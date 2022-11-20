CHÚC MỪNG 3 con giáp này đúng giờ Sửu ngày mai (21/11) trúng số đổi đời, xoay chuyển càn khôn, vận trình ngày một vượng sắc, số đỏ hơn người, bản mệnh vét hết phước lành thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 20/11/2022 09:22

3 con giáp này vào đúng giờ Sửu ngày mai 21/11, trúng số đổi đời, cơ hội thay vận đã tới, bản mệnh bảng vàng đề tên, số đỏ hơn người, tình - tiền vượng sắc.

Tuổi Mão

Công việc của tuổi Mão trong ngày mai diễn ra vô cùng thuận lợi. Tuổi Mẹo may mắn được cấp trên tạo điều kiện trong mọi bước đi nên dù gặp thử thách cũng nhanh chóng vượt qua. Bản mệnh tự tin thể hiện toàn bộ năng lực và bản lĩnh của mình, sau cùng gặt hái được nhiều thành tựu đáng kể

Đặc biệt ngày mai, tam hợp quý nhân che chở con giáp này gặp nhiều chuyện may mắn cát tường, nhất là trong phương diện tình cảm. Đường tình duyên đào hoa nở rộ, các cặp đôi có thể sẽ tính tới chuyện trăm năm.

Người độc thân đừng quá lo lắng, các mối quan hệ với người khác phái đang phát triển rất tốt đẹp, có thể sắp tới con giáp này sẽ tìm thấy tình yêu của đời mình. Hạnh phúc không thể vội vàng được đâu.

CHÚC MỪNG 3 con giáp này đúng giờ Sửu ngày mai (21/11) trúng số đổi đời, xoay chuyển càn khôn, vận trình ngày một vượng sắc, số đỏ hơn người, bản mệnh vét hết phước lành thiên hạ - Ảnh 1
Công việc của tuổi Mão trong ngày mai diễn ra vô cùng thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng Thứ Hai ngày 21/11/2022 ngày mai, tài tinh nhập cục, mang đến những tin vui về đường tài lộc cho tuổi Ngọ. Người làm kinh doanh có một ngày buôn may bán đắt, hàng hóa tấp nập, con giáp này biết tính toán trước sau nên không bỏ lỡ thời cơ kiếm tiền hiếm có.

Người làm công ăn lương có thêm nguồn thu nhập ngoài dự kiến, dù ít dù nhiều thì đây cũng là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực vừa qua của con giáp này, chẳng những có ý nghĩa về vật chất mà còn có ý nghĩa về tinh thần không hề nhỏ.

Vận trình tình cảm tiến triển thuận lợi. Tình cảm chân thành bù đắp sự thiếu lãng mạn, ngọt ngào của con giáp này trong mối quan hệ tình cảm với nửa kia. Người độc thân chỉ cần thể hiện tình cảm của mình một cách khéo léo thì sẽ sớm chinh phục được người đối diện.

CHÚC MỪNG 3 con giáp này đúng giờ Sửu ngày mai (21/11) trúng số đổi đời, xoay chuyển càn khôn, vận trình ngày một vượng sắc, số đỏ hơn người, bản mệnh vét hết phước lành thiên hạ - Ảnh 2
Vận trình tình cảm tiến triển thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng Thứ Hai ngày 21/11/2022 ngày mai, nhiều dấu hiệu cát lành trong sự nghiệp của tuổi Thân. Con giáp này có thể tìm được cơ hội phát huy sở trường trong những tình huống khó khăn. Nhờ vậy, bản mệnh có cơ hội lọt vào mắt xanh của lãnh đạo, tăng khả năng được cất nhắc.

Vận trình tài lộc rực rỡ. Các hạng mục đầu tư đem về cho người tuổi Dậu nguồn lợi nhuận rủng rỉnh, bản mệnh có thể an tâm chi trả cho các nhu cầu cá nhân mà không cần lo nghĩ nhiều.

Về phương diện tình cảm, cục diện Kim sinh Thủy cho thấy con giáp này có một gia đình rất hòa thuận, tin tưởng nửa kia của mình và luôn thảo luận cùng người ấy mọi vấn đề trong nhà. Bản mệnh quan niệm vợ chồng mà đồng lòng thì chuyện gì cũng giải quyết dễ dàng.

CHÚC MỪNG 3 con giáp này đúng giờ Sửu ngày mai (21/11) trúng số đổi đời, xoay chuyển càn khôn, vận trình ngày một vượng sắc, số đỏ hơn người, bản mệnh vét hết phước lành thiên hạ - Ảnh 3
Về phương diện tình cảm, cục diện Kim sinh Thủy cho thấy con giáp này có một gia đình rất hòa thuận - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Ngũ hành xung khắc, cuối ngày mai (20/11), 3 con giáp này chịu ảnh hưởng xấu, vận trình kém may mắn, tình - tiền lao dốc, rắc rối bám lấy không buông

Ngũ hành xung khắc, cuối ngày mai (20/11), 3 con giáp này chịu ảnh hưởng xấu, vận trình kém may mắn, tình - tiền lao dốc, rắc rối bám lấy không buông

Cuối ngày mai 20/11, 3 con giáp này chịu ảnh hưởng xấu, vận trình kém may mắn, tài chính thâm hụt, tình duyên kém sắc, rắc rối bám lấy không buông.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp 12 con giáp tử vi con giáp may mắn con giáp xui xẻo tử vi hôm nay con giáp ngày mai tử vi con giáp hôm nay

TIN MỚI NHẤT

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Đời sống 1 giờ 21 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Sao quốc tế 1 giờ 31 phút trước
Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Đời sống 1 giờ 40 phút trước
Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Sao quốc tế 2 giờ 1 phút trước
Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đời sống 2 giờ 4 phút trước
Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Sao quốc tế 2 giờ 6 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Xã hội 2 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba