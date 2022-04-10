Tử vi 3 ngày giữa tuần mới (12/4 - 14/4), quý nhân lót đường, Thần Tài hỗ trợ, 3 con giáp SỰ NGHIỆP rực sáng, TIỀN VÀNG đong đầy, cầu được ước thấy

Tâm linh - Tử vi 10/04/2022 19:37

Tử vi 3 ngày giữa tuần mới (12/4 - 14/4), 3 con giáp may mắn ăn nên làm ra, tiền bạc dư dả, có được những bước tiến lớn trong vận mệnh.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi trong 3 ngày giữa tuần mới gặp nhiều may mắn. Con giáp có những bước tiến khá lớn trong công việc nên được đồng nghiệp ngưỡng mộ, cấp trên tin tưởng. Con giáp may mắn này còn có được quý nhân dẫn lối nên gặp chuyện gì cũng hóa nguy thành an, thuận lợi thu về thành công vang dội.

Vận trình tình cảm vô cùng vượng sắc. Người độc thân câu chuyện tình yêu vượt ngoài tưởng tượng. Bản mệnh đắm chìm trong yêu thương đến nỗi không còn để ý được gì khác.

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Người tuổi Hợi trong 3 ngày giữa tuần mới gặp nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong 3 ngày giữa tuần mới đón nhận nhiều may mắn. Thần Tài hứa hẹn sẽ mang tới nhiều tiền bạc cho con giáp trong thời gian này. Bản mệnh dễ bốc thăm trúng thưởng hoặc được nhận một món quà nho nhỏ nào đó từ bạn bè, người thân. 

Con giáp cũng đón nhận tin vui trong sự nghiệp. Những ý tưởng của bạn được thông quan hoặc nhận về nhiều phản hồi tích cực. Mùi thuận lợi thăng quan tiến chức, khả năng cao sẽ được tăng lương, thưởng nóng. Mùi tận hưởng cuộc sống trong nhung lụa, giàu sang.

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Người tuổi Mùi trong 3 ngày giữa tuần mới đón nhận nhiều may mắn -  Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trong 3 ngày giữa tuần mới, người tuổi Tý hỷ sự liên miên, tiền tài dư dả. Con giáp mong cầu việc gì cũng đều được thành đạt như ý. Trong công việc, con giáp sẽ có cơ hội được thăng quan tiến chức, quý nhân nâng đỡ, lót đường đi đến thành công. 

Trong chuyện tài lộc, tiền bạc kiếm được dễ dàng ngoài sức tưởng tượng. Bạn chi tiêu thả ga không cần nhìn giá. Ngoài việc nhận được tin tốt đẹp về công việc làm ăn của bạn bè hoặc của người thân ở xa, vận đỏ trong tình duyên cũng sẽ rất nhanh tìm đến với bạn.

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Trong 3 ngày giữa tuần mới, người tuổi Tý hỷ sự liên miên, tiền tài dư dả - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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