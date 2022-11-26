Cuối ngày hôm nay (26/11), CHIÊM TINH nhập mệnh cảnh báo 3 con giáp này nhìn ngó trước sau, chuẩn bị đối mặt kẻ tiểu nhân, nên tỉnh táo trước mọi việc

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Hợi trong ngày hôm nay diễn ra không mấy suôn sẻ. Trong các mối quan hệ nơi công sở, con giáp này nên cố gắng giữ sự hài hoà và thái độ điềm tĩnh để cư xử với mọi người. Việc giữ gìn được các mối quan hệ trong trạng thái tốt đẹp sẽ giúp bản mệnh tránh tối đa khả năng vướng vào thị phi, tranh đấu.

Một vài người cũng rơi vào cảnh chiến tranh lạnh với nửa kia bởi không biết đặt mình vào vị trí của đối phương. Bạn thường xuyên ép buộc đối phương làm theo ý mình mà không để tâm điều người ấy mong muốn là gì.

Tình cảm: Vận trình tình cảm kém sắc. Cục diện Hợi Thân tương hại có thể sẽ khiến người tuổi Hợi gặp nhiều rắc rối trong chuyện tình cảm. Điềm báo có hoạ thị phi đeo bám nên bản mệnh dễ đánh mất cơ hội tìm thấy người tâm đầu ý hợp với mình.

Vận trình công việc của tuổi Hợi trong ngày hôm nay diễn ra không mấy suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Cục diện Tương Xung xuất hiện trong tử vi hôm nay của Sửu dự báo công việc có dấu hiệu chững lại, kế hoạch vốn đang tiến hành suôn sẻ trước đó nay phải tạm ngừng vì nhiều lý do. Hãy bình tĩnh tìm ra nguyên nhân sự cố xuất hiện từ đâu thay vì tốn thời gian để than vãn, bạn càng rối trí thì càng dễ bế tắc.

Hung vận trong hôm nay còn có thể khiến Sửu xảy ra tranh chấp, cãi vã với người khác. Những quan điểm trái ngược trong quá trình làm việc chung khiến bạn có cảm giác bị đối nghịch. Bên cạnh đó bản mệnh còn vướng phải điều tiếng thị phi, bị người khác nói xấu sau lưng, cố tình gán cho tiếng xấu nên cần giữ cái đầu lạnh để đối phó kẻo mọi việc diễn biến tệ hơn.

Mộc khắc Thổ, tiếc là chuyện tình cảm của bản mệnh chưa có nhiều tiến triển. Có thể bạn đang quá tập trung cho sự nghiệp nên quên mất đời sống cá nhân của mình. Bạn nên mở lòng ra để đón nhận tình cảm của người khác, đừng cho rằng yêu đương là tốn thời gian.

Cục diện Tương Xung xuất hiện trong tử vi hôm nay của Sửu dự báo công việc có dấu hiệu chững lại - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Hôm nay Thiên Quan giáng họa, người tuổi Mùi phải chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đối diện với kẻ tiểu nhân. Đối phương có thể bày mưu tính kế, đẩy bạn vào rắc rối khó lòng giải quyết.

Khi mọi chuyện tiến triển không được suôn sẻ như ý muốn, bạn chớ nên hấp tấp hoặc bi quan. Hãy bình tĩnh để có thể đánh giá vấn đề và tìm ra nguyên nhân chủ yếu. Tìm được nguyên nhân, bạn sẽ dễ dàng hơn trong việc tìm biện pháp khắc phục.

Tình cảm: Vận trình tình cảm kém sắc. Hoả Kim xung khắc tác động ít nhiều đến mối quan hệ giữa con giáp này với nửa kia. Người độc thân khó tìm được người đáng tin cậy để gửi gắm và trao đi tình cảm của mình.

Mùi phải chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đối diện với kẻ tiểu nhân - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo