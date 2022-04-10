Tử vi thứ Hai ngày 11/4/2022 của 12 con giáp: Tý - Thìn được Cát Tinh soi chiếu, tài lộc thăng tiến không ngừng, Mão tiểu nhân quấy phá, sức khỏe tụt lùi đáng lo ngại

Trong thứ Hai, sự nghiệp của người tuổi Tý có dấu hiệu khởi sắc. Nhờ cát tinh đã giúp bạn có nhiều cơ hội để khẳng định bản thân. Cấp trên có thể sẽ giao cho bạn những nhiệm vụ trọng đại, nếu hoàn thành tốt thì con giáp dễ dàng thăng quan tiến chức, chuyện tăng lương, thưởng nóng nằm trong lòng bàn tay.

Xem tử vi thứ Hai ngày 11/4/2022 của 12 con giáp để dự báo trước những việc có thể xảy ra với mình trong thời điểm này, từ đó giúp bạn có kế hoạch hoàn thành các công việc sắp tới một cách hoàn hảo nhất.

Công việc của người tuổi Sửu trong thứ Hai diễn ra tương đối bình ổn. Khả năng sắp xếp công việc hợp lý và quyết đoán giúp con giáp đạt được mục tiêu trong khoảng thời gian ngắn nhất. Tuy chưa tạo được đột phá nhưng bản mệnh vẫn được mọi người thừa nhận năng lực của mình.

Chuyện tài lộc của con giáp có dấu hiệu phát triển tích cực, đặc biệt là những người đã cần mẫn dành thời gian cho cả công việc chính lẫn việc làm thêm.

Vận trình tài lộc tươi sáng. Nguồn thu nhập của con giáp tăng lên không ngừng, đã đến lúc bạn mở rộng làm ăn, gây dựng sự nghiệp của riêng minh.

Tử vi thứ Hai ngày 11/4/2022 của tuổi Dần

Người tuổi Dần dễ gặp phải rắc rối trong công việc vào thứ Hai này. Bản mệnh có thể sẽ phải chịu sự ganh ghét hoặc nghi ngờ của những người đồng nghiệp. Những thị phi trên trời rơi xuống khiến con giáp mệt mỏi.

Con giáp được khuyên không nên quá nóng giận và cư xử mất bình tĩnh. Dần hãy tập trung vào công việc của mình, lấy thành công chứng minh năng lực và khiến cho những ai đã nói xấu bạn phải tự thấy xấu hổ mà dừng lại.

Tử vi thứ Hai ngày 11/4/2022 của tuổi Mão

Người tuổi Mão trong thứ Hai gặp nhiều trở ngại, vất vả liên tiếp kéo về. Con giáp cảm thấy rất vất vả trong việc kiếm tiền, để có thể gia tăng chút thu nhập thì phải bỏ ra không ít công sức. Ngoài ta, bản mệnh cần thận tiểu nhân quấy phá. Con giáp chớ tin lời đường mật mà rước họa thị phi, ảnh hưởng tới cả công việc cũng như cuộc sống.

Áp lực từ những thứ xung quanh có phần nào tác động tới sức khỏe của bản mệnh. Cũng có thể vì bận rộn nên bạn không nhận ra những thay đổi không tốt của cơ thể,

Tử vi thứ Hai ngày 11/4/2022 của tuổi Thìn

Vận trình tài lộc của người tuổi Thìn khởi sắc rực rỡ trong thứ Hai. Nếu là người làm đầu tư, kinh doanh có thể nhân cơ hội này để mở rộng mạng lưới khách hàng hoặc quy mô kinh doanh của mình. Nếu là người làm công ăn lương, bạn hoàn thành tốt các dự án được giao nên dễ được nhận thêm tiền hoa hồng, tiền thưởng nóng.

Đây chính là động lực để bạn tiếp tục cố gắng trong tương lai, vươn tới những cái đích tham vọng mà mình đã đặt ra trước đó.

Tử vi thứ Hai ngày 11/4/2022 của tuổi Tỵ

Vận trình công việc của tuổi Tỵ trong thứ Hai diễn ra tương đối gian khó. Lời khuyên cho con giáp này là nên học cách kiềm chế cảm xúc tốt hơn trong ngày tự hình này. Nếu tuổi Tỵ cứ mãi mạo hiểm và liều lĩnh trong các quyết định quan trọng thì sớm muộn gì cũng gây ra tai hoạ.

Tài lộc của con giáp không được thông thuận. Tiền bạc dư dả khiến con giáp chi tiêu không kế hoạch dẫn đến những hậu quả khôn lường. Con giáp hãy cẩn trọng hơn trong chuyện chi tiêu nhé.

Vận trình công việc của tuổi Tỵ trong thứ Hai diễn ra tương đối gian khó - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 11/4/2022 của tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ dễ trở nên nóng nảy và mất bình tĩnh trong thứ Hai. Bạn thường xuyên to tiếng với mọi người vì bất cứ nguyên nhân gì, dù lớn hay nhỏ. Điều này khiến mọi người có ý tránh tiếp xúc với bạn và bầu không khí làm việc luôn căng thẳng.

Bạn chớ nên cố chấp với suy nghĩ của chính mình, bởi chưa chắc hướng suy nghĩ hiện tại của bạn đã là chính xác. Đôi khi thay đổi góc nhìn, bạn sẽ nhận thấy sự việc có hướng giải quyết đơn giản hơn nhiều.

Tử vi thứ Hai ngày 11/4/2022 của tuổi Mùi

Công việc của tuổi Mùi trong thứ Hai diễn ra hanh thông. Tinh thần nhiệt huyết, hăng say và trách nhiệm cao với công việc đem lại cho người tuổi này đánh giá cao từ cấp trên và đồng nghiệp. Bản mệnh nên tìm cơ hội nào đó để được làm đúng công việc đam mê.

Vận trình tài lộc vượng phát. Nguồn thu nhập rủng rỉnh từ người làm kinh doanh cho tới người làm công ăn lương.

Tử vi thứ Hai ngày 11/4/2022 của tuổi Thân

Tam Hợp nâng đỡ, người tuổi Thân khiến mọi người thán phục và tin tưởng nhờ những kinh nghiệm phong phú của mình. Tài chỉ huy và tầm nhìn xa trông rộng của bản mệnh có thể hướng mọi người chinh phục khó khăn, đi tới thành công.

Đường tài lộc vô cùng may mắn. Con giáp này nhận nhiều khoản lộc lá khác nhau, từ việc tăng lương thưởng, trúng số hay lộc ăn uống.

Tam Hợp nâng đỡ, người tuổi Thân khiến mọi người thán phục và tin tưởng nhờ những kinh nghiệm phong phú của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 11/4/2022 của tuổi Dậu

Kiếp Tài là dấu hiệu chẳng lành cho sự nghiệp của người tuổi Dậu trong thứ Hai. Bạn có phải đối diện với sự hãm hại của đồng nghiệp hoặc đối thủ. Hãy giữ bình tĩnh để có thể tìm ra cách ứng phó phù hợp nhất.

Bạn cũng cần phải lý trí hơn khi đưa ra những quyết định quan trọng. Nếu có thể, hãy xin ý kiến của những người mà mình tin tưởng, có thể thông qua đó bạn sẽ có cái nhìn khác chính xác hơn về mọi việc.

Tử vi thứ Hai ngày 11/4/2022 của tuổi Tuất

Sự nghiệp của người tuổi Tuất gặp phải khúc mắc vào thứ Hai. Có thể bạn đang quá thờ ơ và làm biếng nên mới không kịp thời phát hiện ra lỗi lầm của mình. Hãy nhanh chóng chấn chỉnh bản thân để không phạm phải sai lầm tương tự trong tương lai.

Chuyện tình cảm có dấu hiệu hòa hoãn, song đến cuối tuần thì mọi chuyện lại trở về như cũ. Bạn và người ấy thường xuyên nói những lời gây tổn thương nhau. Nếu cứ tiếp tục thế này, đôi bên sẽ nhanh chóng thấy mệt mỏi và ngày một xa cách hơn.

Tử vi thứ Hai ngày 11/4/2022 của tuổi Hợi

Sự nghiêm túc và chăm chỉ của bản mệnh đã lọt vào mắt xanh của cấp trên. Hãy tiếp tục cố gắng, luôn ở trong tư thế sẵn sàng, rồi bạn sẽ được trao cơ hội khẳng định bản thân và thời điểm được cất nhắc lên vị trí cao hơn sẽ không còn xa nữa.

Quan hệ giữa bản mệnh với các thành viên trong gia đình vô cùng hòa hợp. Mọi người thường xuyên trò chuyện và tâm sự với nhau. Mỗi khi bạn gặp khó khăn, gia đình chính là hậu phương vững chắc nhất.

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.