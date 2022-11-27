PHẬT BÀ soi đường, SAO TỐT chiếu mệnh, 3 con giáp đúng giờ Tý ngày mai (28/11), cầu tài được tài, cầu lộc được lộc, cát khí tràn lan, xui rủi tránh xa, may mắn bám gót, bản mệnh sung sướng như tiên

Tâm linh - Tử vi 27/11/2022 08:37

Đúng giờ Tý ngày mai, 3 con giáp này cầu lộc được lộc, cầu tài được tài, hô mưa gọi gió, xoay chuyển càn khôn, may mắn hơn người, sung sướng như tiên.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu làm việc gì cũng dứt khoát và quyết đoán. Cũng nhờ thế mà con giáp này có thể nắm bắt được cơ hội ngay khi có thể. Chuyện làm ăn quý ở thời cơ, bản mệnh có được những thế mạnh của riêng mình và mạnh dạn tiến bước.

Thành công không còn quá xa, tiền bạc đổ về nhà không đếm xuể. Có điều người tuổi Dậu cần phải quan tâm đến bản thân mình nhiều hơn. Nếu con giáp này cứ tiếp tục nhận thêm việc trong khi thời gian và sức lực chỉ có hạn thì chắc chắn sẽ khiến sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng đấy.

May mắn hơn là bản mệnh có một người vợ hoặc chồng rất tâm lý, luôn sẵn sàng lắng nghe mọi vấn đề của mình. Vì thế con giáp này không nên giữ những điều khó chịu trong lòng mà nên giải tỏa ra cho tinh thần nhẹ nhõm. Chuyện tình cảm của các cặp đôi đang yêu cũng tiến triển tốt đẹp, có thể bàn tính việc trăm năm.

PHẬT BÀ soi đường, SAO TỐT chiếu mệnh, 3 con giáp đúng giờ Tý ngày mai (28/11), cầu tài được tài, cầu lộc được lộc, cát khí tràn lan, xui rủi tránh xa, may mắn bám gót, bản mệnh sung sướng như tiên - Ảnh 1
Tuổi Dậu làm việc gì cũng dứt khoát và quyết đoán - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi hằng ngày của 12 con giáp, thứ Hai ngày 28/11/2022, tuổi Dần có thể yên tâm tập trung hoàn toàn vào công việc mà không bị vướng bận bởi bất cứ điều gì. Bản mệnh cần cù, nhẫn nại, đó là lợi thế nhưng vì thiếu sáng tạo nên không được đánh giá cao, chỉ cần cải thiện điều này sẽ ghi điểm trong mắt mọi người.

Tử vi 12 con giáp nhận thấy, Lục Hợp che chở cho vận trình thứ 2 này của người tuổi Dần giúp bản mệnh có thể sẽ gặp nhiều may mắn trong ngày mai. Đời sống tình cảm hài hòa, vợ chồng tương thân tương ái, những mâu thuẫn trước đó dần được hóa giải.

Con giáp này nếu còn độc thân thì ngày này cũng là cơ hội tuyệt vời để bạn gặp gỡ những người bạn mới mẻ, từ đó mở ra cơ hội để kết nối tình cảm với người tương đồng cảm xúc. Điều quan trọng chính là hãy cứ tự tin vào bản thân, đó chính là lúc bạn tỏa sáng nhất.

PHẬT BÀ soi đường, SAO TỐT chiếu mệnh, 3 con giáp đúng giờ Tý ngày mai (28/11), cầu tài được tài, cầu lộc được lộc, cát khí tràn lan, xui rủi tránh xa, may mắn bám gót, bản mệnh sung sướng như tiên - Ảnh 2
Con giáp này nếu còn độc thân thì ngày này cũng là cơ hội tuyệt vời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi có đường công danh thăng tiến bất ngờ. Bạn may mắn gặp đúng thời thế, lại được quý nhân nâng đỡ nên có cơ hội được cất nhắc lên vị trí cao hơn.

Thời điểm này, không chỉ làm tốt công việc hiện tại mà bản mệnh còn định hướng tương lai, nghiên cứu kĩ lưỡng những đường phát triển bản thân để có thể mở rộng công việc, phát triển quy mô, thu thêm thành quả. Hãy không ngừng học hỏi và trau dồi bản thân để thoải mái ứng phó với những vấn đề có thể phát sinh trong tương lai.

Các cặp đôi có thể dành thêm thời gian hen hò trong tối mai để hâm nóng tình cảm. Mặc dù cả hai đều nhiều việc bận rộn nhưng đừng vì công việc mà để tình cảm phôi phai. Mọi chuyện đều có thể sắp xếp được, chỉ là hai bạn có muốn hay không mà thôi.

PHẬT BÀ soi đường, SAO TỐT chiếu mệnh, 3 con giáp đúng giờ Tý ngày mai (28/11), cầu tài được tài, cầu lộc được lộc, cát khí tràn lan, xui rủi tránh xa, may mắn bám gót, bản mệnh sung sướng như tiên - Ảnh 3
Tuổi Hợi có đường công danh thăng tiến bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đồng hồ điểm 12h trưa mai (27/11), TOP 3 con giáp tài vận sung túc, tiền bạc hanh thông, lộc kinh doanh vượng sắc, khách hàng vào nườm nượp, bản mệnh ngủ trên đống vàng, giàu sang phú quý từ nay về sau

Đồng hồ điểm 12h trưa mai (27/11), TOP 3 con giáp tài vận sung túc, tiền bạc hanh thông, lộc kinh doanh vượng sắc, khách hàng vào nườm nượp, bản mệnh ngủ trên đống vàng, giàu sang phú quý từ nay về sau

Đúng 12h trưa mai 27/11, 3 con giáp này tài vận sung túc, tiền tài hanh thông, lộc kinh doanh được nâng đỡ đủ đường, khách hàng vào nườm nượp, từ nay về sau giàu có nhất một vùng.

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