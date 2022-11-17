Ngũ hành tương khắc, 3 con giáp này cuối ngày mai (18/11), họa từ đâu rơi xuống đầu, tình - tiền lao dốc, vận trình trắc trở trăm bề

Tỷ Kiên đem tới những ảnh hưởng không mấy tích cực cho sự nghiệp của người tuổi Dậu. Bạn có thể là người tài giỏi và mạnh mẽ đó, nhưng bạn lại không được lòng mọi người xung quanh, thậm chí bạn còn tự cô lập bản thân.

Trên phương diện sức khỏe , Tuổi Dậu thường có cảm giác mệt mỏi. Có thể là có quá nhiều vấn đề cần phải xử lý ngay trong ngày, liên quan đến việc công lẫn việc tư. Dù sao đi nữa thì cũng đừng dồn những căng thẳng, bực dọc lên những người khác nhé, họ đâu có lỗi gì với sự bận rộn này của bạn.

Đừng sống mãi trong thế giới của riêng mình, bởi bạn không thể làm tất cả mọi việc trên đời này một mình được đâu. Hãy cởi mở với mọi người hơn để xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp, đôi bên cùng chung tay giải quyết khó khăn.

Tỷ Kiên đem tới những ảnh hưởng không mấy tích cực cho sự nghiệp của người tuổi Dậu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Thân trong ngày mai diễn ra vất vả, gian nan. Sự thiếu chuyện nghiệp và tập trung trong công việc dễ khiến các kế hoạch bị trì hoãn. Thêm nữa là cách làm việc tuỳ hứng của người tuổi Thân cũng là nguyên nhân ảnh hưởng tới tiến độ công việc chung.

Tài lộc của Tuổi Thân trong ngày Thứ Sáu này cũng không quá dồi dào, con giáp này không nên chi tiêu bừa bãi dù thu nhập có tốt tới đâu nhưng nếu cứ mua sắm hoang phí thì rất dễ phải rơi vào tình trạng thiếu trước hụt sau. Điều đó không có nghĩa là Tuổi Dậu phải chi tiêu một cách tằn tiện, những khoản thật sự cần thiết thì không nên tính toán quá chi li.

Tình cảm: Vận trình tình cảm ảm đạm. Thân Hợi tương hại báo hiệu có chuyện không vui xảy đến trong mối quan hệ tình yêu đôi lứa. Người độc thân hiện vẫn chưa thay đổi được tình trạng hiện tại vì đặt ra nhiều yêu cầu quá mức trong việc lựa chọn bạn đời.

Vận trình công việc của tuổi Thân trong ngày mai diễn ra vất vả, gian nan - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi ngày mới Hợi - Tỵ Tương Xung, vận khí của người tuổi Tị khá bất ổn. Công việc gặp nhiều trục trặc bất ngờ, mọi chuyện khó giải quyết hơn bạn nghĩ. Một phần vì hoạ tiểu nhân đeo bám, phần khác vì tâm trạng chênh vênh mất tập trung nên dễ gây ra nhiều rắc rối lớn nhỏ.

Tài lộc cũng khó có cải thiện như mong muốn của con giáp này. Các kế hoạch đầu tư chưa thật sự phù hợp vào lúc này, bạn nên giữ tiền trong túi hơn là mạo hiểm. Bạn cũng có thể cải thiện lại túi tiền bằng cách lên kế hoạch cho việc chi tiêu hợp lý, khoa học.

Tình cảm: Vận trình tình cảm gặp nhiều sóng gió. Ngũ hành bản mệnh sinh xuất nên chuyện tình yêu đôi lứa nảy sinh nhiều bất hoà, mâu thuẫn. Bản mệnh vì bị cuốn theo những mối lo toan trong công việc mà dần tạo khoảng cách với nửa kia.

Tài lộc cũng khó có cải thiện như mong muốn của con giáp này - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo