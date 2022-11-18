Vạn sự hóa điềm lành, đúng giờ Sửu ngày mai (19/11), 3 con giáp xua đuổi vận đen, tình - tiền hanh thông, vận trình khởi sắc, bản mệnh chính thức bước sang trang mới, sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 18/11/2022 19:40

Đúng giờ Sửu ngày mai, 3 con giáp này xua đuổi vận đen, tình - tiền thăng hoa, vận trình khởi sắc, bản mệnh chính thức bước sang trang mới, tiền đồ xán lạn, hanh thông.

Tuổi Sửu

Ngày mai Tam Hội giúp sức, người tuổi Sửu nhận được sự tôn trọng của mọi người xung quanh. Nếu đang nắm giữ vị trí lãnh đạo, bạn có thể đưa ra những quyết sách đúng đắn, sử dụng đúng người đúng việc, giúp tập thể nhanh chóng gặt hái thành công.

Bản mệnh còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân hoặc đối tác đáng tin cậy. Khi cơ hội đã xuất hiện trước mắt, bạn cần cố gắng nắm bắt, không nên chần chừ do dự, bỏ lỡ thời cơ tốt đẹp nhất vào tay người khác.

Lục Hợp che chở cho người tuổi Sửu nên bản mệnh có một ngày đường tình duyên khởi sắc rực rỡ, hạnh phúc ngập tràn. Người độc thân có nhiều cơ hội tìm được một nửa ưng ý qua giới thiệu của bạn bè, người thân.

Vạn sự hóa điềm lành, đúng giờ Sửu ngày mai (19/11), 3 con giáp xua đuổi vận đen, tình - tiền hanh thông, vận trình khởi sắc, bản mệnh chính thức bước sang trang mới, sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang - Ảnh 1
Ngày mai Tam Hội giúp sức, người tuổi Sửu nhận được sự tôn trọng của mọi người xung quanh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Công việc của tuổi Thìn trong ngày mai diễn ra vô cùng dễ dàng. Đây là cơ hội tốt để người tuổi Thìn thể hiện năng lực và bản lĩnh của mình ở lĩnh vực yêu thích. Nếu nhanh nhạy nắm bắt mọi thời cơ trước mắt, cơ hội thăng tiến dành cho bản mệnh sẽ là rất lớn.

Vận trình tài lộc dồi dào. Cơ hội kiếm tiền ở ngay trước mắt, chỉ cần tuổi Thìn tập trung vào đó là có cơ hội nâng cao nguồn thu của mình.

Ngày mai những tuổi Thìn có thể yên tâm với đường tình duyên của mình khi mọi chuyện đang tiến triển hết sức thuận lợi. Bản mệnh may mắn khi luôn được những người thân yêu và cả bạn đời ủng hộ mình. Điều này khiến bạn cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều. Tâm sự với người nhà cũng là một trong những cách trút bỏ áp lực trong ngày.

Vạn sự hóa điềm lành, đúng giờ Sửu ngày mai (19/11), 3 con giáp xua đuổi vận đen, tình - tiền hanh thông, vận trình khởi sắc, bản mệnh chính thức bước sang trang mới, sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang - Ảnh 2
Công việc của tuổi Thìn trong ngày mai diễn ra vô cùng dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Quý nhân giúp cho người tuổi Mão có một ngày thứ 7 khá nhẹ nhàng và thoải mái. Bạn nhanh chóng hoàn thành những công việc đơn giản trong tâm trạng hân hoan. Mệnh chủ cũng có thể tạo ra được ấn tượng tốt đẹp với tất cả mọi người xung quanh. Hãy tự tin thể hiện điểm mạnh của bản thân nhưng cũng đừng vì thế mà coi nhẹ những điểm còn yếu của mình. 

Vận trình tình cảm tiến triển tốt đẹp. Các cặp đôi có thể duy trì mối quan hệ tình cảm được lâu dài là nhờ sự kiên nhẫn, bao dung và thấu hiểu lẫn nhau. Vì vậy, sau mọi sóng gió và trở ngại, tình cảm đôi lứa lại càng thêm thắt chặt và mặn nồng hơn.

Vạn sự hóa điềm lành, đúng giờ Sửu ngày mai (19/11), 3 con giáp xua đuổi vận đen, tình - tiền hanh thông, vận trình khởi sắc, bản mệnh chính thức bước sang trang mới, sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang - Ảnh 3
Quý nhân giúp cho người tuổi Mão có một ngày thứ 7 khá nhẹ nhàng và thoải mái - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Thần tiên tri đoán mệnh đúng giờ Sửu hôm nay (18/11), TOP 3 con giáp 'nằm im' tiền tài cũng tìm đến, THẦN MAY MẮN gõ cửa, vạn sự hanh thông, tình duyên vượng sắc, cuối năm cặp đôi về chung nhà

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