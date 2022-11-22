CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này cuối ngày hôm nay (22/11), vận trình kém hanh thông, tình duyên ảm đạm, xui rủi bám lấy không buông

Tâm linh - Tử vi 22/11/2022 14:25

Cuối ngày hôm nay, 22/11, 3 con giáp này được cảnh báo vận trình thứ 3 này không mấy suôn sẻ, tình duyên có phần ảm đảm, xui rủi bám lấy không buông.

Tuổi Dậu

Ngày Tương Xung Thái Tuế án ngữ, người tuổi Dậu có thể gặp nhiều căng thẳng trong môi trường làm việc hiện tại. Những cuộc tranh đấu, cạnh tranh ngầm khiến bạn luôn phải gồng mình lên vì lo ngại bị thụt lùi. Tự biết cách bảo vệ bản thân là tốt, bạn nên tránh xa mọi cuộc chia bè phái.

Đường tài lộc không có quá nhiều biến động. Tuy ổn định là dấu hiệu không tồi nhưng con giáp này không thực sự hài lòng với kết quả ở hiện tại. Bạn cảm thấy thất vọng khi tình hình tài chính không thể khá lên được dù bản mệnh khá chăm chỉ và luôn cố gắng nắm bắt những cơ hội tới với mình.

Tình duyên: Có thể quen được người khác giới nhưng vận thế của bản thân không tốt, không thu hút được sự chú ý của người khác cho lắm, khó tạo được bước đột phá trong tình cảm.

CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này cuối ngày hôm nay (22/11), vận trình kém hanh thông, tình duyên ảm đạm, xui rủi bám lấy không buông - Ảnh 1
Ngày Tương Xung Thái Tuế án ngữ, người tuổi Dậu có thể gặp nhiều căng thẳng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thương Quan tác động, tuổi Thân có một ngày không được suôn sẻ trong công việc khi kế hoạch bạn đưa ra có thể vấp phải sự phản đối, nghi ngờ từ các đồng nghiệp, đối tác. Hãy thận trọng bởi nó có thể ảnh hưởng tới đánh giá năng lực cũng như đường tiến thân của bạn đấy.

 

Tâm trạng không tốt, bạn làm việc gì cũng dễ đổ vỡ, hỏng hóc. Hôm nay bạn không nên đưa ra những quyết định quan trọng như ký kết giấy tờ hay đầu tư kinh doanh. Những lúc tâm trạng bất ổn bạn nên nghỉ ngơi để bản thân bình tĩnh, kích động chỉ làm mọi thứ thêm rắc rối.

Vận trình tình duyên có phần ảm đạm. Người độc thân vui vẻ với cuộc sống tự do, tận hưởng những hạnh phúc mà tự do mang đến. Nhưng đôi khi, con giáp này cũng cảm thấy chán nản với việc chờ đợi một ai đó đến bên mình, dần thất vọng đối với tình yêu.

CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này cuối ngày hôm nay (22/11), vận trình kém hanh thông, tình duyên ảm đạm, xui rủi bám lấy không buông - Ảnh 2
Vận trình tình duyên có phần ảm đạm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Ba ngày 22/11/2022 hôm nay, tuổi Mão cần cẩn thận hơn trong công việc. Tính cách bốc đồng của bản mệnh dễ làm mọi việc đổ vỡ, khó khăn chồng chất khó khăn. Con giáp này thay đổi và cần chuyên tâm và nghiêm túc hơn khi làm việc.

Trong ngày này, vận tình cảm của bản mệnh chỉ ở mức trung bình, không thăng hoa cũng chẳng thụt lùi. Tuy nhiên, sự vô tâm của tuổi Mão khiến đối phương phiền lòng. Mối quan hệ đang ngày càng trở nên nhạt nhòa, bản mệnh nên chủ động là người hâm nóng tình cảm.

CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này cuối ngày hôm nay (22/11), vận trình kém hanh thông, tình duyên ảm đạm, xui rủi bám lấy không buông - Ảnh 3
Trong ngày này, vận tình cảm của bản mệnh chỉ ở mức trung bình - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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