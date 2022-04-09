Trong 100 ngày tới, có được sự giúp sức nhiệt tình của quý nhân, 3 con giáp chuyển bại thành thắng, sự nghiệp thăng hạng, tài lộc dư dả, đón nhận tin vui bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 09/04/2022 22:14

Trong 100 ngày tới, 3 con giáp may mắn sự nghiệp lên hương, tài lộc chạm đỉnh, phất lên như diều gặp gió.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn vượt qua những khó khăn liên quan tới tiền bạc trong thời điểm hiện tại. Có thể là sự hỗ trợ hoặc gợi ý nho nhỏ của ai đó mà bạn quyết tâm kiếm tiền để tự cứu lấy mình. Lắng nghe trực giác mách bảo, chúng sẽ hướng dẫn bạn đi đúng hướng. Vận trình đang lên, con giáp có thể đón nhận tin vui tài lộc khi những phi vụ làm ăn bất ngờ đại thắng, mang về cho bản mệnh những khoản lợi nhuận khổng lồ.

Chuyện tình cảm của Thìn có nhiều khởi sắc. Bạn có thể sẽ cảm nhận được những điểm khác lạ trong mối quan hệ của mình với đối phương. Ngọn lửa tình yêu dần được nhen nhóm, nếu được tiếp lửa chắc chắn sẽ rực rỡ hơn nhiều.

con giap may man 1
Người tuổi Thìn vượt qua những khó khăn liên quan tới tiền bạc trong thời điểm hiện tại - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Trong 100 ngày tới, đường công danh sự nghiệp của người tuổi Mùi hanh thông. Con giáp này chăm chỉ lại được nâng đỡ, nên thu về nhiều lời khen ngợi và khoản thưởng xứng đáng. Bản mệnh sắp có cơ hội ăn mừng thật lớn rồi.

Chuyện tình duyên cũng có nhiều khởi sắc, hạnh phúc ngập tràn. Đây sẽ l thời gian ngọt ngào và lãng mạn với cả hai. Những mâu thuẫn dần được tháo gỡ, hai người hiểu nhau hơn và đạt được sự thăng hoa trong tình yêu. Hạnh phúc nồng nàn cháy bỏng, trải qua giông bão thì tình cảm hai người lại càng bền chặt hơn.

con giap may man 2
Trong 100 ngày tới, đường công danh sự nghiệp của người tuổi Mùi hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Công việc của tuổi Dần trong 100 ngày tới diễn ra tương đối xán lạn. Con giáp này sẽ sớm tìm được phương pháp để tháo gỡ mọi khúc mắc đang tồn tại trong công việc hiện tại. Dưới sự trợ giúp của quý nhân, bản mệnh không tốn nhiều công sức để hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Vận trình tài lộc gặp nhiều may mắn. Đặc biệt là những người làm kinh doanh sẽ có một ngày phát tài, tiền bạc đổ ào vào túi.

Trong tình cảm, con giáp may mắn này nếu còn độc thân có nhiều cơ hội tìm được một nửa ưng ý qua giới thiệu của bạn bè, người thân. Vì thế hãy tự tin và chủ động hơn.

con giap may man 3
Công việc của tuổi Dần trong 100 ngày tới diễn ra tương đối xán lạn - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

Tử vi 4 ngày đầu tuần mới (11/4 - 14/4), Thần linh phù hộ, cát lộc đầy nhà, 3 con giáp được thời đổi vận, phất lên giàu sang, đón nhận nhiều vận may hiếm có

Tử vi 4 ngày đầu tuần mới (11/4 - 14/4), Thần linh phù hộ, cát lộc đầy nhà, 3 con giáp được thời đổi vận, phất lên giàu sang, đón nhận nhiều vận may hiếm có

Tử vi 4 ngày đầu tuần mới (11/4 - 14/4), 3 con giáp may mắn nhận được nhiều tài lộc, ăn nên làm ra, vận trình thăng tiến.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi Tử vi con giáp may mắn tử vi 100 ngày tới

TIN MỚI NHẤT

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 1 giờ 13 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 1 giờ 39 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước
Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Video 4 giờ 44 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 14 phút trước
Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Dinh dưỡng 6 giờ 14 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Tâm sự 6 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền