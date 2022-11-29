THẦN TÀI gõ cửa, 3 con giáp này đúng giờ Tý ngày mai (30/11) vàng bạc về như thác đổ, hỷ sự tràn ngập, may mắn hanh thông, số đỏ gọi tên bản mệnh, cuộc đời chính thức 'nở hoa'

Tử vi ngày 30/11/2022 của 12 con giáp nói rằng cục diện Tị Sửu Bán hợp mang đến cho người tuổi Tị gặp nhiều điều thuận lợi, vạn sự như ý. Công việc của con giáp này đang tiến triển rất tốt, vì thế, hãy sắp xếp thời gian để cân bằng cuộc sống của mình.

Vận trình tình duyên khởi sắc rực rỡ, đào hoa nở rộ giúp các cặp đôi đang yêu có nhiều khả năng tiến tới hôn nhân. Người độc thân hãy năng ra ngoài kia tìm kiếm cơ hội để nên duyên đôi lứa. Đừng lúc nào cũng viện cớ công việc bận rộn mà từ chối tình yêu. Dù bận rộn đến đâu cũng có thể dành chút thời gian cho người mình mong nhớ.

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp nói rằng thứ Tư ngày 30/11/2022, có thể tuổi Tị sẽ nhận được một khoản sự hỗ trợ từ người thân, bạn bè để chi tiêu cho nhu cầu cấp thiết của mình.

Vận trình tình duyên khởi sắc rực rỡ, đào hoa nở rộ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 30/11/2022, tài tinh độ mệnh góp phần tô điểm thêm sắc màu rực rỡ cho tuổi Dậu trong ngày mai khi tin vui về tài lộc liên tiếp kéo đến. Rất có thể, bản mệnh sẽ trúng số độc đắc hoặc nhận được những khoản tiền thưởng, món quà bất ngờ…

Chính Tài ở bên lo lắng nên đường tài lộc của tuổi Dậu khá vững vàng, ổn định. Bản mệnh có thể yên tâm mua sắm, chi tiêu trong ngày mai chứ không cần lo lắng hay cân đo đong đếm quá nhiều.

Dậu Sửu bán hợp, vận trình tình cảm của tuổi Dậu cũng toàn là tin vui khi mà đôi lứa đã không còn bất cứ hoài nghi nào về tình cảm đôi bên và mong muốn được về chung một nhà ngay khi có thể. Các cặp vợ chồng dần tìm thấy tiếng nói chung khi giải quyết những vấn đề lớn của gia đình.

Chính Tài ở bên lo lắng nên đường tài lộc của tuổi Dậu khá vững vàng, ổn định - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Tư ngày 30/11/2022, cục diện Hợi Sửu Tương hội giúp đường tình duyên của tuổi Hợi có phần khởi sắc hơn. Con giáp này nếu còn độc thân sẽ dễ tìm được người xứng đôi vừa lứa với mình, cùng tận hưởng tình yêu ngọt ngào, thi vị.

Người đã yên bề gia thất tuy có đời sống tình cảm hạnh phúc nhưng có thể vẫn cần sự đề phòng, cảnh giác để bảo vệ những gì mình đang có. ngày mai tốt nhất không nên tiếp xúc với tuổi Tân Mùi, Kỷ Mùi, biết đâu những lời chọc gậy bánh xe từ những người này sẽ khiến vợ chồng bất hòa.

Thiên Tài cho thấy cánh cửa làm ăn khá rộng mở. Tin vui về tiền bạc khiến con giáp này trở nên lạc quan, phấn khởi và hào hứng hơn. Bản mệnh có thể tìm được mối đầu tư đúng đắn và nhanh chóng thu lại được lợi ích. Những người làm thêm cũng nhận được một khoản vốn thuộc về mình.

Người đã yên bề gia thất tuy có đời sống tình cảm hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo