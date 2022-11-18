Tử vi 12 con giáp dự đoán vào đúng giờ Tý hôm nay 18/11, TOP 3 con giáp vét hết may mắn thiên hạ, rủng rỉnh tiền tiêu, vinh hoa phú quý, bản mệnh 'vệ tinh' vây quanh, sớm tìm được nửa yêu thương

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Mùi trong ngày hôm nay diễn ra khá suôn sẻ, hanh thông. Gặp tam hợp chiếu mệnh báo hiệu có quý nhân nâng đỡ, tuổi Mùi có thể dễ dàng gặt hái được thành tựu vang dội. Bên cạnh đó, do may mắn được làm trong lĩnh vực phù hợp với năng lực nên bản mệnh hoàn toàn có thể phát huy bản lĩnh của mình.

Điểm sáng trong ngày đến từ chuyện tình cảm nhờ ngũ hành tương sinh. Sự quan tâm, chăm sóc của đối phương khiến bạn vô cùng an tâm và cũng tin tưởng vào tình yêu của mình. Cả hai có thể tính chuyện trăm năm khi tình cảm đã ở giai đoạn chín muồi.

Tài vận: Vận trình tài lộc tăng tiến. Tuổi Mùi khá nhạy bén với các cơ hội kiếm tiền, nhờ vậy mà ít khi nào bỏ qua các dự án, hợp đồng tốt.

Vận trình công việc của tuổi Mùi trong ngày hôm nay diễn ra khá suôn sẻ, hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Xem tử vi ngày 18/11/2022 của 12 con giáp, Tam Hợp che chở cho vận trình tử vi hôm nay của người tuổi Dần hứa hẹn những điều may mắn sẽ đến với bản mệnh. Bạn có thể tranh thủ thời gian này để xúc tiến những kế hoạch mà bản thân đã mong muốn thực hiện từ lâu. Miễn là bạn đã căn cứ vào tình hình thực tế để đưa ra kế hoạch thì không có gì phải lo lắng.

Túi tiền của con giáp này cũng vô cùng rủng rỉnh trong ngày thứ 6 này do có Thiên Tài ghé thăm. Đường tài lộc đang rất hanh thông, bạn bất ngờ được cho tiền hoặc nhận được những khoản lợi nhuận lớn, có thể là do những dự án đầu tư trước đây đang bắt đầu thu lợi.

Vận trình tình cảm hài hoà, ấm êm. Ngũ hành tương sinh giúp các cặp đôi thêm trân trọng, thấu hiểu và cảm thông lẫn nhau hơn. Hạnh phúc lứa đôi đem lại những cung bậc cảm xúc tuyệt vời cho những người trong cuộc.

Túi tiền của con giáp này cũng vô cùng rủng rỉnh trong ngày thứ 6 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Hôm nay Thực Thần tương trợ, đường tài lộc của tuổi Ngọ tăng tiến nhanh như vũ bão. Người làm kinh doanh buôn bán phát đạt, lợi nhuận cũng nhờ thế mà tăng lên gấp bội. Sau một khoảng thời gian dài kinh doanh bị đình trệ, cuối cùng những khoản lợi nhuận cũng đổ về túi của bạn. Những mối hợp tác làm ăn thuận lợi là nền tảng giúp bạn có được thành quả như hiện tại.

Người làm công ăn lương cũng có cơ hội để cải thiện thu nhập của mình nhờ sự nghiệp có những bước tiến khá triển vọng. Với những người đang chuẩn bị bước vào các cuộc thi cử hay tuyển chọn, có cát thần bên cạnh, bạn sẽ vững tin hoàn thành tất cả một cách tốt nhất. Nhưng nhớ là đừng quá chủ quan, hãy thật cẩn thận để có thể đạt kết quả tốt nhất.

Ngũ hành tương sinh cho thấy vận đào hoa của Ngọ có dấu hiệu tăng, bạn có nhiều “vệ tinh” xoay quanh. Tuy nhiên, do đây là mối quan hệ sinh xuất nên đào hoa quá vượng lại có thể không phải là chuyện tốt. Lắm mối tối nằm không, bạn vẫn chưa thật sự tìm ra người thích hợp.

Ngũ hành tương sinh cho thấy vận đào hoa của Ngọ có dấu hiệu tăng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo