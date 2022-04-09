Tử vi 10 ngày tới, tiểu nhân đeo bám, 3 con giáp gặp nhiều trắc trở, tiền bạc lao đao, tình duyên tàn lụi, vướng vào những thị phi không đáng có

Hãy cùng xem bạn có không may rơi vào top 3 con giáp xui xẻo dưới đây không nhé.

Tuổi Tuất Người tuổi Tuất trong 10 ngày tới gặp nhiều trục trặc, cẩn thận lời ăn, tiếng nói. Con giáp vướng vào sự tranh đoạt quyền lực nơi công sở, xảy ra xích mích, cãi vã với đồng nghiệp. Bên cạnh đó, những thành công trước kia của con giáp khiến tiểu nhân ghen ghét, tìm cách đục khoét, đâm sau lưng bạn. Con giáp nên hết sức tập trung, chỉ nên biết việc của mình, tránh những hiểu lầm không đáng có để rồi kẻ khác âm thầm hưởng lợi. Ngoài ra, bạn hãy kiên nhẫn chờ đợi, hoàn thiện bản thân để khi tiến hành sẽ có nhiều thành công vang dội.

Người tuổi Tuất trong 10 ngày tới gặp nhiều trục trặc, cẩn thận lời ăn, tiếng nói - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thân Người tuổi Thân trong 10 ngày tới mọi chuyện không được suôn sẻ. Bản mệnh dễ vướng phải những chuyện thị phi bất ngờ. Bạn có thể bị những người không hiểu rõ về mình hiểu lầm. Vận trình tài lộc khó kiểm soát được. Chi tiêu mất cân đối khiến bạn lâm vào thiếu hụt. Nếu không có biện pháp quản lý tài chính thì khó tránh khỏi việc vướng phải nợ nần. Vận trình tình cảm kém sắc. Sự xuất hiện của người thứ 3 khiến mối quan hệ của bạn lâm nguy. Con giáp nên hết sức bình tĩnh đối diện với rắc rối và có những hướng giải quyết thỏa đáng, tránh gây hiểu lầm, tổn thương bất kỳ ai.

Người tuổi Thân trong 10 ngày tới mọi chuyện không được suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mão Công việc của tuổi Mão trong 10 ngày tới diễn ra có chút khó khăn. Đề phòng chiêu trò của đồng nghiệp hay đối thủ sẽ giúp con giáp này hạn chế được tối đa các rắc rối có thể xảy ra. Đây cũng không phải là thời điểm thích hợp để con giáp thực hiện các dự tính mới. Vận trình tình cảm rơi vào bế tắc. Tử vi dự báo sẽ có những chuyện không vui xảy đến trong mối quan hệ tình cảm của các cặp đôi. Con giáp xui xẻo này sẽ đánh mất tình yêu đầu đời mình nếu quá cố chấp, cứng nhắc. Công việc của tuổi Mão trong 10 ngày tới diễn ra có chút khó khăn - Ảnh minh họa: Internet * Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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