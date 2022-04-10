Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 11/4/2022, mây mù che khuất tương lai, 3 con giáp vận trình ảm đạm, tiền bạc tiêu tan, sự nghiệp úa tàn, lâm vào tình cảnh thiếu hụt, nguy khốn

Tâm linh - Tử vi 10/04/2022 11:47

Vào đúng ngày mai, thứ Hai ngày 11/4/2022, 3 con giáp xui xẻo vận trình lâm nguy, tài lộc tụt dốc, liên tiếp đón nhận tui xấu.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần trong thứ Hai gặp phải rắc rối trong công việc vào thứ Hai này. Con giáp sẽ phải chịu sự ganh ghét hoặc nghi ngờ của những người đồng nghiệp. Những thị phi trên trời rơi xuống khiến con giáp mệt mỏi.

Vì thế, con giáp không nên quá nóng giận và cư xử mất bình tĩnh mà hãy tập trung vào công việc của mình hạn chế quan tâm thế sự. Bản mệnh lấy thành công chứng minh năng lực và khiến cho những ai đã nói xấu bạn phải tự thấy xấu hổ mà dừng lại.

con giap xui xeo 1
Người tuổi Dần trong thứ Hai gặp phải rắc rối trong công việc vào thứ Hai này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão trong thứ Hai gặp nhiều trắc trở. Con giáp vất vả trong việc kiếm tiền, để có thể gia tăng chút thu nhập thì phải bỏ ra không ít công sức. Bản mệnh cẩn thận tiểu nhân quấy phá. Con giáp chớ tin lời đường mật mà rước họa thị phi, ảnh hưởng tới cả công việc cũng như cuộc sống.  

Sức khỏe của con giáp đang dần suy kiệt. Công việc bận rộn và áp lực khiến con giáp mệt mỏi và không nhận ra những thay đổi không tốt của cơ thể. Tuy nhiên, nếu cứ duy trì tình trạng hiện tại, con giáp nhiều khả năng sẽ hứng chịu hậu quả khôn lường.

con giap xui xeo 2
Người tuổi Mão trong thứ Hai gặp nhiều trắc trở - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trong thứ Hai, sự nghiệp của người tuổi Dậu gặp nhiều chuyện chẳng lành. Bạn có phải đối diện với sự hãm hại của đồng nghiệp hoặc đối thủ. Thị phi từ trên trời rơi xuống khiến không kịp trở tay. Hãy giữ bình tĩnh để có thể tìm ra cách ứng phó phù hợp nhất.

Bạn cũng cần phải lý trí hơn khi đưa ra những quyết định quan trọng. Tốt nhất, con giáp xui xẻo này hãy xin ý kiến của những người mà mình tin tưởng để có thể đưa ra lựa chọn chính xác nhất.

con giap xui xeo 3
Trong thứ Hai, sự nghiệp của người tuổi Dậu gặp nhiều chuyện chẳng lành - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

Tử vi thứ Hai ngày 11/4/2022 của 12 con giáp: Tý - Thìn được Cát Tinh soi chiếu, tài lộc thăng tiến không ngừng, Mão tiểu nhân quấy phá, sức khỏe tụt lùi đáng lo ngại

Tử vi thứ Hai ngày 11/4/2022 của 12 con giáp: Tý - Thìn được Cát Tinh soi chiếu, tài lộc thăng tiến không ngừng, Mão tiểu nhân quấy phá, sức khỏe tụt lùi đáng lo ngại

Dưới đây là tử vi thứ Bảy ngày 9/4/2022 của 12 con giáp. Cặp đôi Tý - Thìn Cát khí vây quanh, gặp nhiều may mắn. Trong khi đó, người tuổi Mão bị tiểu nhân ghen ghét tìm cách ám hại, sức khỏe tụt dốc không ngừng.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi tử vi con giáp xui xẻo tử vi thứ hai

TIN MỚI NHẤT

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 54 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 1 giờ 19 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Video 4 giờ 24 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 54 phút trước
Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Dinh dưỡng 5 giờ 54 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Tâm sự 6 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời