Tử vi 4 ngày đầu tuần mới (11/4 - 14/4), Thần linh phù hộ, cát lộc đầy nhà, 3 con giáp được thời đổi vận, phất lên giàu sang, đón nhận nhiều vận may hiếm có

Tâm linh - Tử vi 09/04/2022 21:54

Tử vi 4 ngày đầu tuần mới (11/4 - 14/4), 3 con giáp may mắn nhận được nhiều tài lộc, ăn nên làm ra, vận trình thăng tiến.

Tuổi Sửu

Trong 4 ngày đầu tuần mới, Tam Hội xuất hiện giúp người tuổi Sửu bước ra khỏi vòng tròn an toàn của mình và trở nên cởi mở hơn với những người xung quanh. Đây chính là cơ hội để bạn trở nên tự tin hơn và mở rộng các mối quan hệ của mình. Con giáp tự hào về bản thân sau những nỗ lực không ngừng nghỉ trong thời gian qua. Bạn nhận ra rằng chỉ cần làm tốt những việc nhỏ thì việc lớn cũng vì thế mà trở nên thuận lợi hơn.

Chuyện tình cảm của con giáp có những chuyển đổi tích cực. Bạn và người ấy vượt qua mâu thuẫn, tìm được tiếng nói chung và nhận ra sự quan trọng của đối phương trong cuộc sống. Cả hai dự đoán sẽ đón nhận tin vui trong thời gian tới.

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Trong 4 ngày đầu tuần mới, Tam Hội xuất hiện giúp người tuổi Sửu bước ra khỏi vòng tròn an toàn của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Vận trình sự nghiệp của Tuổi Tý khá thuận lợi, các vấn đề khó đều tìm được phương án giải quyết ổn thỏa trong 4 ngày đầu tuần. Tuy nhiên cũng vì sự thành công đó mà bị kẻ tiểu nhân đố kị, cố tình chơi xấu. Chính vì vậy con giáp này cần phải hết sức thận trọng, chớ nên quá tin tưởng vào người khác.

Trên phương diện tình cảm, con giáp may mắn khi đang có một người để yêu thương. Nửa kia hiểu và thông cảm cho những khuyết điểm, thậm chí là tật xấu của con giáp này mà không một lời chê bai. Vợ chồng san sẻ với nhau những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống, cùng nhau vượt qua khó khăn.

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Vận trình sự nghiệp của Tuổi Tý khá thuận lợi, các vấn đề khó đều tìm được phương án giải quyết ổn thỏa trong 4 ngày đầu tuần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Công việc của tuổi Tuất trong 4 ngày đầu tuần diễn ra khá thuận lợi. Nhờ có may mắn nâng đỡ nên mở ra trước mắt con giáp này khá nhiều cơ hội để thăng tiến trên con đường quan lộc. Con giáp sớm tìm được cho mình niềm hứng thú trong công việc và tận dụng mọi điều kiện để phát huy sở trường của mình.

Vận trình tình cảm ngọt ngào. Quý nhân xuất hiện hỗ trợ và nâng đỡ cho tình yêu đôi lứa ngày càng thăng hoa và mặn nồng. Con giáp may mắn này và nửa kia quấn quýt không rời, đã có ý định tính tới chuyện về chung một nhà.

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Công việc của tuổi Tuất trong 4 ngày đầu tuần diễn ra khá thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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