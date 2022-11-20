CHÚC MỪNG 3 con giáp này đúng giờ Sửu ngày mai (21/11) trúng số đổi đời, xoay chuyển càn khôn, vận trình ngày một vượng sắc, số đỏ hơn người, bản mệnh vét hết phước lành thiên hạ

3 con giáp này vào đúng giờ Sửu ngày mai 21/11, trúng số đổi đời, cơ hội thay vận đã tới, bản mệnh bảng vàng đề tên, số đỏ hơn người, tình - tiền vượng sắc.
- Thân tiên tri dự báo 3 con giáp này cuối ngày mai (20/11), bản mệnh 'nằm im' phước lành cũng tự tới, cát khí tràn lan, cầu được ước thấy, vận trình một bước lên hương
- Qua đêm nay, 19/11, CHÚC MỪNG 3 con giáp trúng số đổi đời, xoay chuyển càn khôn, cuộc đời mở sang trang mới, vận trình 'nở hoa', sự nghiệp phất lên, tiền tài về như thác đổ
Tuổi Mão
Công việc của tuổi Mão trong ngày mai diễn ra vô cùng thuận lợi. Tuổi Mẹo may mắn được cấp trên tạo điều kiện trong mọi bước đi nên dù gặp thử thách cũng nhanh chóng vượt qua. Bản mệnh tự tin thể hiện toàn bộ năng lực và bản lĩnh của mình, sau cùng gặt hái được nhiều thành tựu đáng kể
Đặc biệt ngày mai, tam hợp quý nhân che chở con giáp này gặp nhiều chuyện may mắn cát tường, nhất là trong phương diện tình cảm. Đường tình duyên đào hoa nở rộ, các cặp đôi có thể sẽ tính tới chuyện trăm năm.
Người độc thân đừng quá lo lắng, các mối quan hệ với người khác phái đang phát triển rất tốt đẹp, có thể sắp tới con giáp này sẽ tìm thấy tình yêu của đời mình. Hạnh phúc không thể vội vàng được đâu.
Tuổi Ngọ
Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng Thứ Hai ngày 21/11/2022 ngày mai, tài tinh nhập cục, mang đến những tin vui về đường tài lộc cho tuổi Ngọ. Người làm kinh doanh có một ngày buôn may bán đắt, hàng hóa tấp nập, con giáp này biết tính toán trước sau nên không bỏ lỡ thời cơ kiếm tiền hiếm có.
Người làm công ăn lương có thêm nguồn thu nhập ngoài dự kiến, dù ít dù nhiều thì đây cũng là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực vừa qua của con giáp này, chẳng những có ý nghĩa về vật chất mà còn có ý nghĩa về tinh thần không hề nhỏ.
Vận trình tình cảm tiến triển thuận lợi. Tình cảm chân thành bù đắp sự thiếu lãng mạn, ngọt ngào của con giáp này trong mối quan hệ tình cảm với nửa kia. Người độc thân chỉ cần thể hiện tình cảm của mình một cách khéo léo thì sẽ sớm chinh phục được người đối diện.
Tuổi Hợi
Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng Thứ Hai ngày 21/11/2022 ngày mai, nhiều dấu hiệu cát lành trong sự nghiệp của tuổi Thân. Con giáp này có thể tìm được cơ hội phát huy sở trường trong những tình huống khó khăn. Nhờ vậy, bản mệnh có cơ hội lọt vào mắt xanh của lãnh đạo, tăng khả năng được cất nhắc.
Vận trình tài lộc rực rỡ. Các hạng mục đầu tư đem về cho người tuổi Dậu nguồn lợi nhuận rủng rỉnh, bản mệnh có thể an tâm chi trả cho các nhu cầu cá nhân mà không cần lo nghĩ nhiều.
Về phương diện tình cảm, cục diện Kim sinh Thủy cho thấy con giáp này có một gia đình rất hòa thuận, tin tưởng nửa kia của mình và luôn thảo luận cùng người ấy mọi vấn đề trong nhà. Bản mệnh quan niệm vợ chồng mà đồng lòng thì chuyện gì cũng giải quyết dễ dàng.
(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo