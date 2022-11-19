Thân tiên tri dự báo 3 con giáp này cuối ngày mai (20/11), bản mệnh 'nằm im' phước lành cũng tự tới, cát khí tràn lan, cầu được ước thấy, vận trình một bước lên hương

Tâm linh - Tử vi 19/11/2022 13:35

Cuối ngày mai (20/11), 3 con giáp này 'nằm im' phước lành cũng tự tới, cát khí tràn lan, cầu được ước thấy, tình - tiền viên mãn.

Tuổi Tý

Xem tử vi hàng ngày 20/11/2022 được cục diện Tam Hợp trợ mệnh, công việc của người tuổi Tý thêm phần thuận lợi hơn. Những khó khăn thử thách dần được đẩy lùi, mọi việc đang dần đi vào quỹ đạo mà bạn mong đợi. 

May mắn hơn là có Thực Thần ở bên trợ mệnh, vận tài lộc đang tìm đến con giáp này. Bạn có cơ hội nhận được những lời đề nghị hợp tác đầu tư đầy tiềm năng. Đây là lúc bạn cần phải hết sức tỉnh táo để đưa ra được những lựa chọn chính xác nhất.

Ngũ hành Kim sinh Thủy, mối quan hệ giữa bạn và người ấy đã được cải thiện khá nhiều so với thời gian trước. Những hiểu lầm cũng dần được tháo gỡ, cả hai dần hiểu và thông cảm cho nhau hơn.

Thân tiên tri dự báo 3 con giáp này cuối ngày mai (20/11), bản mệnh 'nằm im' phước lành cũng tự tới, cát khí tràn lan, cầu được ước thấy, vận trình một bước lên hương - Ảnh 1
May mắn hơn là có Thực Thần ở bên trợ mệnh, vận tài lộc đang tìm đến con giáp này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Chính Quan ở bên giúp sức, người tuổi Sửu trở nên tự tin hơn trong các quyết định đưa ra trong ngày CN này. Nếu bạn đang theo đuổi con đường công danh sự nghiệp thì đây chính là cột mốc vô cùng quan trọng. Bạn có thể đạt được những thành tựu đáng kể và nhận về những thành quả xứng đáng với công sức đã bỏ ra.   

Tuổi Sửu được Tam hội cục nâng đỡ nên chuyện tiền bạc trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Con giáp này nhìn thấy cơ hội kiếm tiền và nhanh tay dốc vốn vào đầu tư, may mắn cho bản mệnh khi thời cơ quá phù hợp và lợi nhuận thu về khá khả quan.

Người độc thân sẽ có một ngày tràn ngập niềm vui dưới sức ảnh hưởng của ngũ hành Thổ sinh Kim như ngày mai. Nếu nhận được lời đề nghị giới thiệu nào, bạn cũng đừng vội vàng từ chối. Hãy thử cho cả hai cơ hội để gặp gỡ trò chuyện xem sao. 

Thân tiên tri dự báo 3 con giáp này cuối ngày mai (20/11), bản mệnh 'nằm im' phước lành cũng tự tới, cát khí tràn lan, cầu được ước thấy, vận trình một bước lên hương - Ảnh 2
Chính Quan ở bên giúp sức, người tuổi Sửu trở nên tự tin hơn trong các quyết định - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Bài tử vi 12 con giáp ngày 20/11/2022 cho biết tuổi Mùi sẽ có một ngày CN khá thoải mái dưới sự giúp sức của Chính Quan. Công việc đang đi theo đúng lộ trình mà bạn đã vạch ra mà không vướng bất cứ trở ngại nào. Bản mệnh làm việc hết sức nghiêm túc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, nhờ thế mà được cấp trên đánh giá cao.

Tuổi Mùi sẽ có cơ hội được cất nhắc lên vị trí phù hợp với năng lực của mình nhờ tinh thần trách nhiệm và luôn hết mình trong công việc. Tuy nhiên, vẫn còn một vài thử thách trước mặt mà bản mệnh cần vượt qua để có thể thực sự đạt được những thứ mình muốn.

Người độc thân có thể sớm nên duyên đôi lứa với một nửa mà mình tìm kiếm bấy lâu trong ngày Thổ Kim tương sinh này. Những cuộc gặp gỡ là cầu nối giúp bạn và người ấy tiến gần với nhau hơn.

Thân tiên tri dự báo 3 con giáp này cuối ngày mai (20/11), bản mệnh 'nằm im' phước lành cũng tự tới, cát khí tràn lan, cầu được ước thấy, vận trình một bước lên hương - Ảnh 3
Tuổi Mùi sẽ có cơ hội được cất nhắc lên vị trí phù hợp với năng lực của mình - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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