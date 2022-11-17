Ngũ hành tương khắc, 3 con giáp này cuối ngày mai (18/11), họa từ đâu rơi xuống đầu, tình - tiền lao dốc, vận trình trắc trở trăm bề

Tâm linh - Tử vi 17/11/2022 22:30

3 con giáp này vào cuối ngày mai 18/11 chịu ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc mà tai họa ở đâu rơi xuống đầu, tình - tiền lao dốc, vận trình trắc trở.

Tuổi Dậu

Tỷ Kiên đem tới những ảnh hưởng không mấy tích cực cho sự nghiệp của người tuổi Dậu. Bạn có thể là người tài giỏi và mạnh mẽ đó, nhưng bạn lại không được lòng mọi người xung quanh, thậm chí bạn còn tự cô lập bản thân.

Đừng sống mãi trong thế giới của riêng mình, bởi bạn không thể làm tất cả mọi việc trên đời này một mình được đâu. Hãy cởi mở với mọi người hơn để xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp, đôi bên cùng chung tay giải quyết khó khăn.

Trên phương diện sức khỏe, Tuổi Dậu thường có cảm giác mệt mỏi. Có thể là có quá nhiều vấn đề cần phải xử lý ngay trong ngày, liên quan đến việc công lẫn việc tư. Dù sao đi nữa thì cũng đừng dồn những căng thẳng, bực dọc lên những người khác nhé, họ đâu có lỗi gì với sự bận rộn này của bạn.

Ngũ hành tương khắc, 3 con giáp này cuối ngày mai (18/11), họa từ đâu rơi xuống đầu, tình - tiền lao dốc, vận trình trắc trở trăm bề - Ảnh 1
Tỷ Kiên đem tới những ảnh hưởng không mấy tích cực cho sự nghiệp của người tuổi Dậu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Thân trong ngày mai diễn ra vất vả, gian nan. Sự thiếu chuyện nghiệp và tập trung trong công việc dễ khiến các kế hoạch bị trì hoãn. Thêm nữa là cách làm việc tuỳ hứng của người tuổi Thân cũng là nguyên nhân ảnh hưởng tới tiến độ công việc chung.

Tài lộc của Tuổi Thân trong ngày Thứ Sáu này cũng không quá dồi dào, con giáp này không nên chi tiêu bừa bãi dù thu nhập có tốt tới đâu nhưng nếu cứ mua sắm hoang phí thì rất dễ phải rơi vào tình trạng thiếu trước hụt sau. Điều đó không có nghĩa là Tuổi Dậu phải chi tiêu một cách tằn tiện, những khoản thật sự cần thiết thì không nên tính toán quá chi li.

Tình cảm: Vận trình tình cảm ảm đạm. Thân Hợi tương hại báo hiệu có chuyện không vui xảy đến trong mối quan hệ tình yêu đôi lứa. Người độc thân hiện vẫn chưa thay đổi được tình trạng hiện tại vì đặt ra nhiều yêu cầu quá mức trong việc lựa chọn bạn đời.

Ngũ hành tương khắc, 3 con giáp này cuối ngày mai (18/11), họa từ đâu rơi xuống đầu, tình - tiền lao dốc, vận trình trắc trở trăm bề - Ảnh 2
Vận trình công việc của tuổi Thân trong ngày mai diễn ra vất vả, gian nan - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi ngày mới Hợi - Tỵ Tương Xung, vận khí của người tuổi Tị khá bất ổn. Công việc gặp nhiều trục trặc bất ngờ, mọi chuyện khó giải quyết hơn bạn nghĩ. Một phần vì hoạ tiểu nhân đeo bám, phần khác vì tâm trạng chênh vênh mất tập trung nên dễ gây ra nhiều rắc rối lớn nhỏ.

Tài lộc cũng khó có cải thiện như mong muốn của con giáp này. Các kế hoạch đầu tư chưa thật sự phù hợp vào lúc này, bạn nên giữ tiền trong túi hơn là mạo hiểm. Bạn cũng có thể cải thiện lại túi tiền bằng cách lên kế hoạch cho việc chi tiêu hợp lý, khoa học.

Tình cảm: Vận trình tình cảm gặp nhiều sóng gió. Ngũ hành bản mệnh sinh xuất nên chuyện tình yêu đôi lứa nảy sinh nhiều bất hoà, mâu thuẫn. Bản mệnh vì bị cuốn theo những mối lo toan trong công việc mà dần tạo khoảng cách với nửa kia.

Ngũ hành tương khắc, 3 con giáp này cuối ngày mai (18/11), họa từ đâu rơi xuống đầu, tình - tiền lao dốc, vận trình trắc trở trăm bề - Ảnh 3
Tài lộc cũng khó có cải thiện như mong muốn của con giáp này - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng giờ Tý hôm nay (17/11), TAM HỢP nâng đỡ, 3 con giáp này tiền đồ xán lạn, công danh rộng đường, vàng bạc thênh thang, đời sau vinh hoa phú quý

Đúng giờ Tý hôm nay (17/11), TAM HỢP nâng đỡ, 3 con giáp này tiền đồ xán lạn, công danh rộng đường, vàng bạc thênh thang, đời sau vinh hoa phú quý

Tử vi dự đoán vào đúng giờ Tý hôm nay, 3 con giáp này được nâng đỡ đủ đường, công danh rộng đường, vàng bạc thênh thang, nửa đời sau chỉ có nhung lụa vinh hoa.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp 12 con giáp tử vi con giáp may mắn con giáp xui xẻo tử vi hôm nay con giáp ngày mai tử vi con giáp hôm nay

TIN MỚI NHẤT

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Đời sống 1 giờ 44 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Sao quốc tế 1 giờ 54 phút trước
Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Đời sống 2 giờ 3 phút trước
Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Sao quốc tế 2 giờ 23 phút trước
Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đời sống 2 giờ 26 phút trước
Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Sao quốc tế 2 giờ 29 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba