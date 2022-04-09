Trong 6 tháng tới, vận xui trăm bề, Hung tinh chiếu mệnh, 3 con giáp thất bại liên miên, tiền tài tàn lụi, sự nghiệp lao đao, có chạy đằng trời cũng khó thoát tai kiếp

Tâm linh - Tử vi 09/04/2022 16:25

Trong 6 tháng tới, 3 con giáp xui xẻo sự nghiệp tụt lùi, tiền tài thất bất, làm gì cũng không thuận lợi.

Tuổi Dần

Đường tài lộc của tuổi Dần trong 6 tháng tới không được sáng. Bản mệnh mù quáng mà tiêu tiền bạc vô lối, khiến cho túi tiền vốn đang căng phồng cũng trở nên lâm nguy. Con giáp cần có kế hoạch trong việc sử dụng tiền bạc, tránh lâm vào thiếu hụt. Bên cạnh đó, con giáp cũng gặp nhiều trục trặc trong công việc. Dần mệt mỏi với sự soi mói xung quanh và có ý định tìm một công việc mới. Hãy thận trọng với quyết định này bạn nhé.

Trong chuyện tình cảm, Hung Tinh tương phá gây ra ảnh hưởng lớn với con giáp này. Nếu đã có gia đình, bản mệnh cần phải quan tâm và tâm sự với nửa kia nhiều hơn nhằm hàn gắn những rạn nứt vốn đang tồn tại.

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Đường tài lộc của tuổi Dần trong 6 tháng tới không được thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ trong 6 tháng tới cẩn trọng tiểu nhân. Con giáp xui xẻo cần phải cân nhắc thật kỹ trước mọi thương vụ làm ăn. Bởi lẽ những tính toán thiếu cẩn trọng có thể gây ra sai lầm. Hãy suy nghĩ thật kỹ về những gì bạn có thể đạt được, với những gì mà bạn đang có, mạo hiểm không phải là ý hay.

Con giáp cảm thấy sức khỏe đang giảm sút đáng kể. Bạn dễ bị ốm vì nhiều lý do, con giáp hãy quan tâm hơn tới bản thân mình, hạn chế thức khuya và lo nghĩ quá nhiều.

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Người tuổi Ngọ trong 6 tháng tới cẩn trọng tiểu nhân. - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu trong 6 tháng tới sự nghiệp lao đao, gặp nhiều phiền phức. Nhiều chuyện không như ý sẽ liên tiếp xảy đến với người tuổi Sửu. Con giáp  dễ rơi vào trạng thái chán nản thất vọng khi nhận thấy những chuyện  tưởng thuận lợi bỗng gặp trục trặc, phải thay đổi kế hoạch phút cuối.

Con giáp cũng còn cần đề phòng kẻ tiểu nhân quấy phá. Bạn chớ nên tin người quá dễ dàng. Càng là kẻ nhiệt tình, hay nói lời bùi tai với bạn thì lại càng có khả năng là đối thủ muốn chơi xấu bạn hơn. 

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Người tuổi Sửu trong 6 tháng tới sự nghiệp lao đao, gặp nhiều phiền phức - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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