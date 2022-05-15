Đúng giờ Tý ngày mai 16/5: Top con giáp 'ngồi không' cũng có phước lộc, cầu được ước thấy, tiền chất đầy két, tình duyên thắm đượm, may mắn hơn người

Tâm linh - Tử vi 15/05/2022 07:23

Tử vi dự đoán đúng giờ Tý 16/5, những con giáp không làm gì cũng có phước lộc, ai khổ sao khổ, con giáp này sung sướng hơn người, cầu được ước thấy, sung túc viên mãn.

Tuổi Thìn

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, đúng giờ Tý Chủ nhật ngày 16/5/2022 hôm nay, nhờ có quý nhân tam hợp ở bên và nâng đỡ, tài vận của tuổi Thìn tăng tiến không ngừng. Nếu con giáp này có ý định mở rộng kinh doanh hay khai trương, khởi nghiệp thì có thể mượn cát khí hôm nay để tiến hành.

Cơ hội kiếm tiền không dễ gì có được, nhất là trong ngày hôm nay khi có cả cát tinh chỉ ra những con đường đúng đắn thì con giáp này đừng ngại dấn thân. Thực ra mọi cơ hội đều luôn có sẵn, chia đều cho mọi người chỉ là bản mệnh có sẵn sàng tìm hiểu và bước chân mình vào hay không mà thôi.

Thủy - Thổ xung khắc cho thấy sức khỏe của bản mệnh lúc này không được đảm bảo, do đó đừng cố tình bỏ qua các dấu hiệu không được khỏe của cơ thể rồi tiếp tục làm những việc quá sức trong ngày này đấy bạn nhé. Nếu có thể hãy nhờ người khác giúp để bản mệnh có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn.

Thổ khắc Thủy là nguyên nhân khiến cho vận trình tình cảm của tuổi Thìn gặp phải không ít khó khăn, trắc trở. Đối phương có thể sẽ nghi ngờ và trách móc vì những chuyện mà bản mệnh không làm. Tuy nhiên, đừng vội nản lòng, hãy tìm cơ hội để giải thích cho nửa kia hiểu, để thông cảm cho bản mệnh thay vì nghi ngờ vô cớ.

Đúng giờ Tý ngày mai 16/5: Top con giáp 'ngồi không' cũng có phước lộc, cầu được ước thấy, tiền chất đầy két, tình duyên thắm đượm, may mắn hơn người - Ảnh 1
Đúng giờ Tý Chủ nhật ngày 16/5/2022 hôm nay, nhờ có quý nhân tam hợp ở bên và nâng đỡ, tài vận của tuổi Thìn tăng tiến không ngừng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, đúng giờ Tý Chủ nhật ngày 16/5/2022, tài chính rủng rỉnh là điểm sáng trong hôm nay với tuổi Tuất. Con giáp này chủ động tìm kiếm và nắm bắt cơ hội cho mình, tiền bạc cũng nhờ thế mà ùn ùn đổ về túi, bản mệnh có thể chi tiêu thoải mái.

Tuy nhiên, việc có thêm nguồn tiền dồi dào khiến con giáp này có xu hướng chủ quan. Đừng quên lập kế hoạch và xem xét ngân sách tài chính cũng như cẩn trọng với mọi sự liều lĩnh, mạo hiểm, quan sát mọi việc một cách thật thấu đáo.

Thổ Thủy xung khắc cho thấy có mâu thuẫn trong các mối quan hệ tình cảm của bản mệnh. Nếu là do hiểu nhầm thì con giáp này nên tìm cơ hội thích hợp để giải thích, nhưng hãy chọn lúc đối phương thực sự muốn lắng nghe chứ không phải khi mâu thuẫn đang ở trên đỉnh điểm. 

Thủy - Thổ xung khắc nhắc nhở bản mệnh nên tránh xa các rắc rối trong chuyện tình cảm có thể xảy ra trong hôm nay. Bạn đang quá dễ tin người ngoài và không đánh giá cao những lời giải thích của người ấy cũng như các thành viên trong gia đình mình, đó là một sai lầm đấy nhé.

Đúng giờ Tý ngày mai 16/5: Top con giáp 'ngồi không' cũng có phước lộc, cầu được ước thấy, tiền chất đầy két, tình duyên thắm đượm, may mắn hơn người - Ảnh 2
Đúng giờ Tý Chủ nhật ngày 16/5/2022, tài chính rủng rỉnh là điểm sáng trong hôm nay với tuổi Tuất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp chỉ ra rằng đúng giờ Tý Chủ nhật ngày 16/5/2022 hôm nay, tuổi Hợi sẽ có cơ hội phát huy năng lực vốn có của mình. Ngày này cũng sẽ là thời điểm mà con giáp này khiến cho cấp trên phải có cái nhìn khác về mình.

Trong ngày được quý nhân tam hội chỉ lối dẫn đường, chuyện gì của bản mệnh cũng suôn sẻ cát lành. Đặc biệt là đường tình duyên được soi sáng, con giáp này chinh phục được trái tim của người mình thầm mến đã lâu bằng chính tình cảm chân thành của mình.

Tuy nhiên, Thủy khí vượng khiến sức khỏe của bạn lúc này đang giảm sút, hãy bỏ ngay thói quen đi ngủ muộn và ăn uống không đúng bữa đi nhé vì đó là tác nhân khiến bạn không duy trì được thể trạng tốt trong ngày này. Tuổi Hợi cần chú ý chăm sóc bản thân nhiều hơn. Trong hôm nay, bản mệnh nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại các vị trí xương cùng, đầu gối, bàn chân và sau ống chân.

Đúng giờ Tý ngày mai 16/5: Top con giáp 'ngồi không' cũng có phước lộc, cầu được ước thấy, tiền chất đầy két, tình duyên thắm đượm, may mắn hơn người - Ảnh 3
Đúng giờ Tý Chủ nhật ngày 16/5/2022 hôm nay, tuổi Hợi sẽ có cơ hội phát huy năng lực vốn có của mình - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông ti chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Tử vi tháng 5 âm lịch: Dự đoán những con giáp này phú quý đầy nhà, cầu được ước thấy, tiền của đuề huề, đường sự nghiệp thênh thang, tình duyên khởi sắc, thăng hoa

Tử vi tháng 5 âm lịch: Dự đoán những con giáp này phú quý đầy nhà, cầu được ước thấy, tiền của đuề huề, đường sự nghiệp thênh thang, tình duyên khởi sắc, thăng hoa

Dự đoán tử vi tháng 5 âm lịch, những con giáp này phú quý, lộc lá đầy nhà, cầu được ước thấy, tiền của tiêu xài không hết, cực kì viên mãn, thăng hoa.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp 12 con giáp tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Sao quốc tế 1 giờ 27 phút trước
Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Sao quốc tế 1 giờ 40 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 40 phút trước
Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Video 2 giờ 10 phút trước
Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Sao quốc tế 2 giờ 12 phút trước
Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Sao quốc tế 2 giờ 15 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Sao quốc tế 2 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể