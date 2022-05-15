Đúng giờ Tý ngày mai 16/5: Top con giáp 'ngồi không' cũng có phước lộc, cầu được ước thấy, tiền chất đầy két, tình duyên thắm đượm, may mắn hơn người

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, đúng giờ Tý Chủ nhật ngày 16/5/2022 hôm nay, nhờ có quý nhân tam hợp ở bên và nâng đỡ, tài vận của tuổi Thìn tăng tiến không ngừng. Nếu con giáp này có ý định mở rộng kinh doanh hay khai trương, khởi nghiệp thì có thể mượn cát khí hôm nay để tiến hành.

Thủy - Thổ xung khắc cho thấy sức khỏe của bản mệnh lúc này không được đảm bảo, do đó đừng cố tình bỏ qua các dấu hiệu không được khỏe của cơ thể rồi tiếp tục làm những việc quá sức trong ngày này đấy bạn nhé. Nếu có thể hãy nhờ người khác giúp để bản mệnh có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn.

Cơ hội kiếm tiền không dễ gì có được, nhất là trong ngày hôm nay khi có cả cát tinh chỉ ra những con đường đúng đắn thì con giáp này đừng ngại dấn thân. Thực ra mọi cơ hội đều luôn có sẵn, chia đều cho mọi người chỉ là bản mệnh có sẵn sàng tìm hiểu và bước chân mình vào hay không mà thôi.

Thổ khắc Thủy là nguyên nhân khiến cho vận trình tình cảm của tuổi Thìn gặp phải không ít khó khăn, trắc trở. Đối phương có thể sẽ nghi ngờ và trách móc vì những chuyện mà bản mệnh không làm. Tuy nhiên, đừng vội nản lòng, hãy tìm cơ hội để giải thích cho nửa kia hiểu, để thông cảm cho bản mệnh thay vì nghi ngờ vô cớ.

Đúng giờ Tý Chủ nhật ngày 16/5/2022 hôm nay, nhờ có quý nhân tam hợp ở bên và nâng đỡ, tài vận của tuổi Thìn tăng tiến không ngừng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, đúng giờ Tý Chủ nhật ngày 16/5/2022, tài chính rủng rỉnh là điểm sáng trong hôm nay với tuổi Tuất. Con giáp này chủ động tìm kiếm và nắm bắt cơ hội cho mình, tiền bạc cũng nhờ thế mà ùn ùn đổ về túi, bản mệnh có thể chi tiêu thoải mái.

Tuy nhiên, việc có thêm nguồn tiền dồi dào khiến con giáp này có xu hướng chủ quan. Đừng quên lập kế hoạch và xem xét ngân sách tài chính cũng như cẩn trọng với mọi sự liều lĩnh, mạo hiểm, quan sát mọi việc một cách thật thấu đáo.

Thổ Thủy xung khắc cho thấy có mâu thuẫn trong các mối quan hệ tình cảm của bản mệnh. Nếu là do hiểu nhầm thì con giáp này nên tìm cơ hội thích hợp để giải thích, nhưng hãy chọn lúc đối phương thực sự muốn lắng nghe chứ không phải khi mâu thuẫn đang ở trên đỉnh điểm.

Thủy - Thổ xung khắc nhắc nhở bản mệnh nên tránh xa các rắc rối trong chuyện tình cảm có thể xảy ra trong hôm nay. Bạn đang quá dễ tin người ngoài và không đánh giá cao những lời giải thích của người ấy cũng như các thành viên trong gia đình mình, đó là một sai lầm đấy nhé.

Đúng giờ Tý Chủ nhật ngày 16/5/2022, tài chính rủng rỉnh là điểm sáng trong hôm nay với tuổi Tuất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp chỉ ra rằng đúng giờ Tý Chủ nhật ngày 16/5/2022 hôm nay, tuổi Hợi sẽ có cơ hội phát huy năng lực vốn có của mình. Ngày này cũng sẽ là thời điểm mà con giáp này khiến cho cấp trên phải có cái nhìn khác về mình.

Trong ngày được quý nhân tam hội chỉ lối dẫn đường, chuyện gì của bản mệnh cũng suôn sẻ cát lành. Đặc biệt là đường tình duyên được soi sáng, con giáp này chinh phục được trái tim của người mình thầm mến đã lâu bằng chính tình cảm chân thành của mình.

Tuy nhiên, Thủy khí vượng khiến sức khỏe của bạn lúc này đang giảm sút, hãy bỏ ngay thói quen đi ngủ muộn và ăn uống không đúng bữa đi nhé vì đó là tác nhân khiến bạn không duy trì được thể trạng tốt trong ngày này. Tuổi Hợi cần chú ý chăm sóc bản thân nhiều hơn. Trong hôm nay, bản mệnh nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại các vị trí xương cùng, đầu gối, bàn chân và sau ống chân.

Đúng giờ Tý Chủ nhật ngày 16/5/2022 hôm nay, tuổi Hợi sẽ có cơ hội phát huy năng lực vốn có của mình - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông ti chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo