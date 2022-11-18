CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này cuối ngày hôm nay (18/11/2022), vận trình trắc trở, xui xẻo bám lấy không buông, kẻ tiểu nhân hãm hại gáng đường công danh, bản mệnh nên tỉnh táo trong mọi quyết định

Tâm linh - Tử vi 18/11/2022 11:40

Cuối ngày hôm nay 18/11, 3 con giáp này được cảnh báo vận trình trắc trở, xui xẻo bám lấy không buông, kẻ tiểu nhân gáng đường, tình - tiền nhiều bất ổn.

Tuổi Thìn

Thứ 6 này, Thiên Ấn giúp người tuổi Thìn có một ngày làm việc nhẹ nhàng, nhưng vẫn gặt hái được thành quả tốt đẹp. Sự nghiệp đang phát triển đến một giai đoạn mới và bạn cũng đã tìm ra được bí quyết để tạo ra thật nhiều hạng mục năng suất và chất lượng hơn nữa.

Vận trình tài lộc dồi dào. Sự nhanh nhạy, thông minh giúp bản mệnh nắm bắt được nhiều cơ hội làm đầy túi tiền của mình.

Hỏa sinh Thổ giúp con giáp này và đối phương càng ngày càng gắn kết mặn nồng hơn. Vợ chồng đã biết thấu hiểu và thông cảm cho nhau, gạt bỏ những bất đồng để cùng nhau gìn giữ hạnh phúc gia đình.

CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này cuối ngày hôm nay (18/11/2022), vận trình trắc trở, xui xẻo bám lấy không buông, kẻ tiểu nhân hãm hại gáng đường công danh, bản mệnh nên tỉnh táo trong mọi quyết định - Ảnh 1
Vận trình tài lộc dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho biết thứ Năm ngày 18/11/2022 hôm nay, tam hợp phù trợ, tuổi Dần trở nên quyết đoán hơn khi đứng trước các sự lựa chọn. Con giáp này nghĩ gì là lập tức bắt tay vào làm ngay, song chớ biến bản thân thành người hấp tấp và vội vàng.

Vận trình tài lộc tăng tiến. Mão Dần tam hợp báo hiệu con giáp này có nhiều khả năng nâng cao nguồn thu nhập của mình thông qua các công việc đang làm.

Cục diện Mộc sinh Hỏa cho thấy mối quan hệ giữa hai vợ chồng con giáp này phát triển tốt đẹp. Hai người luôn tôn trọng nhau, đặc biệt mỗi khi đưa ra những quyết định trọng đại, hai người luôn luôn thống nhất ý kiến.

CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này cuối ngày hôm nay (18/11/2022), vận trình trắc trở, xui xẻo bám lấy không buông, kẻ tiểu nhân hãm hại gáng đường công danh, bản mệnh nên tỉnh táo trong mọi quyết định - Ảnh 2
Mão Dần tam hợp báo hiệu con giáp này có nhiều khả năng nâng cao nguồn thu nhập - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Công việc của tuổi Tỵ trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng tốt đẹp. Công việc được tiến hành thuận lợi bù đắp những phương diện khác không được may mắn. Bản mệnh vừa thể hiện được năng lực, lại vừa phát huy được thế mạnh của mình, nhờ đó mà vận trình sự nghiệp ngày càng rộng mở.

Vận trình tài lộc hanh thông. Nguồn thu nhập tăng rõ rệt giúp bản mệnh cải thiện tốt chất lượng cuộc sống hiện tại của bản thân và gia đình.

Thổ được Hỏa sinh, con giáp này còn đón nhận nhiều tin vui trong chuyện tình cảm. Tình yêu của bản mệnh và đối phương ngày càng sâu đậm, thăng hoa, có thể tiến thêm một bước tiến mới. Nếu đã chín muồi thì ngại gì mà không bàn tính chuyện trăm năm hạnh phúc.

CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này cuối ngày hôm nay (18/11/2022), vận trình trắc trở, xui xẻo bám lấy không buông, kẻ tiểu nhân hãm hại gáng đường công danh, bản mệnh nên tỉnh táo trong mọi quyết định - Ảnh 3
Công việc của tuổi Tỵ trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Thiên thời địa lợi nhân hòa, đúng 12h02p ngày mai (18/11), 3 con giáp NGỌC HOÀNG gọi tên, trao tận tay phước lành, bản mệnh không làm cũng có ăn, chỉ việc rung đùi đếm tiền, ai nấy cũng đều đỏ mắt ghen tỵ

Thiên thời địa lợi nhân hòa, đúng 12h02p ngày mai (18/11), 3 con giáp NGỌC HOÀNG gọi tên, trao tận tay phước lành, bản mệnh không làm cũng có ăn, chỉ việc rung đùi đếm tiền, ai nấy cũng đều đỏ mắt ghen tỵ

Đúng 12h02p ngày mai 18/11/2022, 3 con giáp này không làm cũng có ăn, tiền tài về tay, bản mệnh rung đùi đếm tiền, chỉ sợ tiêu xài không hết, cuối năm sắm nhà xịn, mua xế hộp tiền tỷ.

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