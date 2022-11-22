Cuối ngày mai (23/11), CHIÊM TINH nhắc nhở 3 con giáp này nên tỉnh táo trước mọi quyết định, vận trình kém may, tình duyên trên bờ rạn nứt

Tâm linh - Tử vi 22/11/2022 20:22

Chiêm tinh nhắc nhở 3 con giáp này cuối ngày mai 23/11 nên tỉnh táo trong mọi việc, công danh bị kẻ trong bóng tối hãm hại, tình duyên rạn nứt, tình - tiền lao dốc.

Tuổi Hợi

Ngày 23/11/2022, vận trình của Tuổi Hợi không khả quan, bản mệnh càng lo lắng thì người ta càng dễ hành động vội vàng, hấp tấp và cuối cùng mắc phải sai sót trong khi đáng lẽ có thể hoàn thành mọi việc tốt hơn thế. Tuổi Hợi có thể sẽ phải hối hận vì thành quả trong tay bỗng tan thành mây khói.

Trong chuyện tình cảm, ngày mai Tuổi Hợi có thể sẽ cảm thấy buồn bã trong lòng về chuyện tình cảm. Bạn vẫn ước mơ về nửa kia của mình, nhưng tới khi có một người cùng chung bước rồi thì lại nhận ra mọi chuyện chẳng giống như mình nghĩ.

Cuối ngày mai (23/11), CHIÊM TINH nhắc nhở 3 con giáp này nên tỉnh táo trước mọi quyết định, vận trình kém may, tình duyên trên bờ rạn nứt - Ảnh 1
Trong chuyện tình cảm, ngày mai Tuổi Hợi có thể sẽ cảm thấy buồn bã trong lòng về chuyện tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ 4 ngày 23/11/2022, điềm báo tiểu nhân ngáng trở khiến công việc của tuổi Thân không suôn sẻ. Ở nơi làm việc con giáp này cần phải chú ý các mối quan hệ với đồng nghiệp, cư xử tinh tế và khéo léo để tránh vướng thị phi.

Ngoài ra, bản mệnh cũng cần thận trọng trước những lời mời gọi đầu tư, kinh doanh hay đơn giản hơn là mua sắm hàng hóa trong ngày hung tinh rình rập như ngày mai. Hãy tỉnh táo bởi có thể những người mình tin tưởng hóa ra lại chẳng hề đáng tin đâu.

Trong ngày mai, bản mệnh cần chú ý giữ gìn sức khỏe, đặc biệt là các bệnh về xương khớp ở người già và người làm văn phòng. Hãy làm việc hoặc vận động hợp lý, chớ nên ngồi một chỗ quá lâu hoặc làm việc nặng quá sức.

Cuối ngày mai (23/11), CHIÊM TINH nhắc nhở 3 con giáp này nên tỉnh táo trước mọi quyết định, vận trình kém may, tình duyên trên bờ rạn nứt - Ảnh 2
Trong ngày mai, bản mệnh cần chú ý giữ gìn sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Dưới sự ảnh hưởng của cục diện Tương Hình, người tuổi Mùi dễ chính tay phá hủy những mối quan hệ mà mình đã tốn công gây dựng. Có lẽ bạn cần thay đổi bản tính nóng nảy, nghĩ gì nói nấy mà không để ý đến cảm xúc của người khác.

Trước khi đi đến quyết định trong một vấn đề nào đó, bạn cần phải suy nghĩ, cân nhắc mọi mặt kĩ càng hơn, bởi đôi khi mọi việc không đơn giản như bạn lầm tưởng. Suy nghĩ cẩn thận sẽ giúp bạn tránh xa những lỗi lầm không đáng có.

Thời điểm này cũng không tốt cho những việc liên quan tới tiền bạc, nhất là nên hạn chế cho vay tiền nếu không con giáp này sẽ mất cả tiền lẫn mối quan hệ vốn đang tốt đẹp. Bên cạnh đó, tiết kiệm cũng sẽ tốt hơn là đầu tư vào một dự án chưa thực sự khả thi.

Cuối ngày mai (23/11), CHIÊM TINH nhắc nhở 3 con giáp này nên tỉnh táo trước mọi quyết định, vận trình kém may, tình duyên trên bờ rạn nứt - Ảnh 3
Mùi dễ chính tay phá hủy những mối quan hệ mà mình đã tốn công gây dựng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này cuối ngày hôm nay (22/11), vận trình kém hanh thông, tình duyên ảm đạm, xui rủi bám lấy không buông

CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này cuối ngày hôm nay (22/11), vận trình kém hanh thông, tình duyên ảm đạm, xui rủi bám lấy không buông

Cuối ngày hôm nay, 22/11, 3 con giáp này được cảnh báo vận trình thứ 3 này không mấy suôn sẻ, tình duyên có phần ảm đảm, xui rủi bám lấy không buông.

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