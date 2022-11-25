Ngũ hành xung khắc, cuối ngày mai (26/11), 3 con giáp này cẩn thận kẻ tiểu nhân gáng đường công danh, sự nghiệp lao dốc, tài chính có phần bất ổn

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ 7 ngày 26/11/2022 ngày mai, có thể những chướng ngại vật sẽ chắn lối tuổi Tuất, khiến con giáp này khó khăn, rối bời trong việc tìm ra lối thoát cho mình.

Vận tình duyên đang đi xuống, người độc thân vẫn đang chần chừ không biết trái tim mình hướng về đâu. Còn người đã có đôi thì gặp phải khúc mắc trong chuyện gia đình, hai người tranh cãi bất đồng cũng bởi không tìm thấy tiếng nói chung.

Hẳn nhiên điều này sẽ tác động đến hiệu suất công việc, khiến tiến độ có thể chậm lại, nhưng như thế không có nghĩa rằng con giáp này từ bỏ. Khi bản mệnh nỗ lực và tự tin thì mọi việc sẽ dần tốt đẹp lên.

Vận tình duyên đang đi xuống, người độc thân vẫn đang chần chừ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Dần Tỵ Tương Hại cho thấy người tuổi Tỵ có thể gặp phải những chuyện không hay trong ngày mai vì cục diện này gây ra. Nhiều chuyện thị phi cùng ập tới, bản mệnh không hiểu tại sao vận xui cứ đeo bám mình không dứt.

Trong lúc bản mệnh còn đang hoang mang, ngỡ ngàng thì kẻ tiểu nhân đã nhân cơ hội này để hạ thấp uy tín của những chú Rắn. Đây có thể sẽ là ngày xui xẻo của con giáp này khi không làm gì cũng vướng tai họa từ trên trời rơi xuống.

Ngoài ra, theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày mai bản mệnh lưu ý để tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại phía trong khớp cổ chân, khí xung và xương bánh chè để giữ sự an toàn cho mình.

Dần Tỵ Tương Hại cho thấy người tuổi Tỵ có thể gặp phải những chuyện không hay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp nói rằng thứ 7 ngày 26/11/2022 ngày mai, tuổi Thìn rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, dường như kiệt quệ sức lực và không còn nhuệ khí hay quyết tâm để chiến đấu lẫn nỗ lực cho một công việc nào đó. Có lẽ bản mệnh nên cho mình được nghỉ ngơi, thư giãn một chút.

Cục diện Thổ Mộc xung khắc có thể mang tới những rắc rối liên quan tới tiền bạc, do đó, bản mệnh nên cố gắng tránh sử dụng tiền tiết kiệm của mình. Nếu cần giải pháp khôn ngoan hơn về tiền thì con giáp này nên hỏi han thêm từ người có nhiều kinh nghiệm.

Trong chuyện tình cảm của người tuổi Thìn ngày mai, tình cảm khúc mắc, gia đình bất hòa. Lúc này là thời điểm bạn phải quan tâm tới các thành viên, kết nối gia đình để vượt qua sóng gió. Mâu thuẫn nên cởi không nên thắt, gia đình nên hợp không nên tan.

Cục diện Thổ Mộc xung khắc có thể mang tới những rắc rối liên quan tới tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo