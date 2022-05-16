Tử vi 2 ngày giữa tuần ( 18 - 19/5 ): TOP 3 con giáp thuận lợi như 'cá gặp nước' khổ ải bước qua, may mắn tìm tới, tình - tiền khởi sắc, hạnh phúc viên mãn

Tâm linh - Tử vi 16/05/2022 11:23

Tử vi dự đoán 2 ngày giữa tuần, những con giáp này làm việc gì cũng hanh thông, thuận lợi, khổ ải bước qua, may mắn gõ cửa.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất cảm nhận được hạnh phúc hiếm hoi nhờ có Tam Hợp nâng đỡ, có thể vì thời gian này bạn có nhiều thời gian hơn ở bên người ấy, cùng nhau chia ngọt xẻ bùi nên căng thẳng cũ được hóa giải. Hơn nữa, khi hai người hiểu được khó khăn của nhau thì cũng giải tỏa được rất nhiều căng thẳng do hiểu nhầm.


Nhờ Thực Thần mà con giáp tuổi Tuất giải quyết mọi thứ suôn sẻ hơn. Việc nhìn nhận, đánh giá mọi thứ đôi khi không chỉ đơn thuần bằng đôi mắt, mà còn bằng khối óc, trái tim. Khi bạn biết được mình thực sự mong muốn gì thì mọi lựa chọn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều đấy.

Mộc - Thổ xung khắc cho thấy thời tiết là yếu tố ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe của bản mệnh. Do đó, đừng lơ là việc chuẩn bị quần áo, khẩu trang và những đồ dùng cần thiết trước khi ra khỏi nhà. 

Về tình cảm: Mỗi người đều có một cách nghĩ riêng của mình. Mỗi người có 1 suy nghĩ và cách xử lý riêng bạn đừng ép người ấy cũng phải suy nghĩ giống mình.

Về sức khỏe: Sắc mặt của bạn khá kém. Bạn nên cẩn thận về vấn đề gan thận.

Giờ tốt trong ngày: 17h - 19h

Tử vi 2 ngày giữa tuần ( 18 - 19/5 ): TOP 3 con giáp thuận lợi như 'cá gặp nước' khổ ải bước qua, may mắn tìm tới, tình - tiền khởi sắc, hạnh phúc viên mãn - Ảnh 1
Người tuổi Tuất cảm nhận được hạnh phúc hiếm hoi nhờ có Tam Hợp nâng đỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Nhờ có Lục Hợp mà con giáp tuổi Hợi cảm thấy tự tin hơn khi việc gì cũng được đồng nghiệp cho tới bạn bè, người thân ủng hộ nhiệt tình. Thậm chí có người còn cầm tay chỉ việc cho bạn, chia sẻ kinh nghiệm xương máu để bạn có thể hạn chế tối thiểu những sai lầm có thể có trong tương lai.

Thiên Quan có thể gây ra những sai phạm nhưng tuổi Hợi hãy cứ để những cảm xúc của bạn dắt lối cho bạn ngày hôm nay nhé. Nỗi sợ hãi và những điều kỳ vọng có thể tạo ra động lực hơn bất cứ điều gì khác đấy, thử mà xem.

 

Ngày 18/5/2022 là ngày Tam nương sát, ngày này được xem là này xấu. Bản mệnh lưu ý ngày này cần kỵ khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay cất nhà. 

Về tình cảm: Tuổi Hợi không vì tình cảm mà vứt bỏ gia đình. Bạn là người rất lý trí.

Về sức khỏe: Thủy khí vượng bạn có bệnh ở gan và tỳ vị.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Tử vi 2 ngày giữa tuần ( 18 - 19/5 ): TOP 3 con giáp thuận lợi như 'cá gặp nước' khổ ải bước qua, may mắn tìm tới, tình - tiền khởi sắc, hạnh phúc viên mãn - Ảnh 2
Nhờ có Lục Hợp mà con giáp tuổi Hợi cảm thấy tự tin hơn khi việc gì cũng được đồng nghiệp cho tới bạn bè, người thân ủng hộ nhiệt tình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn hôm nay rất chú trọng trong việc kết nối, làm quen người mới khi có Tam Hội che chở. Việc này mở ra cơ hội cho chuyện tình cảm cũng như việc làm ăn, bạn cố gắng đối xử với mọi người thật tốt bằng sự vô tư, thoải mái bạn nhé.


Thực Thần mang tới tin tốt lành, đây là ngày mà tuổi Thìn nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ những người luôn luôn hiểu mình, yêu thương mình. Thế nên hãy nắm lấy cơ hội này và thực hiện mong muốn cá nhân, thay vì quay lưng lại với họ và rồi trách cứ họ vì đã không giúp bạn nhé.

Về sự nghiệp, tài lộc: Thiên Tài hôm nay sẽ giúp đỡ cho tuổi Thìn vượt qua tất cả mọi chuyện khó khăn. Bạn có thể trở thành một ngôi sao tại nơi làm việc đấy.

Về tình cảm: Tuổi Thìn nên sống thành thật với mình hơn. Khi bạn có tình cảm với một ai đấy thì hãy cứ nói ra đi cho thỏa lòng.

Về sức khỏe: Sức khỏe suy yếu bạn nên rèn luyện cơ thể đi nhé.

Giờ tốt trong ngày: 9h – 11h

Tử vi 2 ngày giữa tuần ( 18 - 19/5 ): TOP 3 con giáp thuận lợi như 'cá gặp nước' khổ ải bước qua, may mắn tìm tới, tình - tiền khởi sắc, hạnh phúc viên mãn - Ảnh 3
Người tuổi Thìn hôm nay rất chú trọng trong việc kết nối, làm quen người mới khi có Tam Hội che chở - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng giờ Tý ngày mai 17/5: Con giáp này đón nhận nhiều tin vui, may mắn gõ cửa, vận khí lên hương, tài vận hanh thông, thiên đường hạnh phúc

Đúng giờ Tý ngày mai 17/5: Con giáp này đón nhận nhiều tin vui, may mắn gõ cửa, vận khí lên hương, tài vận hanh thông, thiên đường hạnh phúc

Tử vi dự đoán đúng giờ Tý ngày mai 17/5, may mắn gõ cửa nhà con giáp này, vận khí lên hương, hanh thông tài vận, hạnh phúc tràn đầy.

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