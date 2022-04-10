Tử vi 5 ngày đầu tuần (11/4 - 15/4), Thần Tài chấm số, phước lộc đầy nhà, 3 con giáp thành công bất chấp, tiêu tiền thả ga, may mắn đầy nhà, sống trong giàu sang, nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 10/04/2022 13:31

Tử vi 5 ngày đầu tuần (11/4 - 15/4), 3 con giáp may mắn làm gì cũng thuận lợi, tiền của đầy nhà, vận trình phát đạt, ước gì được nấy.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ trong 5 ngày đầu tuần nhận nhiều tài lộc. Bản mệnh được dự đoán cho những mối làm ăn đôi bên cùng có lợi trong tương lai. Con giáp được khuyên là nên chủ động làm những điều mà bạn cho là cần thiết để sống thật vui vẻ.. Đừng có ép bản thân vào công việc và quên đi những phút nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống của riêng mình.

Đường tình duyên của con giáp đón tín hiệu đáng mừng. Gia đình hòa hợp êm ấm, vợ chồng con cái bên nhau ấm áp quây quần, không khí Tết dường như đã tràn ngập đến từng con ngõ nhỏ, tâm trạng ai cũng hân hoan, phơi phới.

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Người tuổi Ngọ trong 5 ngày đầu tuần nhận nhiều tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ vào trong 5 ngày đầu tuần mới ăn nên làm ra, may mắn dồi dào. Thời điểm này, nếu là người làm ăn kinh doanh thì con giáp nên nhanh chóng ký kết hợp đồng, xây dựng quan hệ với đối tác. Còn nếu làm công ăn lương thì dự báo Mão có một khoản tiền lương, tiền thưởng kha khá cho những cố gắng trong công việc. Túi tiền của con giáp trở nên rủng rỉnh hơn. Con giáp thu nhập ổn định, có được cuộc sống an nhàn, thư thái.

Con giáp tuy không thể lập tức phất lên thành đại gia nhưng số tiền kiếm được dư sức cho bản mệnh có được cuộc sống sung túc.

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Người tuổi Tỵ vào trong 5 ngày đầu tuần mới ăn nên làm ra, may mắn dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất sự nghiệp hanh thông, gặp nhiều may mắn trong 5 ngày đầu tuần. Công việc đang có những bước tiến triển bền vững và nhanh chóng, con giáp ngày càng tự tin hơn và không ngại thử thách bản thân. Bên cạnh đó, con giáp còn được quý nhân đỡ chỉ hướng khắc phục những vướng mắc trong lòng và đưa ra định hướng cho tương lai.

Chuyện tình cảm của bạn có những chuyển biến tích cực. Con giáp may mắn này và nửa kia tâm đầu ý hợp, nhận được sự chúc phúc của mọi người. 

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Người tuổi Tuất sự nghiệp hanh thông, gặp nhiều may mắn trong 5 ngày đầu tuần - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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