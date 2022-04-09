Tử vi 15 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, 3 con giáp phủi sạch vận xui, phất lên giàu có, làm gì cũng suôn sẻ, thuận lợi, liên tiếp đón nhận hỷ sự từ phương xa

Tâm linh - Tử vi 09/04/2022 22:40

Tử vi 15 ngày tới, 3 con giáp may mắn làm gì cũng thuận lợi, vận trình lên hương, công danh phát đạt, có được nhiều tin vui bất ngờ.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi có thể có cơ hội gặp gỡ người bạn mới trong 15 ngày tới. Đây có thể là quý nhân hỗ trợ bạn khá nhiều trong công việc. Hãy đối xử với họ chân thành, vui vẻ, từ đó mới có thể xây dựng được mối quan hệ bền vững, dài lâu.

Con giáp còn gặp may mắn về đường tài chính. Con giáp này có thể được hưởng lộc từ những kế hoạch đầu tư kinh doanh tưởng chừng như không có kết quả từ trước đó nên tài vận đang rất dư dả, có khoản tích lũy đáng kể.

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Người tuổi Hợi có thể có cơ hội gặp gỡ người bạn mới trong 15 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Tỵ thuận lợi, hợp tác làm ăn đều tiến triển suôn sẻ nhờ cát tinh nâng đỡ. Những quyết định của con giáp trong thời gian qua đều đang đúng hướng. Sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, vì thế mà con giáp may mắn này không có quá nhiều thứ cần phải suy tư.

Về phương diện tình cảm, gia đạo yên ổn, mọi hiểu lầm đều được hóa giải. Con giáp này nên dành thời gian cho gia đình của mình nhiều hơn.

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Vận trình sự nghiệp của người tuổi Tỵ thuận lợi, hợp tác làm ăn đều tiến triển suôn sẻ nhờ cát tinh nâng đỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Công việc của người tuổi Mão trong thời gian này diễn ra vô cùng hanh thông. Công việc nhiều thêm đôi chút đồng nghĩa với việc con giáp này phải vất vả, cực nhọc hơn. Nhưng đổi lại, vượt qua được giai đoạn này thì sẽ thu về những thành tựu vượt ngoài mong đợi. Tài lộc của con giáp từ đây trở nên dư dả. Nguồn thu nhập có dấu hiệu tăng lên nhanh chóng dưới sự hỗ trợ của Thần Tài.

Vận trình tình cảm hài hòa. Con giáp độc thân không muốn sống mãi trong cảnh cô đơn nên đã chủ động đi tìm tình yêu. Đào hoa rực rỡ giúp mọi mong muốn của con giáp này đều trở thành sự thật.

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Công việc của người tuổi Mão trong thời gian này diễn ra vô cùng hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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