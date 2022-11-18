Thần tiên tri đoán mệnh đúng giờ Sửu hôm nay (18/11), TOP 3 con giáp 'nằm im' tiền tài cũng tìm đến, THẦN MAY MẮN gõ cửa, vạn sự hanh thông, tình duyên vượng sắc, cuối năm cặp đôi về chung nhà

Hôm nay có thể coi là một ngày may mắn với người tuổi Mùi khi được Lục Hợp che chở nên gặp thuận lợi ở nhiều phương diện. Công việc của bạn không có gì phải lo ngại, cơ hội thăng tiến rộng mở nhờ vậy mà tài lộc cũng khởi sắc. Con giáp này hứa hẹn sẽ nhận được nhiều cơ hội để cải thiện nguồn thu của mình trong thời gian ngắn.

Vận trình tình cảm hài hoà. Dù là người độc thân hay đã có đôi có cặp cũng đón nhận nhiều tin vui liên quan tới chuyện tình cảm trong ngày. Nhưng đừng vì thế mà chủ quan và hờ hững, thiếu quan tâm tới người bên cạnh mình.

Người kinh doanh làm ăn cũng đón một ngày vượng tài, buôn may bán đắt. Con giáp này có định hướng kinh doanh đúng đắn, hợp tác đúng người nên mọi việc suôn sẻ, mang lại nguồn lợi nhuận khá lớn, đủ để bản mệnh tiếp tục mở rộng quy mô kinh doanh trong thời gian tới.

Hôm nay có thể coi là một ngày may mắn với người tuổi Mùi khi được Lục Hợp che chở - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ 6 ngày 18/11/2022 hôm nay, cát tinh mang lại nhiều niềm vui cho tuổi Thìn, đặc biệt nếu như con giáp này đang làm trong lĩnh vực khoa học, nghệ thuật, dịch vụ. Bản mệnh dễ tìm được cơ hội để khẳng định tài năng của mình, khiến nhiều người thán phục.

Với kinh nghiệm phong phú của mình, người làm lãnh đạo hoàn toàn có đủ năng lực để dẫn dắt cả tập thể đi tới thành công. Các mối quan hệ rộng rãi cũng giúp cho con giáp này thêm phần thuận lợi khi giải quyết các công việc.

Hôm nay tuổi này còn được đón nhận những tin vui trong vận trình tình cảm. Nếu còn độc thân, bản mệnh sẽ có cơ may gặp được đối tượng ưng ý, còn nếu đã có người trong lòng thì hãy mạnh dạn bày tỏ lòng mình, thời điểm này rất thích hợp để tỏ bày tình cảm của mình với đối phương.

Hôm nay tuổi này còn được đón nhận những tin vui trong vận trình tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Công việc của tuổi Hợi trong ngày hôm nay diễn ra tương đối dễ dàng. Người làm ăn kinh doanh không phải lo lắng nhiều như khoảng thời gian trước, đường công danh bổng lộc cũng được mở rộng. Bản mệnh tìm được công việc yêu thích, luôn nỗ lực hết mình nên đem về nhiều thành tựu nổi bật.

Vận trình tài lộc dồi dào. Nguồn thu nhập không đến nỗi dư dả nhưng bản mệnh vẫn có thể thoải mái trong việc chi tiêu và đáp ứng cho các nhu cầu cá nhân.

Vận trình tình cảm khá hài hòa, tốt đẹp, tình yêu đôi lứa ngày càng mặn nồng, thắm thiết. Bản mệnh và nửa kia của mình tìm được tiếng nói chung, thấu hiểu và chia sẻ với nhau nên trở thành động lực cố gắng của đối phương.

Công việc của tuổi Hợi trong ngày hôm nay diễn ra tương đối dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo