền ấy hợp lý, tốt nhất là đầu tư hoặc gửi tiết kiệm, chớ tiêu xài hoang phí kẻo của thiên rồi cũng trả địa.

Thời tiết là yếu tố ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe của bản mệnh. Do đó, đừng lơ là việc chuẩn bị quần áo, khẩu trang và những đồ dùng cần thiết trước khi ra khỏi nhà.

Người tuổi Tuất cảm nhận được hạnh phúc hiếm hoi nhờ có Tam Hợp nâng đỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Con giáp tuổi Hợi cảm thấy tự tin hơn khi việc gì cũng được đồng nghiệp cho tới bạn bè, người thân ủng hộ nhiệt tình. Thậm chí có người còn cầm tay chỉ việc cho bạn, chia sẻ kinh nghiệm xương máu để bạn có thể hạn chế tối thiểu những sai lầm có thể có trong tương lai.

Thiên Quan có thể gây ra những sai phạm nhưng tuổi Hợi hãy cứ để những cảm xúc của bạn dắt lối cho bạn ngày hôm nay nhé. Nỗi sợ hãi và những điều kỳ vọng có thể tạo ra động lực hơn bất cứ điều gì khác đấy, thử mà xem.

Thổ sinh Kim, chuyện tình cảm của con giáp này phát triển tốt đẹp và ổn định. Trải qua trò chuyện, trao đổi thường xuyên, bạn và người ấy ngày càng trở nên thấu hiểu nhau hơn. Nếu còn chưa kết hôn, hai bạn đã có thể bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này.

Ngày 17 âm lịch nhân thần ở phía trong khớp cổ chân, khí xung và xương bánh chè. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này.

Con giáp tuổi Hợi cảm thấy tự tin hơn khi việc gì cũng được đồng nghiệp cho tới bạn bè, người thân ủng hộ nhiệt tình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Chính Tài hỗ trợ con giáp tuổi Dậu cải thiện chất lượng công việc để có thể lấy uy tín từ cấp trên và nâng lương cho mình. Những ai kinh doanh tự do hứa hẹn chốt được khá nhiều đơn hàng, doanh thu nhờ đó mà tăng lên đáng kể.

Các mối quan hệ của bản mệnh hôm nay không được tốt cũng chỉ vì bạn quá cứng đầu, cố chấp và không tiếp thu ý kiến của người khác. Nếu bạn còn tiếp tục như vậy dần dần mọi người sẽ tìm cách xa lánh bạn đấy.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng chính Nam phía ngoài của phòng giã gạo, phòng xay bột. Do đó, thai phụ không nên lúi tới, tiếp xúc với các đồ vật trong đó, tiến hành di chuyển vị trí hoặc sửa chữa chúng. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Nếu có ý định xuất hành trong ngày hôm nay, bạn nên đi về hướng Tây Bắc để gặp Hỷ Thần và Đông Nam để gặp Tài Thần, giúp mọi việc được tiến hành một cách suôn sẻ và thuận lợi hơn.

Chính Tài hỗ trợ con giáp tuổi Dậu cải thiện chất lượng công việc để có thể lấy uy tín từ cấp trên và nâng lương cho mình - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo