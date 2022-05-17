Đúng giờ Tý hôm nay 17/5: THIÊN TUẾ soi đường, THẦN PHẬT độ mệnh, những con giáp này sự nghiệp lên như diều gặp gió, tiền tài đuề huề, tình duyên thắm đượm

Tâm linh - Tử vi 17/05/2022 09:22

Tử vi dự đoán vào đúng giờ Tý hôm nay 17/5, nhờ có sao tốt cùng thần phật trì độ, những con giáp này phú quý đủ đường, sự nghiệp phất lên, tình duyên đỏ thắm.

Tuổi Dần

Theo tử vi hàng ngày, Tam Hợp xuất hiện giúp người tuổi Dần có một ngày nhiều điều tốt lành. Cát thần này giúp vận trình tình duyên tươi sáng, nhiều niềm vui hứa hẹn. Bản mệnh có nhiều thời gian bên gia đình, dành cho những người mình yêu thương sự quan tâm chăm sóc mà trước đó do quá bận rộn nên khó có thể có được.

Nhờ có sự giúp sức của Tam Hợp thuận lợi cho việc cải thiện tình yêu vợ chồng. Các mối quan hệ trong gia đình đòi hỏi vô cùng nhiều sự nỗ lực từ cả hai phía, trong việc nuôi dưỡng và chăm sóc tình yêu. Đây là ngày mà bạn cần phải cùng với bạn đời nỗ lực nhiều hơn nữa vì một mối quan hệ tốt đẹp hơn đấy.

Thiên Tài nâng đỡ, những chú Hổ được mở ra cơ hội làm ăn, kinh doanh thuận lợi tưởng như trong mơ. Bản mệnh hăng hái tiến thân vào lĩnh vực mới mẻ, tìm ra hướng đi đầy triển vọng, thu về lợi nhuận đáng kể.

Con số may mắn: 8, 13, 23

Màu sắc may mắn: Xanh đen, vàng, nâu đậm

Đúng giờ Tý hôm nay 17/5: THIÊN TUẾ soi đường, THẦN PHẬT độ mệnh, những con giáp này sự nghiệp lên như diều gặp gió, tiền tài đuề huề, tình duyên thắm đượm - Ảnh 1
Theo tử vi hàng ngày, Tam Hợp xuất hiện giúp người tuổi Dần có một ngày nhiều điều tốt lành - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Hôm nay Thiên Ấn tác động, người tuổi Thìn có một ngày làm việc suôn sẻ, mọi kế hoạch đều tiến triển đúng như dự định. Bạn sẽ được trao những cơ hội có tác động tích cực đến công việc hiện tại và đường phát triển trong tương lai. Hãy tận dụng chúng thật tốt, bởi không phải lúc nào thời cơ cũng bày ra sẵn.

Nhờ ngũ hành tương sinh nên chuyện tình cảm được coi là tạm ổn. Các mối quan hệ duy trì ở mức hài hòa. Vợ chồng dù có bận rộn tới đâu nhưng vẫn dành thời gian cho nhau, cùng chia sẻ trách nhiệm làm cha mẹ, nên bản mệnh cũng được đỡ đần phần nào.

Người tuổi Thìn hôm nay rất chú trọng trong việc kết nối, làm quen người mới khi có Tam Hội che chở. Việc này mở ra cơ hội cho chuyện tình cảm cũng như việc làm ăn, bạn cố gắng đối xử với mọi người thật tốt bằng sự vô tư, thoải mái bạn nhé.

Con số may mắn: 3, 26, 32

Màu sắc may mắn: Xanh, nâu, hồng

Đúng giờ Tý hôm nay 17/5: THIÊN TUẾ soi đường, THẦN PHẬT độ mệnh, những con giáp này sự nghiệp lên như diều gặp gió, tiền tài đuề huề, tình duyên thắm đượm - Ảnh 2
Hôm nay Thiên Ấn tác động, người tuổi Thìn có một ngày làm việc suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Hôm nay tuổi Mùi được quý nhân Lục Hợp nâng bước dẫn đường, việc tìm kiếm tài lộc không quá khó khăn, thậm chí có thể nói là bản mệnh khá may mắn trong việc kiếm tiền nữa. Việc hợp tác làm ăn khá thuận buồm xuôi gió. Hãy chớp cơ hội này mà thu lợi về tay nhé.

Chẳng những thế, bản mệnh còn được cát thần này hỗ trợ không ít ở phương diện sự nghiệp, nhờ thế mà vận trình khởi sắc không ngừng, may mắn liên tiếp kéo đến. Thứ 3 này dù có gặp phải khó khăn thì tuổi Mùi cũng đều có thể thuận lợi hóa giải nhờ biết cách lợi dụng các mối quan hệ sẵn có để làm lợi cho mình.

Hỏa sinh Thổ giúp đường tình duyên vượng sắc, bản mệnh được người ấy quan tâm và chăm sóc tận tình. Tình cảm ngọt ngào khiến cho bao mệt mỏi trong cuộc sống bận rộn dường như cũng tan biến, chỉ còn lại tình yêu mà thôi.

Đúng giờ Tý hôm nay 17/5: THIÊN TUẾ soi đường, THẦN PHẬT độ mệnh, những con giáp này sự nghiệp lên như diều gặp gió, tiền tài đuề huề, tình duyên thắm đượm - Ảnh 3
Hôm nay tuổi Mùi được quý nhân Lục Hợp nâng bước dẫn đường, việc tìm kiếm tài lộc không quá khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

Con số may mắn: 8, 12, 25

Màu sắc may mắn: Đỏ đậm, xanh lá mạ, đỏ hồng

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Tử vi 2 ngày giữa tuần ( 18 - 19/5 ): TOP 3 con giáp thuận lợi như 'cá gặp nước' khổ ải bước qua, may mắn tìm tới, tình - tiền khởi sắc, hạnh phúc viên mãn

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