Cuối ngày mai (23/11), CHIÊM TINH nhắc nhở 3 con giáp này nên tỉnh táo trước mọi quyết định, vận trình kém may, tình duyên trên bờ rạn nứt

Ngày 23/11/2022, vận trình của Tuổi Hợi không khả quan, bản mệnh càng lo lắng thì người ta càng dễ hành động vội vàng, hấp tấp và cuối cùng mắc phải sai sót trong khi đáng lẽ có thể hoàn thành mọi việc tốt hơn thế. Tuổi Hợi có thể sẽ phải hối hận vì thành quả trong tay bỗng tan thành mây khói.

Trong chuyện tình cảm, ngày mai Tuổi Hợi có thể sẽ cảm thấy buồn bã trong lòng về chuyện tình cảm. Bạn vẫn ước mơ về nửa kia của mình, nhưng tới khi có một người cùng chung bước rồi thì lại nhận ra mọi chuyện chẳng giống như mình nghĩ.

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ 4 ngày 23/11/2022, điềm báo tiểu nhân ngáng trở khiến công việc của tuổi Thân không suôn sẻ. Ở nơi làm việc con giáp này cần phải chú ý các mối quan hệ với đồng nghiệp, cư xử tinh tế và khéo léo để tránh vướng thị phi.

Ngoài ra, bản mệnh cũng cần thận trọng trước những lời mời gọi đầu tư, kinh doanh hay đơn giản hơn là mua sắm hàng hóa trong ngày hung tinh rình rập như ngày mai. Hãy tỉnh táo bởi có thể những người mình tin tưởng hóa ra lại chẳng hề đáng tin đâu.

Trong ngày mai, bản mệnh cần chú ý giữ gìn sức khỏe, đặc biệt là các bệnh về xương khớp ở người già và người làm văn phòng. Hãy làm việc hoặc vận động hợp lý, chớ nên ngồi một chỗ quá lâu hoặc làm việc nặng quá sức.

Trong ngày mai, bản mệnh cần chú ý giữ gìn sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Dưới sự ảnh hưởng của cục diện Tương Hình, người tuổi Mùi dễ chính tay phá hủy những mối quan hệ mà mình đã tốn công gây dựng. Có lẽ bạn cần thay đổi bản tính nóng nảy, nghĩ gì nói nấy mà không để ý đến cảm xúc của người khác.

Trước khi đi đến quyết định trong một vấn đề nào đó, bạn cần phải suy nghĩ, cân nhắc mọi mặt kĩ càng hơn, bởi đôi khi mọi việc không đơn giản như bạn lầm tưởng. Suy nghĩ cẩn thận sẽ giúp bạn tránh xa những lỗi lầm không đáng có.

Thời điểm này cũng không tốt cho những việc liên quan tới tiền bạc, nhất là nên hạn chế cho vay tiền nếu không con giáp này sẽ mất cả tiền lẫn mối quan hệ vốn đang tốt đẹp. Bên cạnh đó, tiết kiệm cũng sẽ tốt hơn là đầu tư vào một dự án chưa thực sự khả thi.

Mùi dễ chính tay phá hủy những mối quan hệ mà mình đã tốn công gây dựng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo