Ngũ hành xung khắc, cuối ngày mai (20/11), 3 con giáp này chịu ảnh hưởng xấu, vận trình kém may mắn, tình - tiền lao dốc, rắc rối bám lấy không buông

Tâm linh - Tử vi 19/11/2022 14:25

Cuối ngày mai 20/11, 3 con giáp này chịu ảnh hưởng xấu, vận trình kém may mắn, tài chính thâm hụt, tình duyên kém sắc, rắc rối bám lấy không buông.

Tuổi Mão

Xem bói hàng ngày nói rằng ngày mai, Thương Quan xuất hiện trong vận trình ngày mai của người tuổi Mão cảnh báo bản mệnh cần chú ý theo sát công việc, kẻo chỉ cần một sơ suất dù nhỏ cũng có thể khiến cho sự nghiệp của bạn bị ảnh hưởng không hề nhỏ chút nào đó.

Người theo đuổi nghiệp kinh doanh buôn bán hay làm nghề tự do cũng chớ nên chủ quan nếu không muốn phải hứng chịu những tổn thất nặng nề, tiền bạc thất thoát, thua lỗ xảy đến chỉ trong chớp mắt.

Ngũ hành Hỏa Kim xung khắc cảnh báo sức khỏe của bản mệnh có dấu hiệu giảm sút rõ rệt, nhất là trong giai đoạn thời tiết thay đổi như thế này. Những bệnh vặt như cảm cúm, bệnh về đường hô hấp, hay bệnh về xương khớp sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống thường ngày của bạn.

Ngũ hành xung khắc, cuối ngày mai (20/11), 3 con giáp này chịu ảnh hưởng xấu, vận trình kém may mắn, tình - tiền lao dốc, rắc rối bám lấy không buông - Ảnh 1
Người theo đuổi nghiệp kinh doanh buôn bán hay làm nghề tự do cũng chớ nên chủ quan - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Ngày Thân Hợi Tương Hại, người tuổi Hợi dù làm nhiều nhưng lại chẳng hưởng được bao nhiêu. Kẻ tiểu nhân trong bóng tối chỉ chờ tới ngày này để rắp tâm ra tay hãm hại, nẫng tay trên mọi thành quả mà bạn nỗ lực trong suốt thời gian qua.  

Tỷ Kiên ở bên, bản mệnh tuy có chí tiến thủ nhưng lại luôn cô độc trên bước đường tìm đến thành công của mình. Đừng quên rằng sức mạnh của tập thể sẽ khiến bạn đạt được mục tiêu một cách dễ dàng hơn. Hãy hòa nhập hơn và tận dụng sức mạnh ấy.  

Hỏa khí vượng khiến con giáp này dễ mắc các bệnh về tim mạch, thiếu máu hoặc bệnh về mắt, mũi, lưỡi… Bản mệnh nên thường xuyên rèn luyện thân thể để tăng sức đề kháng cho mình. Ngày mai là ngày tốt để thực hiện các việc quan trọng như xây đắp, kinh doanh, giao dịch và mưu cầu công danh.

Ngũ hành xung khắc, cuối ngày mai (20/11), 3 con giáp này chịu ảnh hưởng xấu, vận trình kém may mắn, tình - tiền lao dốc, rắc rối bám lấy không buông - Ảnh 2
Hỏa khí vượng khiến con giáp này dễ mắc các bệnh về tim mạch, thiếu máu hoặc bệnh về mắt, mũi, lưỡi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi 12 con giáp ngày Thứ Bảy cho thấy cục diện Dậu Thân Tương Hội tác động không nhỏ đến vận trình của người tuổi Dậu trong ngày ngày mai. Sự xuất hiện của quý nhân sẽ giúp cho công việc của bạn thêm phần hanh thông suôn sẻ hơn. Các mối quan hệ xã giao hài hòa là tiền đề cho sự phát triển của bạn trong tương lai.

Thiên Quan ẩn hiện, kẻ tiểu nhân sinh lòng ghen tị trước những thành quả mà bạn đạt được. Chỉ cần bạn lộ bất cứ một sơ hở nào là kẻ xấu bụng sẽ nhân cơ hội nhằm hạ bệ bạn đó. Vậy nên dù làm gì cũng cần phải hết sức cẩn trọng, đừng chủ quan.

Về phương diện tình cảm, trong ngày Hỏa khí quá vượng cho thấy mối quan hệ giữa con giáp này với gia đình đang bất ổn, có nhiều chuyện tranh cãi lục đục. Có thể người tuổi Ngọ thời gian gần đây quá bận rộn nên không có thời gian cho nửa kia, dẫn đến những mâu thuẫn không được hóa giải.

Ngũ hành xung khắc, cuối ngày mai (20/11), 3 con giáp này chịu ảnh hưởng xấu, vận trình kém may mắn, tình - tiền lao dốc, rắc rối bám lấy không buông - Ảnh 3
Thiên Quan ẩn hiện, kẻ tiểu nhân sinh lòng ghen tị trước những thành quả mà bạn đạt được - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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