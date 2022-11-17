Thiên thời địa lợi nhân hòa, đúng 12h02p ngày mai (18/11), 3 con giáp NGỌC HOÀNG gọi tên, trao tận tay phước lành, bản mệnh không làm cũng có ăn, chỉ việc rung đùi đếm tiền, ai nấy cũng đều đỏ mắt ghen tỵ

Ngày mai Thực Thần tương trợ, đường tài lộc của tuổi Ngọ tăng tiến nhanh như vũ bão. Người làm kinh doanh buôn bán phát đạt, lợi nhuận cũng nhờ thế mà tăng lên gấp bội. Sau một khoảng thời gian dài kinh doanh bị đình trệ, cuối cùng những khoản lợi nhuận cũng đổ về túi của bạn. Những mối hợp tác làm ăn thuận lợi là nền tảng giúp bạn có được thành quả như hiện tại.

Người làm công ăn lương cũng có cơ hội để cải thiện thu nhập của mình nhờ sự nghiệp có những bước tiến khá triển vọng. Với những người đang chuẩn bị bước vào các cuộc thi cử hay tuyển chọn, có cát thần bên cạnh, bạn sẽ vững tin hoàn thành tất cả một cách tốt nhất. Nhưng nhớ là đừng quá chủ quan, hãy thật cẩn thận để có thể đạt kết quả tốt nhất.

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Dậu trong ngày mai diễn ra thuận lợi. Người làm công việc tự do hay kinh doanh, buôn bán gặp nhiều may mắn trên con đường công danh sự nghiệp. Ngoài ra, nhờ có quý nhân nâng đỡ mà dù có gặp trở ngại nào cũng dễ dàng vượt qua.

Thứ Sáu này sẽ là một ngày đưa tới vận may về tiền bạc bất ngờ cho Tuổi Dậu nhưng thay vì nghĩ về việc mua sắm gì thì bạn nên thanh toán khoản nợ trước vì khi đó bạn mới cảm thấy tâm tư thoải mái nhất, làm mọi việc cũng hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, hãy nghĩ về một khoản tích lũy phòng khi có việc cần Tuổi Dậu nhé.

Ngày mai cục diện Bán Hợp soi mệnh, người tuổi Dậu đón vận trình tình cảm khởi sắc, đào hoa nở rộ, bản mệnh nếu còn độc thân sẽ dễ dàng tìm được người tâm đầu ý hợp với mình. Chỉ cần bạn chịu mở lòng mình ra là sẽ có được người nâng niu che chở như mong ước.

Thứ Sáu này sẽ là một ngày đưa tới vận may về tiền bạc bất ngờ cho Tuổi Dậu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi ngày mai tài lộc của tuổi Tuất được Chính Tài độ mệnh, nhờ thế mà khởi sắc vô cùng. Chuyện kiếm tiền không làm khó được người kinh doanh. Ngày mai bản mệnh nhìn thấy cơ hội kiếm tiền khá dễ dàng ngay trong tầm tay của mình. Dám nghĩ dám làm, bạn sẽ đạt được nhiều thành tựu với khả năng tính toán và sự nhạy bén của mình.

Người làm công ăn lương dù không rủng rỉnh như người kinh doanh, song công việc suôn sẻ cũng có thể nói giúp cho thu nhập của bản mệnh tăng lên không ít. Bạn rất hài lòng với tình trạng hiện tại, bởi điều đó cũng cho thấy bạn đang đi đúng đường và làm những việc có ý nghĩa.

Vận trình tình cảm tiến triển tốt. Người độc thân được mai mối, giới thiệu cho người tâm đầu ý hợp để làm quen. Tình cảm vợ chồng lâu năm cũng giữ được sự hoà hợp, ấm êm khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ, khâm phục.

Vận trình tình cảm tiến triển tốt - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo